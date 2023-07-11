У Навального* 20 лет будет гореть свет
Даже ночью, причем накрывать лицо одеялом во время сна ему будет запрещено. Это лишь одно из условий нового для него особого режима, которое вместе с 20-летним сроком запросило обвинение
Кто-то скажет: много. А для самого известного оппозиционера России даже как будто несолидно. Почему не 30 – 35 лет и пожизненное, о которых он успел сказать, пока слушания не закрыли от народа? Об этом мы спросили у защитников политика – комментариев по его новому делу они не дают, но для нашего издания сделали исключение.
– Дело все в том, что Навальному* предстоит еще целая серия уголовных дел – сейчас невозможно сказать, сколько их будет и каких, – объясняет «Собеседнику» его адвокат Ольга Михайлова. – Гособвинитель Надежда Тихонова посчитала, что двадцатки ему пока достаточно и предъявила обвинение только по семи статьям, среди которых самая тяжелая – «Организация экстремистского сообщества» (до 12 лет).
Запрашиваемые 20 лет – это по совокупности приговоров, с учетом того 9-летнего срока, что он в настоящее время отбывает в колонии строго режима. Теперь как особо опасного рецидивиста его намерены перевести – как только вынесенный приговор вступит в законную силу – на режим особый.
Если не оправдают, конечно.
– Если Навального* переведут на особый режим, то точно не в колонию для пожизненников, – поясняет «Собеседнику» правозащитница Ева Меркачева, член СПЧ при президенте РФ. – Поэтому встреча, например, с серийным убийцей Пичушкиным в «Полярной сове» на этом этапе Алексею* не грозит. Как злостного нарушителя требований (сразу после последнего слово обвиняемый неправильно представился и его снова поместили в ШИЗО на 13 суток. – Авт.), а также как осужденного за умышленные преступления, совершенные в период отбывания наказания, на особом режиме Навального* наверняка ждут строгие условия (в колонии особого режима перевод из строгих условий в обычные производится не ранее чем через один год при отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка).
Строгие условия – это жизнь в помещении камерного типа (ПКТ), в год – всего два краткосрочных и одно длительное свидания, одна посылка или передача, одна бандероль. В месяц можно тратить 6600 рублей, в день – гулять 1,5 часа (при хорошем поведении – три часа). Перемещения – только с конвоем, проверки – регулярные (это могут быть и каждые 15 минут).
Кроме того: в ПКТ Навального* будет круглосуточно гореть яркий свет, его не выключают даже на ночь во избежание совершения заключенными самоубийства или убийства. Из тех же соображений не разрешается полностью накрываться одеялом.
Приговор Алексею Навальному* огласят 4 августа. Вместе с ним судят и технического директора его Ютуб-канала Даниэля Холодного*, которому запросили 10 лет колонии общего режима.
А как у них?
То ли дело в тюрьме ООН в Гааге! Та самая, для военных преступников. Там в каждой камере – по телевизору и компьютеру (без выхода в Интернет), а свидания и траты – почти не ограничены. А еще тренажерный зал с личным инструктором.
Но это так лишь потому, что находятся там, в этом следственном изоляторе, военные преступники в статусе обвиняемых, а отбывают наказание после трибунала Международного уголовного суда (кто до него доживает, разбирательства длятся годами), как правило, все равно у себя на родине.
Например, первый осужденный в истории МУС – командир повстанцев, конголезец Томас Лубанга Дьило – так и просидел весь срок в своем Конго.
*Власти РФ считают экстремистом.