Метаморфозы «Киндер–сюрприза». Как карьера полностью изменила Сергея Кириенко
От простого заводчанина до члена Госсовета – таков политический путь нынешнего зама главы администрации президента
Сергей Кириенко свою карьеру начал в 1986 году в Горьком на заводе «Красное Сормово» секретарем комитета комсомола. В цеху, где был просто мастером. Но как комсомольский вожак он преуспел больше и вскоре перебрался из депрессивного Сормово в Горьковский обком комсомола первым секретарем. В начале 90-х, как тогда часто бывало, он вместе с другими комсомольцами ушел в бизнес.
Человек Немцова
Трудно было бы найти столь яростного демократа, каким был в начале 90-х нынешний первый зам. главы АП. Ну, пожалуй, Валерию Новодворскую он бы не переплюнул, но даже его земляк Борис Немцов выглядел рядом с ним на трибуне не так ярко. И именно Немцов в 1997 году, едва получив назначение на пост вице-премьера, взял его в свою команду. Потом он рассказывал, что Борис Ельцин позволил ему привезти в Москву не более 10 своих людей и одним из них стал Сергей Кириенко.
«Не очень понимаю, как Кириенко оказался полезен для Немцова, – вспоминал позже тогдашний глава Госкомимущества Альфред Кох, – но он как-то стал ему достаточно близок, типа ординарца. И он все время его с собой таскал. И Кириенко оказался просто незаменим». Немцов видел Кириенко в кресле министра, однако этому назначению активно противостоял премьер Виктор Черномырдин, да и сам Кириенко особо не рвался. Немцов не отступал и в конце концов выбил земляку должность первого зам. министра топлива и энергетики. Само ведомство возглавил Борис Ефимович. Поговаривали, правда, что руководил им с самого начала именно Кириенко. И когда осенью 1997 года Немцов лишился министерского поста, Кириенко, его занявшему, даже не пришлось переезжать в новый кабинет.
Ельцин дал, Ельцин взял
23 марта 1998 года, после отставки кабинета Черномырдина, Ельцин назначил Кириенко и.о. председателя правительства. В мемуарах Борис Николаевич вспоминал, что на посту премьера ему был нужен «молодой, энергичный и твердый в преобразованиях политик». А Кириенко понравился ему сразу: «Ровный, жесткий, абсолютно последовательный». Зная о том, что произошло несколько месяцев спустя, можно предположить, что Ельцину на самом деле требовался камикадзе – «молодой технократ», которого не жалко и который возьмет ответственность за крах экономики на себя.
В апреле Кириенко избавился от приставки «и.о.» и занял самый высокий в своей карьере пост. На тот момент ему было всего 35 лет. Более молодых премьеров в России больше не водилось.
Премьерство, надо полагать, стало для Кириенко серьезным испытанием. Контролируемая КПРФ Госдума приняла его кандидатуру лишь с третьей попытки. И в эти дни он проявил себя самым лучшим образом. Если Ельцин грозился распустить парламент, что и случилось бы после третьего отказа Госдумы утвердить кандидатуру премьера – прямо по Конституции, лишить депутатов служебного жилья и прочих благ, то Кириенко обошел все фракции, поговорил с депутатами, проявив при этом немалые дипломатические способности. Возможно, именно тогда он понял, как именно работает эта система.
Возглавив правительство, Кириенко занялся антикризисной программой, что было очень кстати – экономика страны трещала по швам. Денег не хватало даже на зарплаты бюджетникам, не говоря уже о прочих обязательствах, как внутренних, так и внешних. Впрочем, Дума его трудов не оценила.
И вот 17 августа страна узнала о девальвации рубля и 90-дневном дефолте по внешним обязательствам. Сергей Кириенко вошел в историю как «Киндер-сюрприз» и глава «дефолтного правительства». Сам Кириенко с этим не согласен. По его мнению, объявлен был вовсе не дефолт, т.е. отказ платить по обязательствам, а временная приостановка выплат. Меж тем за объявлением дефолта началась паника, граждане кинулись забирать деньги из банков и тут же конвертировать их в доллары, обменники закрывались из-за отсутствия валюты, курс с 6 рублей за доллар быстро скакнул до 24 «деревянных» за один «зеленый». В общем, форменный ужас. 23 августа Ельцин вызвал к себе Кириенко и объявил ему об отставке.
