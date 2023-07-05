Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 16:53

Цирк уехал, клоуны остались. Что сейчас происходит с выборами мэра Москвы?

Конкуренты «под ключ» и синхронная сдача подписей мундепов – как АМО помогает «нужным» кандидатам участвовать в выборах

Фото: Global Look Press

На минувшей неделе кандидаты в мэры Москвы от парламентских партий сдали в Мосгоризбирком подписи мундепов, необходимые для прохождения т.н. муниципального фильтра. Причем все это произошло настолько синхронно и слаженно, что даже у людей, равнодушных к выборам, возник вопрос: а не устраивают ли нам постановочный спектакль?

Да. У нас выборы давно превратились в постановочный спектакль, и ничего нового в этом я не вижу. Да и специфика этих выборов такая же постановочная. Причем эта постановка заложена уже в федеральном законе. Вышеупомянутый «муниципальный фильтр» обеспечивается абсолютно покорными и лояльными депутатами во всех муниципалитетах города. И это превращается даже не в постановочный спектакль, а в постановочный фарс: кандидат №1 сам назначает себе «конкурентов» на выборах. Мы живем в абсолютно абсурдистском мире! Людей назначают «конкурентами», и им под ключ обеспечивают все необходимое. Думаете, они сами собирают подписи по мундепам? Сбор подписей происходит централизованно, депутаты приходят уже с разнарядкой – этим занимается так называемая АМО, Ассоциация муниципальных образований Москвы. Она – оператор этого процесса раздачи подписей. Сначала там транслируют депутатам волю руководства – кто за кого должен расписаться, потому что одному за двух расписываться нельзя, их надо распределить. А потом приходят кандидаты и забирают свои готовые комплекты.

Я отказался от участия в этих выборах, потому что понял, что число этих счастливчиков ограничено и мне подписей никто давать не будет. А проламываться сквозь эту систему – совершенно бессмысленное занятие. Ты заведомо знаешь, что соберешь ровно 4 подписи депутатов от «Яблока» – всё. Всем остальным депутатам давать тебе подписи запрещено. И какой смысл влезать в такой заведомый лохотрон? 

Вы, возможно, помните 2013 год, когда на выборах мэра были кандидаты Навальный* и Митрохин. Тогда, видимо, руководство считало, что выборы должны быть реальными и конкурентными. Теперь, три электоральных цикла спустя, либо само это руководство, либо более высокое начальство сказало: нет, так нельзя и так не будет. Они боятся реальной конкуренции, несмотря на то, что у них есть и ДЭГ, и в очередной раз подрихтованное избирательное законодательство. Но все равно боятся. Лучше это все пресечь на корню прямо на старте.

*Власти РФ считают экстремистом.

Теги: #выборы

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Владимир Винокур: Мы живём в такое время, когда каждый должен отвечать только за себя

Политика 4 часа назад

Генеральным директором АО «Воентелеком» назначен Александр Артамонов

Общество 11 часов назад

Путин мог тайно решить судьбу «Троицы»

Политика 15 часов назад

Реинкарнации Дмитрия Медведева: от завхоза «на картошке» до «ястреба» в Телеграме

Политика 1 день назад

«День Европы» – разврат, нацизм или что еще придумали пропагандисты?

Общество 1 день назад

И яблоку негде упасть – что в России происходит с туризмом?

Политика 1 день назад

Ленинский трактъ

Политика 1 день назад

Вопрос ребром: мятеж укрепил или ослабил Россию?

Политика 1 день назад

«Большое торжество правосудия» – в России перестанут сажать за «дискредитацию»?

Политика 1 день назад

Елена Милашина: избита, обрита, но не сдается

Политика 2 дня назад

Елена Осипова: «Больше всего убивает равнодушие общества»

Общество 5 дней назад

Урок истории. Какие ограничения накладывались в своё время на СССР

Общество 5 дней назад

«Смерти не боюсь, тюрьмы тоже». На Урале затравили проповедника, который укрывал мобилизованных

Общество 5 дней назад

«Моральный на высоком уровне» – врач-протезист о реабилитации Романа Костомарова

Политика 6 дней назад

Сняли маскировку. «Ночных снайперов» вычеркнули из чёрных списков

Общество 6 дней назад

Бой местного значения. Старый мем «Разбомбим Воронеж!» сегодня как никогда актуален

Политика 1 неделю назад

Нехорошая тенденция

Политика 1 неделю назад

Тьфу на тебя!

Политика 1 неделю назад

Гадание по амнистии. Когда стоит ждать досрочное освобождение заключённых и кого оно затронет?

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика