– Конечно, никаких выплат никто не получит, поскольку Россия вышла из Европейской конвенции по правам человека. Только когда она вновь закоммуницирует с ЕСПЧ, тогда и заплатят. Хотя, возможно, через какое-то время накопится критическая масса подобных дел и, может быть, будет выработан механизм взыскания этих сумм с имущества России за рубежом. Но в это я очень слабо верю. То есть на данный момент от победы в ЕСПЧ мы можем испытывать лишь моральное удовлетворение.

Если через 5 или 10 лет Россия вернется в конвенцию, все эти невыплаченные суммы можно будет взыскать уже с процентами – они там предусмотрены, и их будут выплачивать. Если будет ратификация и если ее будут составлять грамотные юристы, то одним из ее условий, я думаю, будет выполнение всех решений Европейского суда, пока Россия находилась под его юрисдикцией. Это по меньшей мере логично. А выполнение означает выплату компенсаций и пересмотр дел, по которым приняты те или иные решения.

Пересмотр дел будет проходить в России. Ведь ратификация подразумевает приведение законодательства к европейским стандартам. Например, возвращение в различные кодексы положений о том, что решения Европейского суда являются основанием для пересмотра приговора по вновь возникшим обстоятельствам, и иных стандартов правосудия, от которых мы отказались. Но это достаточно долгая песня.

Так что пока можно попрощаться со своими выплатами. В конце концов, в ЕСПЧ мы обращаемся не ради денег, лично я делал это не из-за финансов. Просто в порядке совета: рассчитывайте, что это войдет в вашу наследственную массу. Может быть, все достанется вашим детям. Например, к совершеннолетию вашего сына или после того, как похоронят вас, найдут это решение, стряхнут с него пыль, взыщут компенсацию с процентами – и сын купит себе машину.

Ну, или будем рассказывать внукам, как мы победили в деле «Я против Российской Федерации».

*Власти РФ считают иноагентом

**Власти РФ считают экстремистом