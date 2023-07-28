Президентские осведомители. «Собеседник» присмотрелся к самым известным российским военкорам
Путин получает информацию из многих источников, один из них – его диалог с теми, кто пишет с фронта
«Вы знаете, что у президента множественные источники получения информации, один из них – его диалог с военкорами. Это важный элемент получения президентом информации с мест» – так спикер Кремля Дмитрий Песков описал отношения Путина с российскими военными корреспондентами.
Военкоры, с которыми общался Путин в середине июня, действительно стали важным источником информации в последние 17 месяцев. У них миллионы подписчиков, зачастую они первыми сообщают об обстановке в районах военных действий. Более того – именно они регулярно критикуют Минобороны и некоторых его командующих (за что обычным людям грозят сроки).
Первый среди первых
В ноябре 2022-го компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых российских журналистов. Первое место неожиданно занял военкор ВГТРК Александр Сладков, опередивший и Ксению Собчак, и Владимира Соловьева.
Сладков работает на ВГТРК уже 30 лет. Иногда репортер противоречит сам себе. Так, в апреле в его канале (на который подписано больше 1 млн человек) появился следующий пост: «СВО не вечна, мы победим обязательно, и «кувалда Пригожина» будет работать, как паровой молот». Но после мятежа Сладкова как подменили. «Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» – к примеру, возмущался он.
Себя Сладков считает патриотом России, но вот авто предпочитает импортное, следует из базы данных ГИБДД. Сладков разъезжает на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 150, цена которого (нового) доходит до 6,5 млн руб. Мотоцикл у него тоже отнюдь не «Урал», а HONDA NC700X.
Сколько же получает Сладков? Судя по утечке из ФНС, в 2020-м его зарплата на канале «Россия 1» составляла почти 4 млн руб. Довольно солидные деньги для журналиста. Кроме того, он имеет доход от других медиа – например от АНО «ТВ-Новости» (учредитель RT).
В Москве репортер проживает в 55-метровой квартире на Смоленской набережной. По совпадению совсем рядом находится площадь Луганской Народной Республики. В июле 2022-го появились слухи, что именно в ЛНР Сладков якобы насмерть сбил человека. Военкор отрицает обвинения в неумышленном убийстве: «Конечно, никого не давил. Находился в другом месте в это время. И давненько не был в ЛНР. На самом деле, конечно, бред сивой кобылы».
Как бы то ни было, как выяснил «Собеседник», лихачество на дорогах вообще-то присуще военкору. Московская ГИБДД неоднократно штрафовала его за превышение скорости. Он долгое время не платил штрафы, из-за чего судебные приставы открывали исполнительные производства. Всего мы насчитали как минимум 10 таких взысканий.
Рейтинг военкоров
(по числу подписчиков в телеграме)
- WarGonzo (Семен Пегов) – 1,2 млн
- Александр Сладков – 1,05 млн
- Евгений Поддубный – 850 тыс.
- Александр Коц – 647 тыс.
- Юрий Котенок – 420 тыс.
Сторонник мобилизации
Все в том же рейтинге «Медиалогии» регулярно появляется еще один военкор – Евгений Поддубный. Уроженец Белгорода, который регулярно подвергается обстрелам, доверенное лицо Владимира Путина, заслуженный журналист РФ – это все о нем. С началом СВО он освещает боевые действия.
Отметим, что военкор фактически призывает к новой волне мобилизации: мол, без нее не обойтись. «Мы не сможем обойтись без новой кампании. Первая частичная мобилизация позволила нарастить численность личного состава в зоне СВО, был стабилизирован фронт на самых «тонких» участках. Частичная мобилизация проходила тяжело из-за неготовности бюрократии к таким масштабным сборным и подготовительным мероприятиям. Но благодаря усилию патриотов ее цели были достигнуты», – уверял он в феврале.
Как и Сладков, Поддубный работает в ВГТРК, правда, на его телеграм-канал подписано чуть меньше людей – около 850 тыс. Так же, как и Сладков, предпочитает иномарки. У Поддубного есть белый Cadillac SRX 3.0. В ВГТРК он получает побольше коллеги – Сладкова – почти 5 млн за год. Живет в столице в 60-метровой квартире на проспекте Вернадского.
В полицейском архиве есть информация о его привлечении по довольно редкой статье 19.15 КоАП (проживание без регистрации). В принципе сейчас по этой статье можно штрафовать едва ли не всех военкоров.
