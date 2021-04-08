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Будут ли вновь избирать сенаторов?

Член СФ РФ Елена Мизулина высказалась за возврат прямых выборов сенаторов

Фото: Global Look Press

Это было в первом созыве Совета Федерации в 1993 году и продолжалось до 1996 года, когда избранных сенаторов сменили «сенаторы по должности» – губернаторы и спикеры региональных заксобраний. Затем, с 2002 года, их и вовсе сменили назначенцы региональных властей. 

Как известно, Елена Мизулина осенью скорее всего покинет Совет Федерации, так как в Омской области, представляемой ею в сенате, по всей видимости, сменится губернатор, который вряд ли продлит ее полномочия. Шансов попасть в пустой до сих пор президентский резерв сената не очень много, а Миронов вряд ли возьмет назад в партию, которую Мизулина не без скандала покинула в 2017 году. Покидать парламент ей, видимо, не хочется, а возвращение выборов сенаторов будет ее шансом.

У Мизулиной еще есть немного времени на внесение соответствующего законопроекта – до окончания весенней сессии. Прямо сейчас его вряд ли рассмотрят – нужно принять еще много репрессивных норм до каникул. В следующей сессии тоже, наверное, будет не до него. И вообще, тенденция вводить где-либо прямые выборы в стране не просматривается. Те же губернаторы – по факту назначенцы, выборы для них лишь формальная процедура. Но вечно это продолжаться не может, и когда-нибудь законопроекту Елены Мизулиной о прямых выборах сенаторов обязательно дадут ход и даже примут. Другой вопрос – когда? И доживем ли до этого?

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