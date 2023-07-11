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Дмитрий Лабин: Искать судей, выдавших ордер на арест Путина, должен и Интерпол

«Собеседник» спросил профессора кафедры международного права МГИМО, как российская полиция собирается ловить судей МУС

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Томоко Аканэ.

Японка – одна из трех судей, которые в марте 2023-го вынесли решение выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ранее российское ведомство объявило в розыск прокурора МУС – британца Карима Ахмада Хана, а также второго судью из той же группы – итальянца Росарио Сальваторе Айталу. Третий судья – Серхио Херардо Угальде Годинес из Коста-Рики – в базе «Внимание, розыск!» пока не числится.

Как российская полиция собирается ловить судей Международного суда? Об этом «Собеседник» спросил доктора юридических наук, профессора кафедры международного права МГИМО МИД РФ Дмитрия Лабина.

– Вина – категория индивидуальная, поэтому и разыскные карточки на каждого заводят по отдельности. В случае поимки дела подозреваемых могут объединить в одно, а их самих – даже в ОПГ, что утяжелит обвинение.

– Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что «Россия считает его ничтожным», поскольку мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так зачем считать этих судей преступниками, если для нас их ордера – фикция?

– Действительно, Россия не участвует в Римском статуте 1998 года. И решения МУС, что бы они там ни вынесли, не имеют для РФ юридической силы. Но вместе с тем действия конкретной тройки судей могут квалифицировать как нарушение нашего законодательства. Есть целая глава 29 УК РФ – «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства», под статьи которой могут подходить их деяния. Конкретные статьи в карточках розыска не указаны.

– И как же их будут разыскивать?

– Правоохранительные органы за рубежом, получив от нас запрос, обязаны отреагировать. Помочь должен и Интерпол. Искать судей будут как на их родине, так и по месту работы, а еще – в любой стране мира, с которой у нас есть договор о правовой помощи.

Рубрика: Политика

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