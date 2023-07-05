Реинкарнации Дмитрия Медведева: от завхоза «на картошке» до «ястреба» в Телеграме
Экс-президент и экс-премьер появился на свет в интеллигентной семье в не самом благополучном питерском районе Купчино
Телеграмный ястреб Дмитрий Медведев происходит из интеллигентной семьи, хотя сейчас в это трудно поверить. Отец его был профессором Ленинградского технологического института имени Ленсовета, а мама – филологом и преподавателем Педагогического института имени Герцена. Будущий политик появился на свет в не самом благополучном питерском районе Купчино.
Комсомолец, который любил Deep Purple
Общеизвестно, что Дмитрий Анатольевич с юности большой поклонник таких коллективов, как Deep Purple, Black Sabbath и Led Zeppelin. И в то же время комсомолец с 1979 года, а с университетских времен и по 1991 год вообще член КПСС. О таких обычно говорят: далеко пойдет.
И он пошел. Вообще, Дмитрий Медведев мог бы пойти в науку, стал бы почтенным юристом, и мы бы не замирали над его огненными постами в телеграме. Однако в университете с ним случился Анатолий Собчак.
– О Дмитрии Медведеве я услышала впервые где-то в 1987–1988 году от своего мужа, который был профессором на юрфаке, – вспоминала в интервью «Собеседнику» сенатор Людмила Нарусова. – Тогда в сентябре студентов посылали «на картошку» – убирать урожай. С группой под руководством профессора поехал и аспирант Дмитрий Медведев, которому было поручено организовать быт студентов.
Завхоз Медведев проявил себя удивительным образом. «Надо же, интеллигентный парень, кабинетный ученый сумел организовать просушку-помывку и прочее так, что никто не заболел и производительность труда в их отряде была самой высокой!» – удивлялся Анатолий Собчак.
– Позднее, когда после защиты кандидатской диссертации Дмитрий Медведев пришел работать помощником Собчака, муж очень переживал, что из-за нехватки профессиональных кадров он «вырвал из науки» очень талантливого ученого и втянул его в неблагодарное дело – политику, – вспоминала Нарусова.
Спас Путина от краха
Постепенно от советника Собчака Медведев дослужился до эксперта комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, председателем которого трудился Владимир Путин. И там Медведев Путину очень пригодился. В 1992 году было такое «расследование Марины Салье». Так вот, оно грозило Путину вылетом с должности. И как утверждал в свое время политолог Алексей Мухин, Медведев тогда очень много сделал для защиты шефа от обвинений. Не зря все-таки учился на юриста.
После этой истории Медведев начал как-то стремительно преуспевать в бизнесе, стал крупным акционером и соучредителем целого ряда компаний, не прекращая работать в Смольном. Но в 1996 году провалилась избирательная кампания Собчака, и Медведев пропал из Смольного.
Вынырнул он только в ноябре 1999 года уже в Москве, зато в должности зам. руководителя аппарата правительства России. Куда его позвал конечно же премьер Владимир Путин. К слову, политолог Станислав Белковский неоднократно говорил, что Медведев для Путина психологически невероятно комфортен, так как очень мягок и податлив. Думаем, дело не только в комфорте. Просто комфортного человека вряд ли назначат главой центрального избирательного штаба на президентских выборах – 2000.
Пока Путин (после ухода Бориса Ельцина) возглавлял страну, Медведев занимал различные госдолжности – от первого зама руководителя администрации президента до председателя совета директоров «Газпрома». И как бы между делом превратился в фаворита Путина в предстоящей президентской кампании. Тогда Владимир Владимирович обнуляться не стал и выбрал себе надежного местоблюстителя. Медведев не возражал и накануне выдвижения публично обратился к Путину с просьбой возглавить правительство «после избрания нового президента».
От участия в предвыборных дебатах Медведев отказался, но, несмотря на это, разгромно победил своих конкурентов – Зюганова, Жириновского и Богданова.
