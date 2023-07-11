Борис Кагарлицкий* сидел при Брежневе, сидит при Путине
В Сыктывкаре на два месяца арестовали по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) профессора Бориса Кагарлицкого*
Левому интеллектуалу грозит до пяти лет заключения за пост в личном телеграм-канале о взрыве на Крымском мосту 8 октября прошлого года. Нынешний арест далеко не первый для ученого, который был диссидентом и еще в советские времена успел посидеть в тюрьме.
О задержании в Москве 64-летнего социолога стало известно 25 июля от его коллег по интернет-изданию «Рабкор». Обыски прошли также у психолога Александра Арчагова, екатеринбургского активиста Артема Ерофонова, экс-кандидатки в губернаторы Пензенской области Анны Очкиной и двух сотрудников студии «Рабкор».
Кагарлицкого* спешно этапировали в Сыктывкар, поскольку дело заведено Управлением ФСБ России по Республике Коми. Настолько спешно, что на заседании суда, назначенном на 26 июля и прошедшем в закрытом режиме, не смог даже присутствовать адвокат Сергей Ерохов. Заключение под стражу защита предлагала заменить личным поручительством руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Коми Виктора Воробьева*.
– Я не смог поговорить с Борисом Юльевичем в суде, только перекинулись взглядом через стекло аквариума. Настроение у него, судя по всему, боевое, – делится с «Собеседником» депутат и объясняет, почему, по его мнению, дело завели в Сыктывкаре. – Уголовное дело за распространение материалов в интернете может возбудить любой территориальный орган ФСБ, а у управления по Республике Коми достаточно большой штат. К тому же местные спецслужбы набили руку на процессе учителя Никиты Тушканова**. Его также судили за оправдание терроризма. Возможно, это связно и с продолжающимся давлением на нашу местную оппозицию, в которую я вхожу. Кагарлицкий* несколько месяцев назад к нам приезжал и, видимо, в этот момент мог попасть в поле зрения местной ФСБ. Как показывает практика, рассмотрением подобных дел занимается 2-й Западный окружной военный суд, обычно выезжающий на заседания в Сыктывкар.
По версии дочери социолога Ксении, ее отца отправили подальше от столицы, чтобы легче «творить беспредел». У Кагарлицкого* обширные связи в международном левом движении, он признанный в мире теоретик неомарксизма.
Марксистский диссидент в СССР
Сын советского театроведа Юлия Кагарлицкого еще во время учебы в ГИТИСе начал участвовать в подпольных марксистских кружках. Несмотря на свои социалистические взгляды, к окружающей советской действительности он относился скептически. Как итог – арест в 1982-м, больше года в Лефортовской тюрьме и освобождение при Андропове. С того времени Кагарлицкий* неоднократно попадал под репрессии: в 1993-м задержан и избит за поддержку Верховного Совета, в 2021-м арестовывался на 10 суток по обвинению в организации несогласованного митинга.
На волне перестройки вместе с Глебом Павловским создал одну из первых неформальных организаций в СССР – Клуб социальных инициатив. В устраиваемых КСИ встречах участвовали Валерия Новодворская и Владимир Жириновский. Опыт создания дискуссионной площадки пригодился во время организации издания «Рабкор» – среди его гостей были медийные личности с диаметрально разными взглядами: от Эдуарда Лимонова и Игоря Гиркина-Стрелкова до Ксении Собчак и Михаила Светова*. Неудивительно, что в поддержку ученого выступили даже провластные ЛОМы (лидеры общественного мнения), включая политолога Сергея Маркова и вице-спикера Мосгордумы Андрея Медведева.
В 1990-м Кагарлицкий* участвовал в создании Социалистической партии, а затем Партии труда, но вскоре в партстроительстве разочаровался. Несколько раз баллотировался в депутаты разных уровней, но безрезультатно. Последняя такая попытка была в 2019-м, когда он пытался занять место в Мосгордуме от «Справедливой России».
В 2014-м поддерживал ДНР и ЛНР, ссылаясь на право наций на самоопределение, и критиковал Украину за проведение антитеррористической операции.
В 2022-м активно выступил уже против другой операции – специальной военной, за что в мае того же года получил статус иноагента.
Кроме политической деятельности Кагарлицкий* занимался наукой. До самого ареста преподавал в Шанинке; сейчас его страница недоступна на сайте Высшей школы социальных и экономических наук. В 1988-м за книгу «Мыслящий тростник» получил в Великобритании Дойчеровскую мемориальную премию. С тех пор издал более десятка монографий, последнюю на данный момент – в этом году.
Взяли за популярность
Упоминание Игоря Стрелкова в числе гостей «Рабкора» не случайно – арест Кагарлицкого* стал следующим громким делом после отправки в «Лефортово» экс-министра обороны ДНР. Многие эксперты усматривают связь между двумя этими событиями.
– Мы находимся в состоянии террора, поэтому выдергивают каких-то конкретных людей и этим насаждают страх и ужас в части аудитории, для которой они являются если не знаковыми, то, по крайней мере, известными, – говорит «Собеседнику» публицист Анатолий Несмиян (Эль Мюрид). – Взяли Стрелкова, потому что он популярен среди радикальных патриотов. Взяли Кагарлицкого*, потому что он популярен среди левых.
Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Лобанов*, недавно уехавший из России из-за преследований, считает, что пока рано говорить об особом внимании властей к деятелям левого толка. Давление на профсоюзных активистов и правозащитников оказывалось на всем протяжении путинского правления, уверен политик, а новый виток репрессий связан со сложившейся после 24 июня ситуацией.
– Во время пригожинского мятежа чиновники и силовики пережили 20 часов страха и полной беспомощности. Это ощущение заставляет бюрократов и бизнесменов в погонах изображать, что они еще на что-то способны и могут купировать будущие кризисы. Но заниматься реально опасными фигурами – тем же Пригожиным – госбезопасность не рискует, а вот браться за интеллектуалов, независимые медиа, активистов для отчетов перед начальством они еще пока могут.
Версий причин ареста Кагарлицкого* может быть много, и, как любят сейчас говорить, истинной правды мы сегодня не узнаем.
...В начале этого года корреспондент «Собеседника» брал интервью у политика. На вопрос, почему он не уезжает после признания иноагентом, Кагарлицкий* ответил просто:
– А зачем? Государство хочет, чтобы иноагенты уезжали. Я не собираюсь в их игры играть.
Игры с государством опасны, особенно сейчас. Но в исторической перспективе в них все равно побеждают те, на чьей стороне правда.
Статусный изолятор
В СИЗО-1 в поселке Верхний Чов (15 км от Сыктывкара), куда отправили Бориса Кагарлицкого*, в свое время содержался соратник Бориса Березовского Михаил Коданев, обвиненный в заказном убийстве депутата Госдумы Сергея Юшенкова, и экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, арестованный за мошенничество и вывод денег в офшоры. Сейчас там находится обвиненный в грабеже помощник депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова Илья Болобан. В местном отделении партии дело считают политическим.
*Власти РФ считают иноагентом.
**Власти РФ считают террористом и экстремистом.