17 друзей президента

Первый саммит «Россия – Африка» прошел в 2019 году в Сочи, и тогда ни одна из стран не отказалась от приглашения. Более того, 43 из 54 стран прислали делегации во главе с президентами и премьер-министрами. Теперь пять стран от участия в саммите отказались вообще, а участие большинства остальных оказалось символическим: в Северную столицу приехали лишь 17 лидеров африканских государств. Зато каких!

Владимир Путин любит пугать аудиторию цветными революциями, но при этом его не смутило присутствие на саммите целого ряда африканских лидеров, пришедших к власти в результате переворотов или мятежей. Например, партизан по прозвищу Крокодил, ныне президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Или Ибрагим Траоре, «временный президент» Буркина-Фасо, пришедший к власти в результате военного переворота при поддержке ЧВК «Вагнер».

При этом на полях саммита правящий Россией 23 года хозяин форума провел переговоры с президентом Эритреи Афеворки (захватившим власть 30 лет назад), президентом Уганды Мусевени (правит страной уже 37 лет) и президентом Камеруна Бийя (на престоле 42 года). Так что мероприятие и в самом деле оказалось съездом единомышленников, поскольку там собрались политики, которые решили, что раз уж они дорвались до власти, то обязаны держаться за нее до последнего.