Олигархи пошли «в отказ»

Юрий Мильнер, один из самых влиятельных мировых инвесторов в технологическом секторе, отказался от российского гражданства летом 2022 года, но сообщил об этом только в ноябре. «Мы с семьёй навсегда уехали из России в 2014 году, после [возвращения Крыма]. А этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства», – сообщил бизнесмен.

Он ещё в 1999 году получил гражданство Израиля и прожил в стране несколько лет, но затем переехал в США.

В 2012 году Мильнер и его жена Юлия в партнёрстве с Сергеем Брином, Присциллой Чан и Марком Цукербергом, а также Энн Войчицки учредили крупнейшую в мире научную премию Breakthrough Prize, присуждаемую за важные недавние достижения в области фундаментальной физики, наук о жизни и математики. Три года спустя Мильнер со Стивеном Хокингом объявили о запуске Breakthrough Initiatives – набора космических научных программ, исследующих фундаментальные вопросы жизни во Вселенной.

Николай Сторонский: просто гражданин Великобритании

В 2019 году Сторонский вошёл в российский список «Форбс», заняв 199-е место с состоянием 0,5 млрд долларов. В 2022 году он стремительно поднялся на 16-е место с состоянием в 7,1 млрд долларов.