Телеграмный ястреб Дмитрий Медведев происходит из интеллигентной семьи, хотя сейчас в это трудно поверить. Отец его был профессором Ленинградского технологического института имени Ленсовета, а мама – филологом и преподавателем Педагогического института имени Герцена. Будущий политик появился на свет в не самом благополучном питерском районе Купчино.

Комсомолец, который любил Deep Purple

Общеизвестно, что Дмитрий Анатольевич с юности большой поклонник таких коллективов, как Deep Purple, Black Sabbath и Led Zeppelin. И в то же время комсомолец с 1979 года, а с университетских времен и по 1991 год вообще член КПСС. О таких обычно говорят: далеко пойдет.

И он пошел. Вообще, Дмитрий Медведев мог бы пойти в науку, стал бы почтенным юристом, и мы бы не замирали над его огненными постами в телеграме. Однако в университете с ним случился Анатолий Собчак.

– О Дмитрии Медведеве я услышала впервые где-то в 1987–1988 году от своего мужа, который был профессором на юрфаке, – вспоминала в интервью «Собеседнику» сенатор Людмила Нарусова. – Тогда в сентябре студентов посылали «на картошку» – убирать урожай. С группой под руководством профессора поехал и аспирант Дмитрий Медведев, которому было поручено организовать быт студентов.

Завхоз Медведев проявил себя удивительным образом. «Надо же, интеллигентный парень, кабинетный ученый сумел организовать просушку-помывку и прочее так, что никто не заболел и производительность труда в их отряде была самой высокой!» – удивлялся Анатолий Собчак.

– Позднее, когда после защиты кандидатской диссертации Дмитрий Медведев пришел работать помощником Собчака, муж очень переживал, что из-за нехватки профессиональных кадров он «вырвал из науки» очень талантливого ученого и втянул его в неблагодарное дело – политику, – вспоминала Нарусова.

Спас Путина от краха

Постепенно от советника Собчака Медведев дослужился до эксперта комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, председателем которого трудился Владимир Путин. И там Медведев Путину очень пригодился. В 1992 году было такое «расследование Марины Салье». Так вот, оно грозило Путину вылетом с должности. И как утверждал в свое время политолог Алексей Мухин, Медведев тогда очень много сделал для защиты шефа от обвинений. Не зря все-таки учился на юриста.

После этой истории Медведев начал как-то стремительно преуспевать в бизнесе, стал крупным акционером и соучредителем целого ряда компаний, не прекращая работать в Смольном. Но в 1996 году провалилась избирательная кампания Собчака, и Медведев пропал из Смольного.

Вынырнул он только в ноябре 1999 года уже в Москве, зато в должности зам. руководителя аппарата правительства России. Куда его позвал конечно же премьер Владимир Путин. К слову, политолог Станислав Белковский неоднократно говорил, что Медведев для Путина психологически невероятно комфортен, так как очень мягок и податлив. Думаем, дело не только в комфорте. Просто комфортного человека вряд ли назначат главой центрального избирательного штаба на президентских выборах – 2000.