«Вы знаете, что у президента множественные источники получения информации, один из них – его диалог с военкорами. Это важный элемент получения президентом информации с мест» – так спикер Кремля Дмитрий Песков описал отношения Путина с российскими военными корреспондентами.

Военкоры, с которыми общался Путин в середине июня, действительно стали важным источником информации в последние 17 месяцев. У них миллионы подписчиков, зачастую они первыми сообщают об обстановке в районах военных действий. Более того – именно они регулярно критикуют Минобороны и некоторых его командующих (за что обычным людям грозят сроки).

Первый среди первых

В ноябре 2022-го компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг самых цитируемых российских журналистов. Первое место неожиданно занял военкор ВГТРК Александр Сладков, опередивший и Ксению Собчак, и Владимира Соловьева.

Сладков работает на ВГТРК уже 30 лет. Иногда репортер противоречит сам себе. Так, в апреле в его канале (на который подписано больше 1 млн человек) появился следующий пост: «СВО не вечна, мы победим обязательно, и «кувалда Пригожина» будет работать, как паровой молот». Но после мятежа Сладкова как подменили. «Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» – к примеру, возмущался он.

Себя Сладков считает патриотом России, но вот авто предпочитает импортное, следует из базы данных ГИБДД. Сладков разъезжает на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 150, цена которого (нового) доходит до 6,5 млн руб. Мотоцикл у него тоже отнюдь не «Урал», а HONDA NC700X.

Сколько же получает Сладков? Судя по утечке из ФНС, в 2020-м его зарплата на канале «Россия 1» составляла почти 4 млн руб. Довольно солидные деньги для журналиста. Кроме того, он имеет доход от других медиа – например от АНО «ТВ-Новости» (учредитель RT).

В Москве репортер проживает в 55-метровой квартире на Смоленской набережной. По совпадению совсем рядом находится площадь Луганской Народной Республики. В июле 2022-го появились слухи, что именно в ЛНР Сладков якобы насмерть сбил человека. Военкор отрицает обвинения в неумышленном убийстве: «Конечно, никого не давил. Находился в другом месте в это время. И давненько не был в ЛНР. На самом деле, конечно, бред сивой кобылы».

Как бы то ни было, как выяснил «Собеседник», лихачество на дорогах вообще-то присуще военкору. Московская ГИБДД неоднократно штрафовала его за превышение скорости. Он долгое время не платил штрафы, из-за чего судебные приставы открывали исполнительные производства. Всего мы насчитали как минимум 10 таких взысканий.

Рейтинг военкоров

(по числу подписчиков в телеграме)