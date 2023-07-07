После прошедшего в Самарской области Грушинского фестиваля авторской песни депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинил организаторов в том, что те запрещают исполнителям петь песни на патриотические темы.

Хинштейн резко высказался в своем канале в Telegram:

«Возмутительная ситуация на Грушинском фестивале, где конкурсная комиссия ввела запрет на любые патриотические песни, и в особенности, посвященные СВО. В числе тех, кому было отказано в выступлении, оказались и участники спецоперации, и даже депутаты губдумы. Всем им пришлось петь на «альтернативной» площадке «Победа». Более того, когда от организаторов потребовали выпустить в заключительном гала-концерте финалиста «Победы» Михаила Калинкина, руководители фестиваля (Галина Хомчик и др.) задержали его начало, заявив: либо мы, либо Калинкин. В итоге – их удалось «проломить» с огромным трудом... Этим людям – Митяеву, Хомчик, Кейльману – похоже, совсем не нужна победа. Зато им нужны деньги из бюджета».

Отчасти сам Калинкин в интервью absatz.media опроверг Хинштейна:

– Никто не говорил: «Не надо петь патриотические песни». Митяева я вообще там не видел, Борис Кейльман, руководитель фестиваля, сидел и вел это мероприятие. Подошла Галина Хомчик, видимо, была озабочена тем, что не знала, что мы будем петь. Подошла к нам, сказала, что «наш фестиваль мирный, что мы не хотим нагнетать обстановку». Мы ответили, что нагнетать не будем, мы споем вот это («Нам нужна одна победа»), и она ушла. Никаких кошмаров не было при этом. Никакой склоки, ругани и прочего.

Прошелся Хинштейн и по властям Самарской области, которые «продолжают закрывать на все глаза, восторгаясь Митяевым с Хомчик».

– Сам Хинштейн там не был. Откуда он взял всю эту ложную информацию?! Очернил кого только мог! – возмущается в разговоре с «Собеседником» Галина Хомчик. – Вообще, с Хинштейном у нас давняя история, когда в 2007 году наш фестиваль разделился на два – мы с Олегом Митяевым отстаивали традиционный Грушинский, а Хинштейн отстаивал другой фестиваль. Видимо, поднимая сейчас этот скандал, он решил нам отомстить. А может, у этого депутата какой-то свой зуб имеется на губернатора Самарской области, который нам во всем помогает?! Я не знаю. Никогда на Грушинском фестивале никто никому не запрещал исполнять те или иные песни! Боже упаси! Это всегда был фестиваль песен разных направлений. Зачем же так нагло врать?! Хинштейн делает себе на скандалах имя. Я лично никогда не участвовала ни в скандалах, ни в провокациях. Ну не дает ему покоя, что столько лет наш фестиваль с успехом существует! Бог судья Хинштейну и его действиям.