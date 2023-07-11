У Навального* 20 лет будет гореть свет

Кто-то скажет: много. А для самого известного оппозиционера России даже как будто несолидно. Почему не 30 – 35 лет и пожизненное, о которых он успел сказать, пока слушания не закрыли от народа? Об этом мы спросили у защитников политика – комментариев по его новому делу они не дают, но для нашего издания сделали исключение.

– Дело все в том, что Навальному* предстоит еще целая серия уголовных дел – сейчас невозможно сказать, сколько их будет и каких, – объясняет «Собеседнику» его адвокат Ольга Михайлова. – Гособвинитель Надежда Тихонова посчитала, что двадцатки ему пока достаточно и предъявила обвинение только по семи статьям, среди которых самая тяжелая – «Организация экстремистского сообщества» (до 12 лет).

Запрашиваемые 20 лет – это по совокупности приговоров, с учетом того 9-летнего срока, что он в настоящее время отбывает в колонии строго режима. Теперь как особо опасного рецидивиста его намерены перевести – как только вынесенный приговор вступит в законную силу – на режим особый.

Если не оправдают, конечно.