Олигархи пошли «в отказ». Кто из миллиардеров отказался от российского паспорта
Олигархи пошли «в отказ»
По данным МИД РФ, в 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек, что побило рекорд 2019 года. Помимо обычных граждан, от красных паспортов избавились пятеро фигурантов списка Forbes. В 2023 продолжился отток не только простых граждан, но и богатейших людей России. Итак, рассказываем и показываем, кого мы потеряли.
Юрий Мильнер: долгое прощание
Forbes в 2022 году оценил состояние Мильнера в 7,3 млрд долларов. Бизнесмен занял 15-е место в списке богатейших россиян.
Юрий Мильнер, один из самых влиятельных мировых инвесторов в технологическом секторе, отказался от российского гражданства летом 2022 года, но сообщил об этом только в ноябре. «Мы с семьёй навсегда уехали из России в 2014 году, после [возвращения Крыма]. А этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства», – сообщил бизнесмен.
Он ещё в 1999 году получил гражданство Израиля и прожил в стране несколько лет, но затем переехал в США.
В 2012 году Мильнер и его жена Юлия в партнёрстве с Сергеем Брином, Присциллой Чан и Марком Цукербергом, а также Энн Войчицки учредили крупнейшую в мире научную премию Breakthrough Prize, присуждаемую за важные недавние достижения в области фундаментальной физики, наук о жизни и математики. Три года спустя Мильнер со Стивеном Хокингом объявили о запуске Breakthrough Initiatives – набора космических научных программ, исследующих фундаментальные вопросы жизни во Вселенной.
Николай Сторонский: просто гражданин Великобритании
В 2019 году Сторонский вошёл в российский список «Форбс», заняв 199-е место с состоянием 0,5 млрд долларов. В 2022 году он стремительно поднялся на 16-е место с состоянием в 7,1 млрд долларов.
Об отказе от российского гражданства Николая Сторонского, основателя финтехстартапа Revolut, стало известно в октябре 2022 года. «Ник – гражданин Великобритании», – сообщил представитель Revolut. И добавил, что позиция бизнесмена по поводу российской СВО на Украине остаётся неизменной: «Он по-прежнему решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий».
Свой Revolut Сторонский задумал в 2014 году. Он придумал мультивалютную банковскую карту, которая позволяет конвертировать валюту в путешествиях по выгодному курсу. Первым инвестором проекта был сам Сторонский – он вложил порядка 300.000 фунтов собственных накоплений. Почти сразу после запуска в 2015 году Revolut попытался выйти на российский рынок. Естественно, не могло не возникнуть проблем: за пополнение c российских карт сервису приходилось доплачивать 2% за транзакцию. В итоге осенью 2016 года Revolut объявил об уходе из России. В апреле 2018-го оценка Revolut выросла до 1,7 млрд долларов. В феврале 2020 года – до 6 млрд долларов.
Олег Тиньков: нецензурный
По данным Forbes, в 2021 году в списке богатейших бизнесменов России Тиньков занимал 32-е место с состоянием 4,7 млрд долларов, а в списке наиболее состоятельных людей мира – 608-е место. В 2022 году выбыл из глобального и российского списков.
Учредитель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства в конце октября 2022 года в своих соцсетях. К сожалению, из-за цензуры его слова мы привести не можем. Скажем кратко: бизнесмен отказался от гражданства из-за несогласия с политикой России как внешней, так и внутренней. Несколькими месяцами ранее Тиньков заявлял, что власти России вынудили его «за копейки» продать долю в TCS Group после того, как он выступил против CВО. В данный момент Олег Тиньков – гражданин Кипра. И 20.07.2023 Великобритания объявила о снятии с него санкций.
Игорь Макаров: подсанкционный
Состояние Игоря Макарова, по данным Forbes, на 2019 год составляло 2,2 млрд долларов. Теперь в рейтинге богатейших людей мира Макаров указан и как кипрский миллиардер – пятое место среди богатейших киприотов.
