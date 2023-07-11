«Купленная за деньги награда не стоит ни шиша» – сколько медалей у друзей Путина
«Собеседник» посчитал награды приближенных к президенту России
Одной из сенсационных находок в ходе обысков в офисе и дома у Евгения Пригожина стал его увешанный государственными наградами пиджак. Надевает его по торжественным дням Евгений Викторович или он служит чем-то вроде витрины, неизвестно, но «повар Путина» является обладателем звания «Герой России» и прилагающейся к нему медали «Золотая Звезда», а также других наград, многих из которых нет даже у самых приближенных к президенту особ.
Рамзан Кадыров: спортсмен, защитник и топоним
Глава Чечни Рамзан Кадыров с тех пор, как получил «Героя России» в далеком 2004 году, вероятно, вынужден был обзавестись небольшим шкафом френчей, пиджаков и черкесок для демонстрации своих наград. Правда, госнаград у него не очень много – 11 орденов и медалей. Орден Мужества только один, но при этом он, как и Пригожин, имеет звезды от ЛДНР, а также медали «За защиту Крыма» и «За освобождение Мариуполя», которых у Пригожина нет. Еще есть множество ведомственных и региональных наград, белорусский орден Дружбы народов (странно, что его нет у Пригожина). Имеются награды за выдающиеся успехи в нескольких видах единоборств. А также Кадыров, пожалуй, единственный живой человек в стране, в честь которого названы улицы в 10 городах, целый квартал в рабочем поселке Маркова в Иркутской области, переулок, сквер и мечеть (строится).
Сергей Шойгу: за перепись
У Героя России (1999), действующего министра обороны Сергея Шойгу «иконостас» поменьше пригожинского. Так, у него нет ни одного ордена Мужества, а также звезд ЛДНР. Зато есть медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» в 2002 году. Также он обладатель небольшой коллекции памятных медалей и благодарностей от президента и правительства. В отличие от Пригожина, у него только один наградной пистолет – Ярыгина. Зато очень много ведомственных, региональных и отраслевых наград, чем Пригожин похвастаться не может.
Сергей Чемезов: потому что друг
Глава «Ростеха», близкий и давний приятель Путина Сергей Чемезов имеет 28 орденов, медалей и нагрудных знаков. Он тоже Герой России (2019). А еще – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Странно, но ни разу не поощрен за вклад в технический прогресс и успехи в импортозамещении.
Алексей Миллер: тоже Герой
У главы «Газпрома» Алексея Миллера 24 отличительных знака и та же проблема, что у Пригожина – немного не доработал, чтобы на родине поставили бронзовый бюст. Только у него, наоборот, есть звание Героя Труда и нет Героя России. Что-то подсказывает, что он имеет шансов на бюст больше, чем Евгений Викторович. И еще он, в отличие от Чемезова, премирован правительством за заслуги в научно-технической области.
Игорь Сечин: счастье не в орденах
У президента «Роснефти» Игоря Сечина, бывшего помощника Путина, шесть наград, среди которых нагрудный знак «Воину-интернационалисту». В нашем рейтинге такого больше ни у кого нет. Но самая ценная награда для бывшего помощника Путина – его нынешний пост. Не исключено, что Сечин – самый высокооплачиваемый Игорь Иванович в мире.
Геннадий Тимченко: готов мериться списками
Друга Путина Геннадия Тимченко государство тоже не жалует орденами и медалями – заслужил только две, и то одну в Карелии, а другую и вовсе во Франции. А как гражданин Финляндии вообще ничего не удостоен. Но вряд ли он печалится по этому поводу: список собственности у него на порядок длиннее, чем список наград Евгения Пригожина.
Аркадий Ротенберг: больше подрядов хороших и разных
Бывший спарринг-партнер Путина по дзюдо в группе тренера Анатолия Рахлина Аркадий Ротенберг – обладатель семи наград, в числе которых звание Героя Труда. И тут не поспоришь: он – один из богатейших людей в России и постоянный фигурант списка «Форбс», точно не лентяй. Видимо, главной наградой Ротенберга стоит считать подряд на строительство Керченского моста. А такое на пиджак не повесишь.
Михаил Ковальчук: лучше деньгами
Один из самых близких к Путину людей Михаил Ковальчук хранит дома всего четыре ордена, зато все – «За заслуги перед Отечеством». То есть он – полный кавалер. Но при этом он лауреат трех премий, одна их них – от СВР в... области литературы и искусства. Плюс ко всему – Курчатовскому институту, президентом которого работает Ковальчук, государство ежегодно выделяет огромные суммы. Ну и правильно: зачем ордена, лучше деньгами.
Какие льготы полагаются Пригожину и другим Героям России
- Ежемесячная индексируемая выплата (в 2023 году – 83,5 тысячи рублей).
- Дополнительное матобеспечение (около 22 тысяч рублей).
- Дополнительная выплата от региона.
- Повышенная пенсия.
- Социальные льготы
- Освобождение от налога на недвижимость.
- Оплата бензина (до 100 литров в месяц).
- Земельный участок.
- Бесплатное протезирование зубов.
- Бесплатный санаторий с проездом (первый класс самолетом или купе поездом) и др.
В материале учтены только те ордена и медали, которые подтверждены официальными указами президента. Это число может быть больше за счет тайных награждений.