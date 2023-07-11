Доцент МГУ Михаил Лобанов*: «Я лишился права на профессию и доход»

В 2021-м доцент мехмата Московского университета и профсоюзный активист Михаил Лобанов* баллотировался в Госдуму от КПРФ. На участках он смог одержать победу, но благодаря электронному голосованию в парламент попал пропагандист Евгений Попов. С начала СВО Лобанов* выступал против нее, и в декабре 2022-го его арестовали на 15 суток за «неповиновение полиции». Но по утверждению самого политика, избили его, а не он сопротивлялся. В мае 2023-го у Лобанова* прошли обыски по делу о связи с Ильей Пономаревым**. Теперь ученого признали иноагентом и уволили из альма-матер.

«Справедливый мир нельзя построить в одной стране»

– Мое дальнейшее пребывание в России представляло бы полулегальное положение в состоянии ожидания уголовного дела и в постоянных поисках заработка из-за того, что, получив иноагентский статус, я фактически лишился права на профессию и доход, – рассказывает, глядя в экран монитора, мой собеседник. – В этих условиях заниматься политической деятельностью практически невозможно. И даже если в ближайшее время начнутся важные события, то проще приехать из-за границы, чем ждать, что революционный народ освободит политзаключенных из тюрем.

– Тем не менее вы называете свой отъезд не эмиграцией, а «долгосрочной зарубежной командировкой». В чем разница?

– У командировки есть конкретные цели. Первая – это участие в создании массовой политической организации за рубежом среди вынужденных уехать, но не порывающих связей с родиной. Вторая – работа с прогрессивными силами, в первую очередь левыми партиями и движениями, которые, в отличие от России, во многих странах широко представлены в парламентах и тысячами активистов. Левые понимают, что более справедливый мир нельзя построить только в одной отдельно взятой стране и необходимо координировать усилия повсюду – например для решения экологических проблем или мирного сосуществования стран. Сложно представить, что «Подемос» (левая партия в Испании. – Авт.) или Берни Сандерс (американский сенатор-социалист. – Авт.) будут разговаривать с условным Гарри Каспаровым*, а у нас с ними точки соприкосновения есть. И третье – нужно вырабатывать предложения для завершения конфликта России и Украины, не допускающие очередного витка гонки вооружений и угрозы новой войны.

– Российские власти вас пытались еще связать с Ильей Пономаревым**...

– (Смеется.) Никакой связи я с ним не имею и даже не знаком. Это просто «резиновое» дело для давления на политических активистов. По нему при желании можно привлечь весь состав Государственной думы шестого созыва, где он заседал.

– Вас признали иноагентом накануне мятежа Пригожина. Изменилась ли страна за этот короткий промежуток времени?

– Люди изменились. Президент называл это мятежом и обещал всех причастных наказать, а потом встречался с теми, кого обещал наказать, и возвращал им деньги и активы. Это сигнал, что система пошла вразнос и трансформация неизбежна. Стало понятно и простым людям, и военным, и чиновникам, что в любой момент может что-то еще случиться и нет никого, на кого бы нынешний режим мог реально опереться.

«Садовничему неприятно мое увольнение»

– Последние 22 года вы преподавали в МГУ. Как за это время поменялась университетская среда, традиционно считающаяся свободомыслящей?

– В последнее время сильно повлияли два обстоятельства. Во-первых, это ковид, когда люди перестали видеться в реальности. А во-вторых, в ряде вузов стал формироваться репрессивный режим. Но все равно среди сотрудников, особенно среднего и молодого возраста, довольно много людей с оппозиционными взглядами. Старшие школьники и студенты, которые нацелены на обучение и чем-то интересуются в жизни – у них тоже скорее принято иметь политические взгляды. Когда я учился, наоборот, мало кто интересовался политикой. Принято было следить за спортом, новостями рынков и финансов, а сейчас ситуация перевернулась. Поэтому, несмотря на весь репрессивный режим, не понимаю, как власти смогут переломить положение дел. При этом попытки противостоять этим объективным тенденциям приводят к сломанным судьбам и потере работы для преподавателей, как это было в случае со мной, и грозят неприятностями для отдельных студентов.

– Приказ о вашем увольнении подписывал малоизвестный и.о. проректора, а не ректор МГУ Виктор Садовничий. Боится запачкать свое имя участием в репрессиях?

– Я думаю, что многим руководителям вузов не нравится, что происходит вокруг, особенно в последние полтора года. И у Садовничего мое увольнение наверняка вызывает опасения, он старается от него дистанцироваться. Я не замечал, чтобы ректор был инициатором репрессий за антивоенную позицию. Это не его инициатива. Его вынудили. Но для меня важнее, что мой факультет отказался в этом участвовать. Приказы об увольнении должны подписывать деканы, а не руководители подразделений. Руководство кафедры и руководство мехмата после объявления меня иноагентом считало, что я должен больше заниматься научной работой. Оно противостояло попыткам давления с целью избавиться от меня, которые исходили в том числе от администрации президента, считая, что неправильно сводить счеты с человеком за его политические взгляды. И решение об увольнении было принято через голову факультета.

«Выборы могут сыграть важную роль»

– На последних муниципальных выборах в Москве вы создали платформу «ВыДвижение» для независимых кандидатов. В сентябре во многих регионах снова выборы. Нужно ли в них принимать участие в нынешних политических реалиях?

– Все зависит от ситуации. Если где-то есть возможность продвинуть хорошего кандидата, то почему бы и нет. Главное, чтобы кандидат мог стать точкой притяжения для единомышленников, создать команду, связанную с активными жителями. Это будет задел на будущее, даже если в нынешних условиях нет перспектив для победы. Сейчас мы не видим выборов, на которых можно было бы применить разработанные инструменты и рабочие группы. Но мы продолжаем следить за ситуацией, консультировать отдельных кандидатов и держим в голове, что выборы могут сыграть важную роль в одном из вариантов будущей трансформации в России.

– Вы уехали, а что делать тем, кто остался?

– Не терять оптимизма и надежды, несмотря на то, что мы переживаем самую большую общую и индивидуальную трагедию за последние десятилетия. С одной стороны, кажется, что все придавлено репрессиями, но с другой – открывается перспектива радикальных изменений. Конечно, трансформация может произойти и вправо, в сторону большего авторитаризма с сильной консервативной составляющей. Поэтому следует помнить, что в момент, когда возникнет возможность непосредственного участия в событиях, нужно бороться за то, чтобы изменения двинулись влево, в сторону демократии.

А сейчас можно общаться, участвовать в социальных проектах и инициативах, взаимодействовать с людьми с близкими или чуть-чуть отличающимися взглядами. Даже если вы организуете раздельный сбор вторсырья у себя в районе с группой единомышленников, то с многими из них вы впоследствии сможете участвовать в политической жизни. Каждое взаимодействие сейчас облегчает нашему обществу решение важных и сложных задач в будущем.

* Власти РФ считают иноагентом.

** Власти РФ считают иноагентом, террористом и экстремистом.