Георгий Сатаров: Гуманность власти не чужда

На минувшей неделе Владимир Путин подписал закон, снимающий с судей, прокуроров, сенаторов и депутатов всех уровней ответственность за «несоблюдение антикоррупционных ограничений», если они произошли по независящим от вышеперечисленных лиц обстоятельствам. К таковым обстоятельствам закон относит пожары, наводнения, землетрясения и прочие цунами.

Прокомментировать нововведение мы попросили президента фонда ИНДЕМ Георгия Сатарова.

– С конца 2020 года, когда правительство только внесло этот законопроект, ломаю голову над тем, как может выглядеть коррупционное нарушение, совершенное, например, по причине землетрясения...

– Ну, видимо, в правительстве все-таки придумали, как это может выглядеть. Я думаю, там руководствовались абсолютно рациональными предположениями. Обоснование этого закона могло выглядеть так: у наших чиновников, депутатов и прочих представителей власти очень хрупкий моральный барьер. И, когда наступают моменты различных бедствий, винить чиновников за то, что их хрупкие моральные барьеры разрушились под влиянием стресса, не нужно. Винить их за то, что эти барьеры рухнули по причинам, от них не зависящим, было бы просто аморально. Другого рационального объяснения я не вижу.

– То есть, получается, это очень гуманистический закон?

– Это самый гуманистический закон! Мы часто обвиняем нашу власть и Госдуму в том, что они принимают драконовские законы, но в данном случае мы видим гуманность просто в каждой строке!

– Но обратите внимание, что гуманность тут распространяется только на прокуроров, судей и так далее. Можем ли мы надеяться, что когда-нибудь депутаты вспомнят просто о людях и примут закон не об очередных уголовных сроках, а о чем-то добром и хорошем?

– Видите ли, лиха беда начало. Может быть, когда-нибудь дело дойдет и до нас. У нас по крайней мере появляется возможность мечтать. И теперь мы знаем, что гуманность им не чужда.