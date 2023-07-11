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Вчера, в 13:37

Фото недели. Крымский мост, 2-я серия

В ночь на понедельник ВСУ вновь атаковали российский стратегический объект

Крымский мост
Фото: соцсети

В ночь на понедельник ВСУ нанесли повторный удар по Крымскому мосту. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По данным следствия, повреждена одна из секций моста, погибли два мирных жителя и ранен ребёнок. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что в атаке на мост участвовали два украинских беспилотных надводных аппарата. Но Дмитрий Медведев обвинил во всем «насекомых» и пообещал отомстить.

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