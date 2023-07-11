Вопрос ребром: в чём слабость России?

«Сила России состоит в её традициях и корнях, благодаря им она может справиться с любыми вызовами противников», – заявил первый замглавы кремлёвской администрации Сергей Кириенко. «Собеседник» поинтересовался у известных россиян: в чем, на их взгляд, слабость России?

Евгений Ямбург, академик РАО, заслуженный учитель РФ:

– Россия – талантливая страна. Но здесь всегда была мобилизационная схема развития. Использовалось и так называемое ручное управление, патернализм так же у нас в крови, как и героизм. Холопами были все, не только крестьяне, но и дворянство, и боярство, до Петра III ко всем применялись телесные наказания. Пётр I однажды избил иностранного архитектора Лебло́на, и тот умер от стыда.

Денис Драгунский, писатель:

– У России, как у 150-миллионной страны с очень длинной историей, разных традиций хоть кепкой черпай. Кто сказал, что «охранительный консерватизм» Победоносцева и столыпинский террор – это не традиции России? Емельян Пугачёв и гражданская война – тоже традиция России. У нас миллион традиций – очень хороших, но есть и такие, от которых хотелось бы избавиться.

Александр Адабашьян, кинодраматург, кинорежиссёр:

– В чём сила, в том и слабость. В отличие от других, мы не с такой лёгкостью адаптируемся к поворотам истории. Вот эти «плавильные котлы», которыми мы гордились и с которыми сравнивали нашу страну, они своё дело сделали. Ошибка думать, что если в плавящийся чёрный металл закинуть металл другого сорта – цветной, то станет больше цветного. Получается уже другое вещество.

Людмила Чурсина, народная артистка СССР:

– Слабость России? А у неё нет слабостей. Они – придумки наших врагов.