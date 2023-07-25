Сергей Кириенко свою карьеру начал в 1986 году в Горьком на заводе «Красное Сормово» секретарем комитета комсомола. В цеху, где был просто мастером. Но как комсомольский вожак он преуспел больше и вскоре перебрался из депрессивного Сормово в Горьковский обком комсомола первым секретарем. В начале 90-х, как тогда часто бывало, он вместе с другими комсомольцами ушел в бизнес.

Человек Немцова

Трудно было бы найти столь яростного демократа, каким был в начале 90-х нынешний первый зам. главы АП. Ну, пожалуй, Валерию Новодворскую он бы не переплюнул, но даже его земляк Борис Немцов выглядел рядом с ним на трибуне не так ярко. И именно Немцов в 1997 году, едва получив назначение на пост вице-премьера, взял его в свою команду. Потом он рассказывал, что Борис Ельцин позволил ему привезти в Москву не более 10 своих людей и одним из них стал Сергей Кириенко.

«Не очень понимаю, как Кириенко оказался полезен для Немцова, – вспоминал позже тогдашний глава Госкомимущества Альфред Кох, – но он как-то стал ему достаточно близок, типа ординарца. И он все время его с собой таскал. И Кириенко оказался просто незаменим». Немцов видел Кириенко в кресле министра, однако этому назначению активно противостоял премьер Виктор Черномырдин, да и сам Кириенко особо не рвался. Немцов не отступал и в конце концов выбил земляку должность первого зам. министра топлива и энергетики. Само ведомство возглавил Борис Ефимович. Поговаривали, правда, что руководил им с самого начала именно Кириенко. И когда осенью 1997 года Немцов лишился министерского поста, Кириенко, его занявшему, даже не пришлось переезжать в новый кабинет.