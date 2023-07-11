Борис Кагарлицкий* сидел при Брежневе, сидит при Путине

Марксистский диссидент в СССР

Сын советского театроведа Юлия Кагарлицкого еще во время учебы в ГИТИСе начал участвовать в подпольных марксистских кружках. Несмотря на свои социалистические взгляды, к окружающей советской действительности он относился скептически. Как итог – арест в 1982-м, больше года в Лефортовской тюрьме и освобождение при Андропове. С того времени Кагарлицкий* неоднократно попадал под репрессии: в 1993-м задержан и избит за поддержку Верховного Совета, в 2021-м арестовывался на 10 суток по обвинению в организации несогласованного митинга.

На волне перестройки вместе с Глебом Павловским создал одну из первых неформальных организаций в СССР – Клуб социальных инициатив. В устраиваемых КСИ встречах участвовали Валерия Новодворская и Владимир Жириновский. Опыт создания дискуссионной площадки пригодился во время организации издания «Рабкор» – среди его гостей были медийные личности с диаметрально разными взглядами: от Эдуарда Лимонова и Игоря Гиркина-Стрелкова до Ксении Собчак и Михаила Светова*. Неудивительно, что в поддержку ученого выступили даже провластные ЛОМы (лидеры общественного мнения), включая политолога Сергея Маркова и вице-спикера Мосгордумы Андрея Медведева.

В 1990-м Кагарлицкий* участвовал в создании Социалистической партии, а затем Партии труда, но вскоре в партстроительстве разочаровался. Несколько раз баллотировался в депутаты разных уровней, но безрезультатно. Последняя такая попытка была в 2019-м, когда он пытался занять место в Мосгордуме от «Справедливой России».

В 2014-м поддерживал ДНР и ЛНР, ссылаясь на право наций на самоопределение, и критиковал Украину за проведение антитеррористической операции.

В 2022-м активно выступил уже против другой операции – специальной военной, за что в мае того же года получил статус иноагента.

Кроме политической деятельности Кагарлицкий* занимался наукой. До самого ареста преподавал в Шанинке; сейчас его страница недоступна на сайте Высшей школы социальных и экономических наук. В 1988-м за книгу «Мыслящий тростник» получил в Великобритании Дойчеровскую мемориальную премию. С тех пор издал более десятка монографий, последнюю на данный момент – в этом году.