Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 14:34

Мандаты наголо

«Добро» на убийство бездомным животным, приговор трансгендерным людям и экологии Байкала. Госдума готовится к каникулам

Госдума
Фото: Global Look Press

Только за последние несколько дней ОНА приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала, не стесняясь указать, что рубить лес можно будет ради строительства дорог, очистных сооружений, коммунальных объектов, кафе, ресторанов и туалетов. То есть конец природоохранной зоне Байкала, поздравляем – и еще не известно, что в законопроект напихают во втором чтении.

Затем депутаты очень резко и оперативно запретили гражданам менять пол в третьем и окончательном чтении. Законопроект не только лишает прав всех трансгендерных людей и аннулирует их браки, но еще и запрещает оказание медицинской помощи находящимся в состоянии гендерной дисфории. Что будет с людьми, в данный момент находящимися на гормональной терапии, которая теперь также под запретом, не представляю. Почитайте пояснительную записку к этому законопроекту (№369814-8) – там нечто, редко случающееся даже в эфире Скабеевой.

Расправившись с «неправильными» людьми, депутаты, по сути, узаконили еще и убийство бездомных животных. Точнее, дали региональным властям право самим решать, что с ними делать. Федеральное законодательство запрещает убийство, но теперь есть уточнение: если у местных властей свой закон на этот счет, то федеральная мера не действует.

И наконец, добила курильщиков запретом возить с собой по России более 10 пачек сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака, или 50 миллилитров никотинсодержащей жидкости, а затем отклонила законопроект КПРФ о предоставлении в первоочередном порядке жилья многодетным семьям, сославшись на то, что нет точного понятия... первоочередности.

На сегодня это все, что нужно знать о НЕЙ, о Госдуме.

Теги: #Госдума

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Владимир Винокур: Мы живём в такое время, когда каждый должен отвечать только за себя

Политика 1 час назад

Доцент МГУ Михаил Лобанов*: «Я лишился права на профессию и доход»

Политика 2 часа назад

«Бойцы аккуратно сняли ворота цирка, прежде чем ставить танк». Как мятеж Вагнера отразился на Ростове

Общество 16 часов назад

Кому-то не хватает денег на еду, а кому-то – парковочного места для своей яхты!

Политика 17 часов назад

Борис Надеждин о предвыборной гонке: «Депутатов свозили автобусами»

Политика 21 час назад

Историк Рой Медведев: Недолго «Вагнеры» играли

Политика 22 часа назад

«Купленная за деньги награда не стоит ни шиша» – сколько медалей у друзей Путина

Политика 22 часа назад

Георгий Сатаров: Гуманность власти не чужда

Политика 22 часа назад

Интрига недели: Дмитрия Рогозина повысят или накажут?

Политика 22 часа назад

Вопрос ребром: в чём слабость России?

Политика 23 часа назад

Фото недели. Крымский мост, 2-я серия

Политика 23 часа назад

Украина это совсем не НАТО. Как Вильнюс пережил саммит

Политика 1 день назад

Андрей Захаров*: СМИ не знают, что происходит в кабинете Путина

Общество 4 дня назад

Бункер, убежище или всё-таки навыки выживания? Разбираемся с опытными сурвивалистами

Общество 4 дня назад

Миру – «Мир»! Кто виноват в том, что Россия лишилась мирового первенства в изучении океана?

Без рубрики 4 дня назад

«Масляков – бессменный ведущий со средних веков»

Политика 5 дней назад

«Сейчас российского кино в мире нет совсем» – режиссер Виталий Манский

Общество 5 дней назад

Дмитрий Певцов: «Нужен идеальный коммунизм, но с Господом Богом»

Политика 5 дней назад

«Наш фестиваль мирный, мы не хотим нагнетать обстановку» – пропагандистам запретили петь?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика