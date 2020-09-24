Григорий Явлинский: Главное – прекратить огонь

«Все может продолжаться 10 лет»

– Опять же, позвольте уточнить: если бы другие территории, как Крым, удалось присоединить без крови, вы бы это поддержали?

– Наше отношение к ситуации с Крымом хорошо известно с весны 2014 года и оно не менялось: можете посмотреть все решения и документы партии «Яблоко». Все территориальные вопросы можно будет начать решать в ходе переговоров, но это станет возможно только после прекращения огня. Без этого ничего нельзя даже обсуждать.

Повторяю: в XXI веке главное значение имеют жизни людей и их будущее: какова перспектива их страны, как они будут жить, каково будет качество их жизни, что будет с их детьми, – а уже потом все остальное. Я говорю об этом давно, фактически с самого начала СВО. В последнее время к такому мнению приходит все больше экспертов и специалистов, и даже те, кто стоит на другой стороне, например, глава Комитета начальников штабов США, генерал армии Марк Милли, который заявляет, что ситуация будет «очень-очень кровавая» и очень долгая, и, добавлю, скорее всего, ничем не кончится. Уже больше половины опрашиваемых людей в России осмеливаются сказать в той или иной форме, что нужно прекращение огня.

Почему я об этом говорю «Собеседнику»? Потому что очень важно, чтобы была общественная поддержка этого требования. Только с поддержкой людей можно повлиять на развитие событий. На сегодняшний день ситуация очень тяжелая и склоняется не в сторону прекращения огня, а к бесконечному продолжению. Есть исследования, согласно которым, если такого рода военное столкновение длится больше года, то по статистике оно может продолжаться около 10 лет! Представляете, какие будут последствия?!

Кроме того, надо понимать, что происходящее угрожает будущему России, будущему Украины, будущему всей Европы и, возможно, даже будущему мира. Это все очень серьезно. Мы можем потерять это самое будущее для своих детей и внуков. Поэтому, в который раз повторяю, необходимо прекращение огня. Можно ли сказать, что это хороший вариант? Нет. Хороших вариантов нет. Есть только плохие и очень плохие.

– Кто мог бы стать успешным мирным переговорщиком? Или договориться не удастся в принципе?

– Дело в том, что у тех, кто принимает решения, должна быть политическая воля к переговорам. Тогда можно будет найти людей, которые смогут ее реализовать. В данный момент ни Путин в Москве, ни Зеленский в Киеве, ни Байден в Вашингтоне, ни Евросоюз с НАТО в Брюсселе не хотят останавливаться. Поразительно, но никто не обсуждает потери, никто не обсуждает гибель людей. Они говорят о геополитических перспективах, улучшении положения группировок. А сколько жизней это будет стоить? Сколько людей убьют, сколько военных за это отдадут свои жизни, чтобы улучшить какое-то «положение»?

И что это значит – улучшить? Кто вам даст просто так что-нибудь улучшить? Никто не говорит о цене всех этих событий – ни о цене человеческой, ни о цене разрушений. Где люди потом будут жить? Этого никто даже не обсуждает. Обговаривают только поставки оружия, продвижение-задвижение, но никто не говорит, что каждая минута боевых действий стоит жизни людей.