Награжден орденом Мужества
23 октября в телеграм-канале WarGonzo появилось такое сообщение: «Под Донецком на передовой у села Водяное военкор Семен Пегов получил ранение в ногу от мины «лепесток». Нога цела, правда, 6–8 недель ему придется проходить на костылях».
Пегов сегодня один из самых известных российских военкоров. Его проект WarGonzo только в телеграме читают более 1,2 млн подписчиков. Уроженец Смоленска лишь на 30-м году жизни переехал в столицу. И там все закрутилось. 8 лет назад Пегов пришел работать в издание LifeNews (ныне – Life) Арама Габрелянова. И практически сразу отправился на фронт: Крым, Донбасс, Сирия... Начальник очень ценил журналиста, говорит «Собеседнику» один из бывших коллег Пегова по «Лайф»:
– Они постоянно ругались, но Арам Ашотыч относился к нему с огромным уважением. Настолько, что вложился в его проект WarGonzo. Дал денег на раскрутку, ну и понеслась...
Судя по данным системы СПАРК, изначально именно Габрелянов владел проектом WarGonzo – вместе с компанией «Ньюс Медиа» (учредитель «Лайф»). Но в 2021-м единственным собственником военного издания стал сам Пегов. Его телеграм-канал прибылен – в 2022-м он принес ему доход в 2,4 млн руб. (выручка тогда почти достигла 10 млн). Правда, из-за фронтовой работы Пегов иногда забывает о бумажной волоките. Собственное медиа, хоть и в телеграме, должно как-то отчитываться перед налоговой и Пенсионным фондом. Но ООО «Варгонзо» однажды забыло это сделать и получило иск от ПФР. В итоге компанию Пегова оштрафовали на 2 тыс. руб. за несвоевременное предоставление отчетности по форме СЗВ-М (ежемесячный отчет в ПФР с персонифицированными сведениями о работниках).
Прибыль от проекта WarGonzo – не единственный источник дохода у Пегова. Он продает снятые на фронте видео различным российским медиа, сообщили «Собеседнику» несколько сотрудников госизданий (эта информация подтверждается и данными из ФНС). Например, гонорары Пегов получал от РБК, МИЦ «Известия», ВГТРК, Russia Today, РЕН ТВ.
В Москве он проживает в небольшой квартире в Мирском переулке (неподалеку от стадиона «ВТБ Арена»). В ноябре прошлого года Путин наградил Пегова орденом Мужества – «За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга».
Что рекламируют военкоры
На канале Евгения Поддубного – обилие рекламы сибирского бренда CaseGuru, производящего беспроводные пылесосы и наушники. С заверением, что вся продукция в разы дешевле даже китайской. Встречается и реклама международного психологического онлайн-института Smart. «После окончания СВО наступит период психологического кризиса. Миллионы людей вернутся к жизни, столкнувшись с сильнейшим психологическим кризисом после затяжной операции», – пишет военкор.
Александр Сладков не только рекламирует все те же тюменские пылесосы, что и Поддубный, но и публикует предостережения такого рода: «Дорогой читатель, когда ты видишь на ТГ-канале рекламу, это честная сделка. Ты заплатил за контент своим временем, которое уделил рекламе. А вот когда ее нет, как раз и должны возникать вопросы, потому что бесплатный сыр бывает в мышеловке». Ладно, хорошо, если автору платят «свои». Но могут ведь платить и «чужие».
850 тыс. подписчиков на двоих
В крупных российских медиа, как правило, бывает сразу несколько военкоров. Яркий пример – «Комсомольская правда», которую на фронте представляют Дмитрий Стешин и Александр Коц. Оба освещали войну в Северной Осетии, ездили в Сирию. На двоих у них более 850 тыс. подписчиков. Оба не склонны недооценивать украинскую армию. «ВСУ по-прежнему сохраняют серьезный людской мобилизационный ресурс и технический потенциал, подбрасываемый Западом», – пишет, например, Коц.
Коц владеет иномаркой Toyota Land Cruiser. С автомобилями, кстати, связан один неприятный факт из биографии военкора, о котором он не распространяется. Как следует из базы МВД, в 2001-м тогда еще начинающего корреспондента «КП» задержали за езду в пьяном виде. Тогда правила были мягче, нежели сейчас, и Коца просто оштрафовали.
Судя по данным из ФНС, в «Комсомолке» заслуженным журналистам платят весьма неплохие зарплаты. Доход Коца за год превышает 3 млн рублей. Этих средств ему хватило на покупку 62-метровой квартиры в столичном районе Отрадное. А вот у Стешина в собственности имеется только питерская жилплощадь – на улице Рихарда Зорге.