Новая сила
Отказавшись от должности в новом правительстве Примакова, Сергей Кириенко занялся партстроительством – создал политическое движение «Новая сила», которое затем вошло в предвыборный блок «Союз правых сил», объединивший Кириенко, Немцова и Хакамаду. Выглядело политическое объединение, которое «усиливали» уже ставшие абсолютно отрицательными персонажами Чубайс с Гайдаром, крайне сомнительно. Но его риторика сработала. СПС не пытался оправдываться за ошибки своих участников, а признавал их и говорил, что «действовать надо было быстрей, решительней, последовательней». «Правые» дерзнули бросить вызов самому Лужкову, выдвинув Кириенко на выборы мэра Москвы с лозунгом «Кириенко в мэры, СПС в Думу, Путина в президенты». Тот, правда, проиграл, но не сильно – оказался на втором месте. Но зато СПС прошел в Госдуму – в первый и последний раз.
Сергей Кириенко возглавил думскую фракцию, но депутатство его длилось недолго. Тут надо немного отступить. Еще во времена своего премьерства он лично сообщил мало кому тогда известному Владимиру Путину о его назначении директором ФСБ. В описании Путина в книге «От первого лица» это выглядело так: «Приезжаю в аэропорт – выходит Кириенко: «Володя, привет! Я тебя поздравляю!» Я говорю: «С чем?» А он: «Указ подписан. Ты назначен директором ФСБ». То есть эти двое явно были на короткой ноге. И 7 мая 2000 года один из них вступил в должность президента РФ, а 18 мая второй получил должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе.
Полное преображение
После пяти лет полпредства, в 2005 году, Кириенко перевели руководить Росатомом, где он проработал до 2016 года. Провластные эксперты оценивают его деятельность там очень высоко – отрасль сильно развилась и поднялась. Независимые эксперты, например Владимир Милов*, весьма жестко критиковали Кириенко и обвиняли его в неоправданно высоких тратах. При этом в 2016 году, после ухода Вячеслава Володина в спикеры Госдумы, наш герой занял освободившееся место 1-го зама руководителя АП. Тут он успешно поделил полномочия с другим 1-м замом, кремлевским старожилом и известным консерватором Алексеем Громовым. Кириенко достался внутриполитический блок – выборы всех уровней, работа с партиями и общественными организациями, молодежная политика – вот это вот все. Не так уж много оставалось до президентских выборов-2018, на которых надо было не только обеспечить заветные 70% Путину, но и создать видимость политической конкуренции. Что удалось. Под бдительным оком Кириенко прошла и конституционная реформа – 2020, а также голосование по Конституции. Говорят, новая электоральная технология – урна в каждый дом – это изобретение Кириенко. Невольно задумаешься, а точно ли ЦИК придумал пеньки для голосования.
В апреле 2022 года у Сергея Кириенко появилась еще одна работа – кураторство четырех «новых территорий». Первое время было ощущение, что он там буквально поселился. То толкал военные речи, то открывал памятник бабушке с флагом, то возлагал цветы в компании Пушилина. Есть версия, что он рассчитывает вновь оказаться на посту премьера после президентских выборов 2024 года. А дальше – почему бы и нет – ему вполне может светить и президентское кресло.
«Кириенко умеет со всеми ладить, он очень неконфликтный, – говорит политолог Аббас Галлямов*. – Он умеет избегать сложностей и противоречий. Наверное, это его сильная сторона. Понимая, что, как бывший либерал, он всегда на подозрении, он старается быть святее папы римского. И чтобы, даже если на него придут жаловаться Путину условные Патрушев или Сечин – мол, Кириенко как был либералом, так и остался, – чтобы такого не было, он ведет себя достаточно жестко и агрессивно».
Вообще, до мятежа Пригожина в очень хорошем и незыблемом положении Кириенко можно было даже не сомневаться. Но вот после стали появляться слухи, что он оказался в числе тех, кто «недосмотрел» за Пригожиным. Безусловно, это только слухи, но если они вдруг окажутся верными, то недалеко и до опалы. Но, полагаем, что бы ни случилось, Кириенко вновь перестроится и приспособится, как это делал уже не раз.
*Признан в РФ иноагентом.