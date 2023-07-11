Пришла свобода откуда не ждали

В конце недели в Москве прошло стихийное и несогласованное шествие мусульман. Сообщают, что против исламофобии и насилия силовиков. Правда, кроме «Аллаху акбар!», они в общем-то больше ничего не говорили. А это лозунг очень широкого применения – от пожелания всяческих благ до боевого клича.

Силовики, которые еще со времен первых «маршей несогласных» с участниками подобных акций не церемонились примерно вообще, на этот раз на всякий случай выполнили все неизвестные требования и просто испарились с улиц. Те немногочисленные представители полиции, что почему-то не смогли испариться, молча взирали на проходящую процессию и ровно ничего не предпринимали. Даже не намекали собравшимся, что их действия незаконны и они должны разойтись и «не мешать проходу граждан».

При наблюдении подобного невольно возникает по нынешним дням экстремистское ощущение демократии, свободы воли, слова и собраний – как будто кто-то взял и включил полузабытые и давно игнорируемые 29-ю и 31-ю статьи Конституции. Тем более что примерно месяц назад другие граждане неизвестных вероисповеданий тоже взяли и стихийно-несогласованно учинили «марш справедливости» с танчиками и ПВО. До Москвы, правда, немного не дошли, но на всем пути тоже почти не встретили сопротивления. И во время их митинга в Ростове-на-Дону силовики испарились еще тщательнее, чем нынче в Первопрестольной.

Так я это все к чему? Напрасно, может, мы ругаем власть, обзываем ее диктатурой и другими нехорошими словами. Видите же – есть демократия, люди свободно выражают свое мнение прямо в центре столицы и их не хватают в автозаки, и автозаков самих нет! Наверное, мы что-то упускаем. Скорее всего фактор танчиков.