Екатерина Шульман*: Империя Пригожина вплетена в ткань государства

Мятеж ЧВК «Вагнер», который президент назвал «ударом в спину», а потом пригласил Евгения Пригожина и три десятка командиров военной компании на беседу, еще долго будут обсуждать. Об этом, об устройстве сегодняшней российской государственности и о политических предпочтениях наших граждан мы поговорили с политологом, кандидатом политических наук Екатериной Шульман*.

«Дожили»

– Пригожинский марш на Москву – что это было на самом деле?

– Перевороты – довольно хорошо исследованная политической наукой материя. Политологи очень любят эту тему по тем же причинам, по каким любят изучать выборы: это ограниченное во времени действие с понятными участниками и параметрами. Поэтому о переворотах существует обширная литература. Они часто случаются в неустойчивых режимах и авторитарных моделях Латинской Америки, Северной и Центральной Африки и Юго-Восточной Азии. У нас такого не бывало со времен дворцовых переворотов конца XVIII века. Но вот, как говорится, дожили.

– Какие выводы можно сделать?

– Мы видим крупную частную военизированную империю, которая создавалась с позволения верховной власти и за государственные деньги. Эта компания владеет в России большими активами, недвижимостью, предприятиями, она получала (и, судя по всему, продолжает получать) обширные государственные контракты. Это медиаимперия со своими сетевыми СМИ, телеграм-каналами и знаменитой «фабрикой троллей» и хакерскими структурами, прославившимися во время американских президентских выборов 2016 года. Более того, у этой структуры существовало внешнеполитическое направление – вообще это те функции, которые в государстве исполняет внешняя разведка, а не частные структуры. Можно сказать, что это параллельное государство: со своей армией, разведкой, медиа, с прочной материальной базой. То, что подобные структуры возникают и укрепляются, не очень хороший признак для абсолютно любого государства. Тут дело даже не в демократичности и не в уважении к закону. А в том, что есть вещи, на которые государство должно держать монополию. И в первую очередь это монополия на легальное насилие. Это важнейшее условие существования любого государства. Повторю: любого, и неважно, это демократия или авторитаризм. Как нас учил Макс Вебер, если вы хотите называться государственной властью, у вас должны быть две вещи: определенная границами территория и монополия на легальное насилие внутри этих границ.

– У нас с монополией на насилие в последнее время большие проблемы…

– Границы наши неопределенны, территория не определена, и мы не знаем, где у нас границы и кто внутри этих границ проживает. Часть территории, которую РФ считает своей, никакое другое государство таковой не признает. Монополию на насилие мы раздали. Не в том беда, что был какой-то коррумпированный бизнесмен, получающий контракты и раздающий откаты чиновникам. Этого добра много где хватает, и это можно пережить. Но частная армия, действующая на своей территории! В США есть закон о частных военных компаниях, и с ними заключает контракт министерство обороны, но никому не придет в голову отправлять американскую ЧВК воевать, например, с Мексикой. Где-то далеко – это еще можно пережить. А вот у себя под боком – это куда опасней. Наша частная компания разрослась до таких масштабов, что стала сама по себе политическим фактором.

– Что последует за бунтом?

– Можно предложить несколько вероятных сценариев. Что делает обычно власть по итогам мятежа или восстания, которое ей удалось пережить? Две вещи: репрессирует причастных и перепокупает лояльность прежде лояльных групп и по возможности расширяет свою базу поддержки. На первое мероприятие, как правило, обращают особое внимание – оно гласно и выразительно, второе – происходит преимущественно непублично, но оно не менее важно.

Попробуем рассмотреть российский массовый протест 2011–2012 годов как неудавшийся бунт против тогдашнего политического порядка. По его итогам проводятся репрессии: организуется «болотное дело», меняется в репрессивную сторону законодательство о митингах, о СМИ, начинаются гонения на НКО, создается законодательство об иностранных агентах, увольняются или задвигаются на задний план некоторые чиновники, заподозренные в симпатиях к протестующим. То есть происходят наказания за нелояльность. А далее идет та самая перепокупка лояльности. После 2012-го и в особенности после 2014-го государство стало гораздо активнее нанимать на работу. Резко возросло число госслужащих, в первую очередь региональных, федеральные министерства обросли региональными представительствами, госкорпорации стали расширять свои штаты. То есть государство становится преимущественным работодателем на рынке труда и при этом всё лучше кормит своих работников: регулярно индексирует им зарплаты, сопровождает занятость в госсекторе и в особенности в силовых структурах целым рядом сословных привилегий. Кроме того, появляется многочисленная и высокозатратная Росгвардия. А в 2014 году населению делается щедрый подарок в виде Крыма – полуострова мечты, предмета детских воспоминаний значительной части россиян. Что это, как не покупка лояльности? Одни репрессии не возвращают любовь народа, обязательно нужно приготовить и какой-то подарочек. В 2013 году уровень поддержки власти был на историческом минимуме. А в следующем году случился Крым, который послужил основанием фундамента так называемого крымского консенсуса или крымской эйфории, которая продолжалась примерно три года.

– Но ведь мятежники сейчас не репрессированы, с ними договорились.

– Именно. Интересной особенностью нынешнего случая является то, что мятежники не уничтожены, с ними встречаются и разговаривают, и даже уничтожения описанной выше империи «Конкорд» пока не видно. Видимо, эта структура в лице империи Пригожина слишком вплетена в ткань государства, чтобы можно было безболезненно выдрать ее оттуда. Поэтому такие нежности. И своеобразие нынешней ситуации в том, что в этот раз началось с покупки лояльности. Обратите внимание на бесконечные благодарности силовикам и чиновникам на местах: президент несколько дней не вылезает из телевизора, говорит «большое спасибо» всем, кто хотя бы мимо проходил. А вот с репрессиями всё гораздо сложнее. Совсем без них не обойтись: какие-то люди должны быть названы пособниками и должны быть наказаны. Иначе это просто приглашение к следующему бунту. Пока же все это вписывается в формулу «наказание невиновных и награждение неучаствовавших».