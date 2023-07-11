Об этом «Собеседнику» рассказал депутат из Долгопрудного Борис Надеждин, пояснивший, что в регионе просто не осталось «свободных» коллег, которые могли бы подписаться за него, поэтому он и не смог зарегистрироваться сам:

– В губернаторы Московской области выдвигались всего пять человек. Помимо вашего покорного слуги, это действующий ее глава Андрей Воробьев (от «Единой России»), а также еще трое согласованных на уровне, полагаю, администрации президента кандидатов, которым также собирал подписи административный ресурс. От КПРФ – Александр Наумов, от «Справедливой России – Патриоты – За правду» – Анатолий Никитин, от ЛДПР – Кирилл Жигарев. Все трое входят в Мособлдуму. Меня, «несогласованного», помогла выдвинуть оппозиционная партия «Гражданская инициатива» и лично ее глава Андрей Нечаев, ведь в подмосковные губернаторы самовыдвижение не разрешается. Чтобы зарегистрироваться кандидатом, нужно собрать от 90 до 94 нотариально заверенных подписей депутатов региона не менее чем из 43 городских округов. Когда я приступил к сбору, был уверен, что минимум уж точно соберу: я в Совете депутатов нашего городского округа с 1990 года, меня лично знают сотни депутатов, которые могли бы за меня подписаться. Но не тут-то было! За несколько дней я переговорил или списался с 467 депутатами из 55 городов. Самый частый ответ: «Я бы с удовольствием, но нам всем сказали подписаться за Воробьева...» За него собрали подписей в несколько раз больше необходимого!

При этом многие единороссы зачем-то подписались формально за конкурентов. Административный ресурс просто «расписал» всех депутатов (а их 1 283 человека) за всех четырех системных кандидатов. Более того: доподлинно знаю, что депутатов свозили для заверения их подписей организованными автобусами! А одному опоздавшему на следующий день заказали служебное авто. Причем нотариус у многих был почему-то не в родных городах, а один и тот же – в Химках.

И все для того, чтобы таким независимым кандидатам вроде меня не осталось «свободных» депутатов! В итоге я собрал всего 7 подписей... Но я обжалую отказ в регистрации в Центризбиркоме и в Верховном суде.