В процентном отношении он набрал меньше, чем Путин в 2004-м, но по абсолютному числу голосов опередил его на 3 миллиона.
Где-то перестарались. По данным Центра исследования политической культуры России, Дмитрий Медведев превысил допустимый лимит предвыборного телевещания в 10 раз, и даже глава ЦИК Владимир Чуров признал, что освещение кандидатов было неравным.
Местоблюститель
Чего греха таить, многие тогда полагали, что Медведев не досидит и одного срока до конца и под благовидным предлогом сложит полномочия, на сцену в качестве врио президента выйдет Путин, проведет выборы – прямо по Конституции – и их выиграет. Оказались не правы.
Как президент Медведев запомнился смешным фанатом различных гаджетов и любителем селфи в лифте. И достаточно безобидным. Ну, написал статью про модернизацию – сколь огромную, столь же и пустую, переименовал милицию в полицию, а еще сделал так, что летом в Москве выходить загорать можно уже в три часа ночи. И построил «Сколково», которое вроде как живо до сих пор, но результаты его работы как-то не очень доходят до граждан.
На самом деле не такой уж он и плюшевый. Это при нем начались варварские разгоны «маршей несогласных». Это он в первом же своем послании Федеральному собранию предложил «корректировку Конституции»: продлить срок полномочий президента и депутатов Госдумы до шести и пяти лет соответственно. Также он внес поправки, по которым судьи Конституционного суда и их заместители назначаются по представлению президента.
С другой стороны, в новостных выпусках в первую очередь сообщали о премьере, а только затем переходили к президентским делам. Премьер Путин продолжал общаться с народом на прямых линиях. После конфликта с Грузией, когда Россия, ко всеобщему возмущению, признала независимость двух грузинских республик, международные эксперты комментировали это исключительно с точки зрения планов Путина на бывшие советские республики.
В общем, мало кто сомневался, что Медведев на президентском посту просто греет кресло своему предшественнику. А у сомневавшихся сомнения отпали 24 сентября 2011 года, когда «тандем» на съезде «Единой России» объявил о «рокировочке»: Путин идет в президенты, а Медведев сменяет его на посту главы «Единой России» и в премьерском кресле.
«Не Димон»
Точки над «ё» расставила «размедведизация»: после инаугурации Путина Госдума начала активно отменять принятые при Медведеве законы. Пенсионный возраст для госслужащих вернулся к 70 годам, тогда как Медведев все-таки попытался «омолодить» власть. Вернулась статья за клевету. Прямые выборы губернаторов, которые были одним из достижений Медведева, снова попали под контроль Кремля. Это говорит нам о том, что какая-никакая самостоятельность у Медведева была.
2 марта 2017 года ФБК* выпустил знаменитое расследование «Он вам не Димон», где подробно рассказал о многочисленных усадьбах и прочем имуществе экс-президента. Фактически расследование уничтожило репутацию чиновника, который в свою очередь назвал материал «каким-то компотом». После этого Медведева смело можно было выпускать в Госдуму с законопроектами о повышении пенсионного возраста и НДС до 20%.
Вскоре после их принятия правительство Медведева в полном составе отправилось в отставку. И Дмитрий Анатольевич оказался в Совбезе на специально созданной для него должности зама председателя. Некоторое время эксперты, впрочем, не сбрасывали его со счетов. Так, политолог Аббас Галлямов** еще этой зимой обращал внимание, что Медведев занимает далеко не последнюю должность. Кроме того, его назначили в руководство ВПК. Однако теперь Галлямов** утверждает, что это было лишь временным усилением. «Путину нужны серьезные кадровые перестановки, которые позволили бы ему взбудоражить полупарализованный госаппарат, – пишет он. – Медведев рискует вылететь из Совбеза и пересесть в госкорпорацию».
*Власти РФ считают иноагентом, экстремистом, организацию запретили и ликвидировали
**Власти РФ считают иноагентом