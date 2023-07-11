Екатерина Шульман*: Империя Пригожина вплетена в ткань государства
Поговорили с политологом, кандидатом политических наук об устройстве сегодняшней российской государственности и политических предпочтениях граждан
Мятеж ЧВК «Вагнер», который президент назвал «ударом в спину», а потом пригласил Евгения Пригожина и три десятка командиров военной компании на беседу, еще долго будут обсуждать. Об этом, об устройстве сегодняшней российской государственности и о политических предпочтениях наших граждан мы поговорили с политологом, кандидатом политических наук Екатериной Шульман*.
«Дожили»
– Пригожинский марш на Москву – что это было на самом деле?
– Перевороты – довольно хорошо исследованная политической наукой материя. Политологи очень любят эту тему по тем же причинам, по каким любят изучать выборы: это ограниченное во времени действие с понятными участниками и параметрами. Поэтому о переворотах существует обширная литература. Они часто случаются в неустойчивых режимах и авторитарных моделях Латинской Америки, Северной и Центральной Африки и Юго-Восточной Азии. У нас такого не бывало со времен дворцовых переворотов конца XVIII века. Но вот, как говорится, дожили.
– Какие выводы можно сделать?
– Мы видим крупную частную военизированную империю, которая создавалась с позволения верховной власти и за государственные деньги. Эта компания владеет в России большими активами, недвижимостью, предприятиями, она получала (и, судя по всему, продолжает получать) обширные государственные контракты. Это медиаимперия со своими сетевыми СМИ, телеграм-каналами и знаменитой «фабрикой троллей» и хакерскими структурами, прославившимися во время американских президентских выборов 2016 года. Более того, у этой структуры существовало внешнеполитическое направление – вообще это те функции, которые в государстве исполняет внешняя разведка, а не частные структуры. Можно сказать, что это параллельное государство: со своей армией, разведкой, медиа, с прочной материальной базой. То, что подобные структуры возникают и укрепляются, не очень хороший признак для абсолютно любого государства. Тут дело даже не в демократичности и не в уважении к закону. А в том, что есть вещи, на которые государство должно держать монополию. И в первую очередь это монополия на легальное насилие. Это важнейшее условие существования любого государства. Повторю: любого, и неважно, это демократия или авторитаризм. Как нас учил Макс Вебер, если вы хотите называться государственной властью, у вас должны быть две вещи: определенная границами территория и монополия на легальное насилие внутри этих границ.
– У нас с монополией на насилие в последнее время большие проблемы…
– Границы наши неопределенны, территория не определена, и мы не знаем, где у нас границы и кто внутри этих границ проживает. Часть территории, которую РФ считает своей, никакое другое государство таковой не признает. Монополию на насилие мы раздали. Не в том беда, что был какой-то коррумпированный бизнесмен, получающий контракты и раздающий откаты чиновникам. Этого добра много где хватает, и это можно пережить. Но частная армия, действующая на своей территории! В США есть закон о частных военных компаниях, и с ними заключает контракт министерство обороны, но никому не придет в голову отправлять американскую ЧВК воевать, например, с Мексикой. Где-то далеко – это еще можно пережить. А вот у себя под боком – это куда опасней. Наша частная компания разрослась до таких масштабов, что стала сама по себе политическим фактором.
– Что последует за бунтом?
– Можно предложить несколько вероятных сценариев. Что делает обычно власть по итогам мятежа или восстания, которое ей удалось пережить? Две вещи: репрессирует причастных и перепокупает лояльность прежде лояльных групп и по возможности расширяет свою базу поддержки. На первое мероприятие, как правило, обращают особое внимание – оно гласно и выразительно, второе – происходит преимущественно непублично, но оно не менее важно.
Попробуем рассмотреть российский массовый протест 2011–2012 годов как неудавшийся бунт против тогдашнего политического порядка. По его итогам проводятся репрессии: организуется «болотное дело», меняется в репрессивную сторону законодательство о митингах, о СМИ, начинаются гонения на НКО, создается законодательство об иностранных агентах, увольняются или задвигаются на задний план некоторые чиновники, заподозренные в симпатиях к протестующим. То есть происходят наказания за нелояльность. А далее идет та самая перепокупка лояльности. После 2012-го и в особенности после 2014-го государство стало гораздо активнее нанимать на работу. Резко возросло число госслужащих, в первую очередь региональных, федеральные министерства обросли региональными представительствами, госкорпорации стали расширять свои штаты. То есть государство становится преимущественным работодателем на рынке труда и при этом всё лучше кормит своих работников: регулярно индексирует им зарплаты, сопровождает занятость в госсекторе и в особенности в силовых структурах целым рядом сословных привилегий. Кроме того, появляется многочисленная и высокозатратная Росгвардия. А в 2014 году населению делается щедрый подарок в виде Крыма – полуострова мечты, предмета детских воспоминаний значительной части россиян. Что это, как не покупка лояльности? Одни репрессии не возвращают любовь народа, обязательно нужно приготовить и какой-то подарочек. В 2013 году уровень поддержки власти был на историческом минимуме. А в следующем году случился Крым, который послужил основанием фундамента так называемого крымского консенсуса или крымской эйфории, которая продолжалась примерно три года.
– Но ведь мятежники сейчас не репрессированы, с ними договорились.
– Именно. Интересной особенностью нынешнего случая является то, что мятежники не уничтожены, с ними встречаются и разговаривают, и даже уничтожения описанной выше империи «Конкорд» пока не видно. Видимо, эта структура в лице империи Пригожина слишком вплетена в ткань государства, чтобы можно было безболезненно выдрать ее оттуда. Поэтому такие нежности. И своеобразие нынешней ситуации в том, что в этот раз началось с покупки лояльности. Обратите внимание на бесконечные благодарности силовикам и чиновникам на местах: президент несколько дней не вылезает из телевизора, говорит «большое спасибо» всем, кто хотя бы мимо проходил. А вот с репрессиями всё гораздо сложнее. Совсем без них не обойтись: какие-то люди должны быть названы пособниками и должны быть наказаны. Иначе это просто приглашение к следующему бунту. Пока же все это вписывается в формулу «наказание невиновных и награждение неучаствовавших».
«Внутренними разборками заниматься интереснее»
– Как эти события могут отразиться на СВО? В связи с этим несостоявшимся бунтом военная операция пусть ненадолго, но оказалась не на первом плане.
– Действительно, как только дело дошло до дела, оказалось, что внутренними разборками заниматься гораздо интереснее, чем внешними. Этот важный момент заслуживает внимания и осмысления. Тем более что ключевой тезис главного мятежника заключался в том, что военные действия были ошибкой, а генералы обманули президента рассказами о потенциальной агрессии НАТО и нападении Украины.
В лоялистском медиасообществе высказывалось мнение, что весь мятеж был своего рода «челобитной президенту на танке». То есть не бунт против президента, а попытка обратить на себя его внимание и заодно скинуть всех его врагов, которые окопались в Минобороны и Генеральном штабе. Аналогичное мнение можно встретить и в либеральных кругах, где тоже говорят, что это был не мятеж, а грызня внутри системы. При этом, что интересно, само начальство публично интерпретирует эти события именно как вызов президенту, как попытку развязывания в стране гражданской войны – от чего президент в неизреченной мудрости своей страну спас, буквально ухватив ее на грани пропасти.
– Независимо от того, когда и, главное, чем закончится СВО, в России неизбежно появится гигантское количество суровых недовольных мужчин – это как минимум полмиллиона граждан активного возраста, которые прошли через боевой опыт и вернулись домой, причем многие и с оружием в руках. К чему это может привести?
– Ни к чему хорошему. Сотни тысяч людей прошли через опыт массового ненаказуемого поощряемого насилия. После этого к социальной жизни они пригодны очень плохо. С этим неизбежно сталкивались все воюющие страны. Что нам говорит опыт предыдущих войн? Большинство этих людей возвращаются малопригодными к нормальной социальной жизни. Они нездоровы физически и психически. И довольно скоро они выводятся из социального оборота. Это может быть как суицид, так и иные формы аутоагрессивного поведения (различные аддикции, пренебрежение своим здоровьем) или погружение в полную социальную пассивность. Это происходит со многими, но не со всеми. Некоторые становятся бесценными кадрами для организованной и неорганизованной преступности. Это было и после войны во Вьетнаме с американскими ветеранами, это было и после афганской войны с нашими солдатами. Уже в новой России это было после двух чеченских войн. Конечно, будет работать система социальной поддержки, потому что массовые протесты ветеранов никто не хочет получить. Государство пока проявляет невиданную доселе щедрость по отношению к своим участвующим в СВО гражданам. Такого не было никогда: никогда государство не платило людям так много ни за какую их работу, ни за жизнь, ни за смерть.
Еще одно последствие, на которое я бы обратила внимание и с которым мы сейчас столкнемся, – это возвращение с полей сражений силовиков, научившихся там иному отношению к чужой смерти и иному уровню жестокости. Они займут свои должности, будут двигаться по карьерной лестнице, приведут с собой своих товарищей. И далее будет происходить то, что происходило после двух чеченских кампаний, только еще в больших масштабах. Сотрудники МВД вернулись и изменили нравы, например, российской полиции. Она и до того была коррумпированной и малоэффективной, но она не была такой пыточной.
