Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 14:21

Георгий Сатаров: Гуманность власти не чужда

Мы попросили президента фонда ИНДЕМ прокомментировать снятие с судей, прокуроров, сенаторов и депутатов ответственности за «несоблюдение антикоррупционных ограничений»

Георгий Сатаров
Фото: соцсети

На минувшей неделе Владимир Путин подписал закон, снимающий с судей, прокуроров, сенаторов и депутатов всех уровней ответственность за «несоблюдение антикоррупционных ограничений», если они произошли по независящим от вышеперечисленных лиц обстоятельствам. К таковым обстоятельствам закон относит пожары, наводнения, землетрясения и прочие цунами.

Прокомментировать нововведение мы попросили президента фонда ИНДЕМ Георгия Сатарова.

– С конца 2020 года, когда правительство только внесло этот законопроект, ломаю голову над тем, как может выглядеть коррупционное нарушение, совершенное, например, по причине землетрясения...

– Ну, видимо, в правительстве все-таки придумали, как это может выглядеть. Я думаю, там руководствовались абсолютно рациональными предположениями. Обоснование этого закона могло выглядеть так: у наших чиновников, депутатов и прочих представителей власти очень хрупкий моральный барьер. И, когда наступают моменты различных бедствий, винить чиновников за то, что их хрупкие моральные барьеры разрушились под влиянием стресса, не нужно. Винить их за то, что эти барьеры рухнули по причинам, от них не зависящим, было бы просто аморально. Другого рационального объяснения я не вижу.

– То есть, получается, это очень гуманистический закон?

– Это самый гуманистический закон! Мы часто обвиняем нашу власть и Госдуму в том, что они принимают драконовские законы, но в данном случае мы видим гуманность просто в каждой строке!

– Но обратите внимание, что гуманность тут распространяется только на прокуроров, судей и так далее. Можем ли мы надеяться, что когда-нибудь депутаты вспомнят просто о людях и примут закон не об очередных уголовных сроках, а о чем-то добром и хорошем?

– Видите ли, лиха беда начало. Может быть, когда-нибудь дело дойдет и до нас. У нас по крайней мере появляется возможность мечтать. И теперь мы знаем, что гуманность им не чужда.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Владимир Винокур: Мы живём в такое время, когда каждый должен отвечать только за себя

Политика 1 час назад

Доцент МГУ Михаил Лобанов*: «Я лишился права на профессию и доход»

Политика 2 часа назад

«Бойцы аккуратно сняли ворота цирка, прежде чем ставить танк». Как мятеж Вагнера отразился на Ростове

Общество 16 часов назад

Кому-то не хватает денег на еду, а кому-то – парковочного места для своей яхты!

Политика 17 часов назад

Борис Надеждин о предвыборной гонке: «Депутатов свозили автобусами»

Политика 21 час назад

Историк Рой Медведев: Недолго «Вагнеры» играли

Политика 22 часа назад

«Купленная за деньги награда не стоит ни шиша» – сколько медалей у друзей Путина

Политика 22 часа назад

Мандаты наголо

Политика 22 часа назад

Интрига недели: Дмитрия Рогозина повысят или накажут?

Политика 22 часа назад

Вопрос ребром: в чём слабость России?

Политика 23 часа назад

Фото недели. Крымский мост, 2-я серия

Политика 23 часа назад

Украина это совсем не НАТО. Как Вильнюс пережил саммит

Политика 1 день назад

Андрей Захаров*: СМИ не знают, что происходит в кабинете Путина

Общество 4 дня назад

Бункер, убежище или всё-таки навыки выживания? Разбираемся с опытными сурвивалистами

Общество 4 дня назад

Миру – «Мир»! Кто виноват в том, что Россия лишилась мирового первенства в изучении океана?

Без рубрики 4 дня назад

«Масляков – бессменный ведущий со средних веков»

Политика 5 дней назад

«Сейчас российского кино в мире нет совсем» – режиссер Виталий Манский

Общество 5 дней назад

Дмитрий Певцов: «Нужен идеальный коммунизм, но с Господом Богом»

Политика 5 дней назад

«Наш фестиваль мирный, мы не хотим нагнетать обстановку» – пропагандистам запретили петь?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика