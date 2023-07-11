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Вчера, в 15:06

Историк Рой Медведев: Недолго «Вагнеры» играли

История с мятежом Пригожина подорвала бы позиции Путина, но сейчас делают всё, чтобы информации о нём было как можно меньше

Фото: Global Look Press

Год назад я, признаюсь, хвалил ЧВК «Вагнер» за достижения в боях за Мариуполь и Соледар. Что же означает его мятеж? Сейчас выкручивается и сам Путин, поскольку попал в трудное положение с этими ЧВК, у которых нет никакого юридического оформления, запутался и Пригожин.

И встреча Путина с Пригожиным и тремя десятками командиров «Вагнера» в Кремле сразу после объявления их мятежниками, и заявления об их госфинансировании, и новые контракты Пригожина, и роль Лукашенко – вся эта детективная история еще не закончена. Несколько генералов были арестованы, Герасимов уже освобожден и, насколько я знаю, растерян, а Суровикин до сих пор нигде не появляется.

Сегодня мы не можем узнать весь смысл происходящего. Но я убежден, что Путин в истории с Пригожиным во многом возвращался к своему опыту работы в разведке, где действуют особые законы. И в ситуации с Пригожиным он просто ошибся, думая, что ЧВК будет послушна. Она и была послушна, пока сотрудничество с Путиным совпадало с их выгодой – они получали деньги и оружие. Но во многих вопросах вагнеровцы совершенно не ставили Путина в известность. Такова психология уголовника, он всех будет обманывать.

Во всем этом деле очень интересна фигура создателя «Вагнера» Дмитрия Уткина. Он, как профессиональный сотрудник разведки, знаком с Путиным, прошел то же обучение, участвовал в обеих чеченских войнах. Это близкий Путину человек, и Путин контролировал эту ЧВК именно через Уткина. Но тот сейчас руководит «Вагнером» в Африке.

Иными словами, для Путина этот мятеж был полной неожиданностью, и он не всегда действовал адекватно. В частности, призвал курсантов защищать Москву. Курсантов нельзя в такие вещи втягивать, их в бой бросали только в Отечественную войну. А тут не Отечественная, тут можно было самолетами перебросить подготовленных бойцов с Урала.

Словом, Пригожин поставил Путина в трудное положение, и Путин какое-то время не знал, что делать. Но он в этом никогда не признается. Ни один лидер не хочет попадать в глупое положение или обнаруживать недальновидность. Поэтому критиковать и разоблачать Путина я не собираюсь. История с мятежом подорвала бы позиции Путина, если бы народ достаточно знал об этом. Но сейчас делают всё, чтобы информации о мятеже было как можно меньше. К тому же такое не повторится, а в армии мятеж невозможен – там, кроме генералов, есть присматривающие за ними спецслужбы.

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