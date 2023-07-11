Мандаты наголо

Только за последние несколько дней ОНА приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала, не стесняясь указать, что рубить лес можно будет ради строительства дорог, очистных сооружений, коммунальных объектов, кафе, ресторанов и туалетов. То есть конец природоохранной зоне Байкала, поздравляем – и еще не известно, что в законопроект напихают во втором чтении.

Затем депутаты очень резко и оперативно запретили гражданам менять пол в третьем и окончательном чтении. Законопроект не только лишает прав всех трансгендерных людей и аннулирует их браки, но еще и запрещает оказание медицинской помощи находящимся в состоянии гендерной дисфории. Что будет с людьми, в данный момент находящимися на гормональной терапии, которая теперь также под запретом, не представляю. Почитайте пояснительную записку к этому законопроекту (№369814-8) – там нечто, редко случающееся даже в эфире Скабеевой.

Расправившись с «неправильными» людьми, депутаты, по сути, узаконили еще и убийство бездомных животных. Точнее, дали региональным властям право самим решать, что с ними делать. Федеральное законодательство запрещает убийство, но теперь есть уточнение: если у местных властей свой закон на этот счет, то федеральная мера не действует.

И наконец, добила курильщиков запретом возить с собой по России более 10 пачек сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака, или 50 миллилитров никотинсодержащей жидкости, а затем отклонила законопроект КПРФ о предоставлении в первоочередном порядке жилья многодетным семьям, сославшись на то, что нет точного понятия... первоочередности.

На сегодня это все, что нужно знать о НЕЙ, о Госдуме.