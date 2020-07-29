Экс-глава «Роскосмоса» буквально на ракете вновь влетел в информационное пространство. Глава группы военных советников на Донбассе недавно отчитался, что едва ли не собственноручно отправил почти целую англо-французскую крылатую ракету Storm Shadow в Москву на изучение.

Ранее анонимные источники сообщали, что Рогозин обивает пороги в надежде получить должность министра по делам новых территорий в ранге вице-премьера.

– Мой уровень компетентности сегодня позволяет обходиться без формального положения в служебной иерархии, – кокетливо отвечает соперник Илона Маска по освоению космоса, ныне обладающий непонятным статусом.

Лоббировать назначение нужно эффектно. А что может быть эффектнее такого весомого, грубого, зримого результата, как целехонькая иностранная ракета? На радостях от будущего назначения Рогозин даже начал советовать президенту, как уничтожать натовскую технику фугасными бомбами, запущенными с космодромов Восточный и Плесецк.

Однако есть у рогозинской «PR-ракеты» и обратная сторона. По все тем же слухам, отстранение командующего 58-й армией Ивана Попова может быть связано именно с этой акцией экс-главы «Роскосмоса». Судачат, что Рогозин чуть ли не увел у военных из-под носа ракету, чем разозлил Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. На них уже покушался рогозинский друговраг Евгений Пригожин – и где теперь он? Так что вместо взлета карьеры Рогозина может случиться и ее жесткое падение.