Миллиардер Игорь Макаров – единственный в нашем рейтинге, против кого ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Он – шестой фигурант из российского списка Forbes, кто отказался от гражданства РФ с начала СВО. Теперь он, как и Олег Тиньков, гражданин Кипра. В последние годы живёт между Кипром, США (Флорида) и северной Италией.
О выходе основателя и главы энергетической компании «Арети» из гражданства стало известно в июне 2023 года из его профиля на сайте американского Forbes. Там появилось указание, что Макаров отказался от паспорта России в 2023 году. Ранее сообщалось, что Макаров стал обладателем «золотого паспорта» Кипра в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах.
О снятии с Макарова санкций ничего не сообщалось.
Тимур Турлов: сменил обстановку
В список Forbes Турлов впервые вошёл в 2021 году, заняв 1517-е место с состоянием 2,1 млрд долларов. В прошлом году он появился и на 7-м месте казахстанского списка с 2,2 млрд долларов.
Тимур Турлов, основатель инвесткомпании Freedom Finance, в июне 2022 года сообщил об отказе от российского гражданства и скором получении паспорта Казахстана. «Здесь дышится свободно, и я верю в то, что Казахстан благодаря своей миролюбивой и гостеприимной политике сможет построить новое, более богатое, эффективное, справедливое государство», – написал он в соцсетях.
Надо сказать, что Казахстан он несколько переоценил: эта страна обязана задерживать людей по российским запросам. Однако, если запросы связаны с политическими статьями, отсутствующими в законодательстве страны, может их не выдавать.
Казахстан не допускает наличия второго гражданства, поэтому бизнесмену пришлось отказаться как от российского паспорта, так и от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. В Казахстан бизнесмен с семьёй перебрался ещё в 2010 году и уже давно стал там налоговым резидентом.
Рубен Варданян: с заботой об Арцахе
Состояние Рубена Варданяна оценивается Forbes в 1 млрд долларов.
Миллиардер Рубен Варданян, основатель и бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог» и бывший государственный министр Нагорного Карабаха, 1 сентября 2022 года отказался от гражданства России и переехал в Нагорный Карабах. При этом все российские активы он решил передать в семейный фонд, а управление – партнёрам.
«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру – отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении, – сказал он в своём видеообращении по этому поводу. – Мне это решение далось очень непросто, но так правильно. К сожалению, события последних двух лет привели к тому, что у многих людей (в Нагорном Карабахе. – Ред.) появилась апатия, ощущение, что они брошены, что они никому не нужны. Я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с Арцахом». И добавил, что считает переезд единственным способом своим примером показать, насколько важен для него Арцах.
Сейчас Рубен Варданян активно занимается общественной и политической деятельностью в Нагорном Карабахе.
Андрей Мовчан: вне конкурса
Единственный не миллиардер и не фигурант Forbes (но автор колонок в этом издании) в нашем рейтинге – российский, точнее – теперь кипрский финансист, специалист по инвестициям и основатель Movchan’s Group Андрей Мовчан.
Мовчан объявил о выходе из гражданства в июне 2023 года. «Моя дорогая, когда-то любимая! – написал он об этом в соцсетях. – Я не поверил бы, что с нами может так случиться. Но – случилось». К посту он приложил соответствующую справку из российского посольства в Великобритании, датированную 27 июня.
За это Мовчана подверг резкой критике политолог Александр Кынев. «Когда это делает бизнесмен, то всё понятно – налоги, санкции и т. д., но когда это делает человек, занимающийся некой публичной деятельностью, это ни в какие ворота, – возмутился он. – Это сразу дискредитирует в глазах огромного количества людей всё то, что он говорит».
Собственно, из России Мовчан уехал ещё в 2020 году и с тех пор живёт в Лондоне. В своей книге «Английский завтрак» он писал об имеющемся у него гражданстве Кипра, которое он и его семья получили в 2014 году