Рамзан Кадыров: спортсмен, защитник и топоним

Глава Чечни Рамзан Кадыров с тех пор, как получил «Героя России» в далеком 2004 году, вероятно, вынужден был обзавестись небольшим шкафом френчей, пиджаков и черкесок для демонстрации своих наград. Правда, госнаград у него не очень много – 11 орденов и медалей. Орден Мужества только один, но при этом он, как и Пригожин, имеет звезды от ЛДНР, а также медали «За защиту Крыма» и «За освобождение Мариуполя», которых у Пригожина нет. Еще есть множество ведомственных и региональных наград, белорусский орден Дружбы народов (странно, что его нет у Пригожина). Имеются награды за выдающиеся успехи в нескольких видах единоборств. А также Кадыров, пожалуй, единственный живой человек в стране, в честь которого названы улицы в 10 городах, целый квартал в рабочем поселке Маркова в Иркутской области, переулок, сквер и мечеть (строится).