– Помимо всего остального, СВО – это еще и безумно дорогостоящее мероприятие. Где, по-вашему, российская власть будет изыскивать деньги для продолжения этого?
– Пока наши углеводороды хоть кто-то покупает, деньги у государства будут. Их может стать меньше, но перераспределение бюджетных расходов за счет урезания социальной сферы позволит какое-то время протянуть. Кроме того, следует отметить довольно эффективную работу нашей отечественной системы финансово-экономического управления и в целом бюрократии. Гражданская бюрократия у нас на приличном уровне. Если кто-то и спасает страну от коллапса, то это они. Это и Минфин, и Минэкономики, и конечно же Центробанк. А еще невидимые миру архитекторы серого импорта, налаживатели обходных путей, изобретатели новых схем поставок. Вот они удерживают экономику России в функциональном состоянии.
Придуманная история и вечная литература
– Кто-то из историков сказал: «Сталин умер 5 марта 1953 года. Дальнейшая его судьба неизвестна». Вам не кажется, что Сталин не просто объявился в современной России, а вернулся с триумфом? Фильмы, книги, песни, прославляющие Сталина...
– Действительно, у нас в течение уже многих последних лет шла государственная кампания по пропаганде Сталина. Все это происходило не само собой и не являлось ответом на какой-то запрос снизу. Книгоиздательство, поведение книжных магазинов, производство телесериалов – всё это государственная политика. Подозреваю, что ее архитекторы – Российское военно-историческое общество во главе с Владимиром Мединским.
При попытке социологически измерить степень влияния фигуры Сталина на сердца граждан мы обнаруживаем сложную нелинейную картину. Если задать вопрос: «В какое время, по вашему мнению, было лучше всего жить?» – в эпоху Сталина хотелось бы жить минимальному числу граждан по сравнению, например, даже с непопулярными периодами перестройки или президентства Ельцина. Никто жить при Сталине не хочет.
Государственная пропаганда привязывает его образ исключительно к войне, победа в которой задним числом оправдывает всё предыдущее. Эта довольно бредовая логика – «раз после Большого террора была победа, значит, террор был необходим для победы» – использовалась и используется активно.
Что касается «народного Сталина» из популярной фразы «Сталина на вас нет», то в этом контексте он парадоксальным образом выступает как некая антиэлитная сила. На кого именно нет Сталина? Эту фразу адресуют не себе и даже не соседу, а в основном начальству. Идея состоит в том, что при Сталине был порядок и все начальники его боялись. А сейчас они никого не боятся, управы на них нет.
Что касается трансформации этого образного ряда сейчас. Примечательно, что для пропаганды СВО используются исключительно советские символы и мифологемы: советские топонимы, параллели с Великой Отечественной войной, бабушки с красными флагами. Интересно на этом фоне не увеличение присутствия, а, наоборот, отсутствие образа Сталина. У меня такое ощущение, что он как раз ушел на задний план. Притом что есть столько сравнений СВО с Великой Отечественной войной, самого Генералиссимуса Победы как-то не видать. То есть с началом СВО его стало скорее меньше. Не знаю, чем это можно объяснить. Возможно, пропагандисты боятся слишком явных параллелей типа того, что при Сталине военные действия были намного успешнее. Но, как бы то ни было, даже о Ленине разговоров в госСМИ больше, чем о Сталине.
– В своих выступлениях вы часто цитируете Владимира Набокова. А какой строкой из Набокова можно охарактеризовать то, что происходит в современной России?
– Набоков на протяжении всей своей жизни был врагом любой тирании. Его либеральная позиция прошла через весь ХХ век, не поколебавшись. Он был в этом отношении совершенно неуязвимым человеком. Ведь многие российские и зарубежные интеллектуалы, талантливые люди, художники и философы попадали под обаяние и большевистской идеи, и фашистской. Но у Набокова был, видимо, такой нравственный и интеллектуальный базис, который позволил ему не соблазниться никогда и ничем. Его отношение к «тиранам, тигроидам, полоумным мучителям человека» и способы борьбы с ними описаны в «Приглашении на казнь» и «Истреблении тиранов». Вещи, которые совершенно необходимо перечитать.
– Кто для вас сегодня является идеальным собеседником?
– Вообще очень полезно иметь идеального собеседника у себя на дому. И для этой цели специально заключить с ним брак, потому что тогда он уже никуда от вас не денется. Также очень хорошо, когда он имеет терпение выслушивать все ваши бессвязные идеи по мере их возникновения. И таким образом в процессе беспрепятственного высказывания они обретают связность и стройность. Так что всем чрезвычайно рекомендую этот метод.
Это вписывается в формулу «наказание невиновных и награждение неучаствовавших».
*Власти РФ считают иноагентом.