Для Путина наступили «черные дни»: Россия решила вернуть свое влияние в Африке
27–28 июля в Петербурге прошел инициированный Кремлем саммит «Россия – Африка». За представителями некоторых африканских стран Россия даже отправила собственные самолеты
17 друзей президента
Первый саммит «Россия – Африка» прошел в 2019 году в Сочи, и тогда ни одна из стран не отказалась от приглашения. Более того, 43 из 54 стран прислали делегации во главе с президентами и премьер-министрами. Теперь пять стран от участия в саммите отказались вообще, а участие большинства остальных оказалось символическим: в Северную столицу приехали лишь 17 лидеров африканских государств. Зато каких!
Владимир Путин любит пугать аудиторию цветными революциями, но при этом его не смутило присутствие на саммите целого ряда африканских лидеров, пришедших к власти в результате переворотов или мятежей. Например, партизан по прозвищу Крокодил, ныне президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Или Ибрагим Траоре, «временный президент» Буркина-Фасо, пришедший к власти в результате военного переворота при поддержке ЧВК «Вагнер».
При этом на полях саммита правящий Россией 23 года хозяин форума провел переговоры с президентом Эритреи Афеворки (захватившим власть 30 лет назад), президентом Уганды Мусевени (правит страной уже 37 лет) и президентом Камеруна Бийя (на престоле 42 года). Так что мероприятие и в самом деле оказалось съездом единомышленников, поскольку там собрались политики, которые решили, что раз уж они дорвались до власти, то обязаны держаться за нее до последнего.
Списал со счетов
На радость Черному континенту Путин торжественно объявил, что Россия списала Африке 23 млрд долларов долгов (чуть меньше, чем долги российских регионов, которые Кремль прощать не намерен). Тут, конечно, возмущению общественности не было предела. В частности, журналисты посчитали, что на эти средства можно было бы:
– открыть 130 многопрофильных больниц;
– построить 1400 школ;
– возвести 4176 детских садов;
– проложить 149.000 километров бесплатных дорог.
Впрочем, как пояснил «Собеседнику» политолог Анатолий Несмиян, это уже давно списанные миллиарды.
– И если брать каждое списание по отдельности, там не такие уж и большие суммы, – добавил эксперт. – Впрочем, сейчас под это дело выделили дополнительные млн долларов.
Вопрос, стоило ли тогда вообще раздавать заведомо невозвратные миллиарды, остается риторическим. Такова расплата за лояльность наших африканских друзей.
Каждому по зернышку
В целом форум оставил впечатление дальнейшей покупки лояльности африканцев: им Путин пообещал разнообразное строительство важных социальных и производственных объектов, а также всевозможную помощь – от продуктов до образования. «Сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке, – сказал он в своем выступлении. – Мы должны вернуться к этой практике». Но главным подарком должна была стать раздача пшеницы по 25–50 тысяч тонн зерна в шесть голодающих государств.
Вот только из-за событий на Украине даже с учетом бесплатных поставок из России африканским странам придется дорого заплатить за такие подарки. Ведь остальное они должны будут закупать по сильно завышенным ценам. По примерным подсчетам, каждая из беднейших стран Африки переплатит за пшеницу сумму от 15 до 115 млн долларов.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса даже возмутился по этому поводу:
– Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то дары.
И подчеркнул, что страны Африки говорили России о необходимости «открытия Черного моря для мировых рынков».
В общем, хотели как лучше, но только всех разозлили.
Нигер наш
– Проведением саммита в Питере Путин как бы продемонстрировал, что он не находится в полной изоляции, – прокомментировал Анатолий Несмиян. – И что у России еще есть дружественные страны. Собственно говоря, это все, ради чего саммит и проводился. Что до обещания всяческих благ африканцам, то, во-первых, обещать – еще не значит жениться, а во-вторых, не так уж и много им пообещали. Какую-то конкретную помощь оказать не можем. Ведь африканцам, помимо зерна, нужно еще много другого: технологии, инвестиции – все, чего Россия предоставить не в состоянии. Африканцев пригласили, они приехали, а Петербург на два дня встал намертво в пробку. Вот, собственно, и весь итог этого мероприятия. Для России практической пользы от этого я не вижу, за исключением чувства гордости, что с нами еще хоть кто-то разговаривает.
По мнению политолога-иноагента Ивана Преображенского, Африка сейчас «достаточно дешевый инструмент влияния». «Владимира Путина убедили, и наращивание этого как бы сотрудничества велось в том числе через Евгения Пригожина, что Африка – это самый потенциально удобный для России регион, – говорит эксперт. – Он уверовал в то, что попытка России внедриться в Африку вызывает как минимум у Франции, отчасти у Великобритании, США серьезное раздражение. То есть Путин это рассматривает, конечно, в данном случае как инструмент для достижения своих политических целей».
Фоном для проведения форума стал военный переворот в Нигере, где власть захватила антидемократическая хунта, а поддерживающие ее митингующие вышли на улицы с флагами России и ЧВК «Вагнер». Соседние государства готовы подавить мятеж силой, так что дело идет к новой СВО.