В СМИ было много сообщений о повреждении танком здания цирка, который находится со штабом ЮВО, можно сказать, «на одном заборе». Фотография танка в воротах цирка стала уже мемом (и украсила недавно обложку «Собеседника»). Писали и о сломанных военной техникой окнах и дверных проемах... Визуально всего этого не видно – специально прошлась вокруг здания. Глубоко внутрь не пускает охрана: цирк сейчас не работает, говорят, надо ждать директора. Но она так и не появилась.

О том, что здание от вагнеровцев практически не пострадало, говорит зам. председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Ирина Коробова:

– Наши специалисты провели визуальный осмотр здания снаружи и внутри и не нашли свежих повреждений. Здание цирка было построено в 1957-м и давно требует ремонта. Оно является объектом культурного наследия, и мы много раз обращались в «Росгосцирк» по этому вопросу, но внятного ответа так и не получили. Что касается ворот цирка, то бойцы ЧВК аккуратно их сняли, прежде чем поставить там танк.

Истории реставрации Ростовского цирка и впрямь уже много лет. Здание принадлежит «Росгосцирку», как и все цирки страны, на его средства и должна проводиться реставрация. А с Ростовским цирком ситуация особая. С 1906-го и до 1941-го тут был театр, во время войны здание сгорело, реконструкция планировалась еще после Победы, но реализовать ее удалось лишь в 1950-х. И это было уникальное архитектурное решение.

К ремонту цирк готовили и в 2015-м (искали исполнителя проекта), и в 2017-м (власти уверяли: проект готов, и работы начнутся уже в 2018-м), и в 2019-м (директор цирка заявляла, что план есть), и в 2020-м (обещали разработать проект реконструкции – загадку о том, зачем разрабатывать уже имеющийся проект, видимо, должны решать теперь не в культурном ведомстве), и в 2022-м (нынешний директор обещала, что к 2023-му цирк будет обновлен)... А в феврале 2023-го на сайте госзакупок «Росгосцирк» разместил документы на поиск разработчика проекта реставрации (87 млн руб.). Тендер выиграла компания «Интеграл».

Как видим, к мятежу Пригожина все это имеет мало отношения. Хотя именно сейчас, похоже, удобный момент попросить денег на сами работы по реконструкции. Еще пару лет назад говорили, что на это потребуется 1,3 млрд руб. Сейчас, впрочем, никаких цифр не упоминают.

Хотя вопрос о том, поможет ли федеральный бюджет восстанавливать город после «Вагнера», кажется, уже закрыт: глава горадминистрации Алексей Логвиненко недавно отчитался о ликвидации последствий визита на Дон «музыкантов» – на это уходит 100 млн руб. Власти города решили восстанавливать поврежденные дороги за счет местного бюджета.

Городские картинки

В день мятежа вторым после танка по популярности местом стала скульптурная композиция с Олегом Поповым у цирка. Рядом с ним на лавочке охотно фотографировались и вагнеровцы, и все желающие. Даже отполировали бронзу до блеска.

После мятежа ростовчане на левом берегу Дона с удивлением обнаружили брошенные в роще старые полицейские машины из разных городов области. Так, оказывается, полиция все-таки приезжала! Где же они были, интересно. В центре города в тот день мы не видели ни одного полицейского. Сейчас этих «бобиков» в роще уже нет.

Буквально за одну ночь штаб ЮВО, который оцепляли «музыканты», со всех сторон обложили заполненными песком габионами, защищающими от пуль и осколков. Ширина этих укреплений – около 2,5 м.