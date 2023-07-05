На минувшей неделе кандидаты в мэры Москвы от парламентских партий сдали в Мосгоризбирком подписи мундепов, необходимые для прохождения т.н. муниципального фильтра. Причем все это произошло настолько синхронно и слаженно, что даже у людей, равнодушных к выборам, возник вопрос: а не устраивают ли нам постановочный спектакль?

Да. У нас выборы давно превратились в постановочный спектакль, и ничего нового в этом я не вижу. Да и специфика этих выборов такая же постановочная. Причем эта постановка заложена уже в федеральном законе. Вышеупомянутый «муниципальный фильтр» обеспечивается абсолютно покорными и лояльными депутатами во всех муниципалитетах города. И это превращается даже не в постановочный спектакль, а в постановочный фарс: кандидат №1 сам назначает себе «конкурентов» на выборах. Мы живем в абсолютно абсурдистском мире! Людей назначают «конкурентами», и им под ключ обеспечивают все необходимое. Думаете, они сами собирают подписи по мундепам? Сбор подписей происходит централизованно, депутаты приходят уже с разнарядкой – этим занимается так называемая АМО, Ассоциация муниципальных образований Москвы. Она – оператор этого процесса раздачи подписей. Сначала там транслируют депутатам волю руководства – кто за кого должен расписаться, потому что одному за двух расписываться нельзя, их надо распределить. А потом приходят кандидаты и забирают свои готовые комплекты.

Я отказался от участия в этих выборах, потому что понял, что число этих счастливчиков ограничено и мне подписей никто давать не будет. А проламываться сквозь эту систему – совершенно бессмысленное занятие. Ты заведомо знаешь, что соберешь ровно 4 подписи депутатов от «Яблока» – всё. Всем остальным депутатам давать тебе подписи запрещено. И какой смысл влезать в такой заведомый лохотрон?

Вы, возможно, помните 2013 год, когда на выборах мэра были кандидаты Навальный* и Митрохин. Тогда, видимо, руководство считало, что выборы должны быть реальными и конкурентными. Теперь, три электоральных цикла спустя, либо само это руководство, либо более высокое начальство сказало: нет, так нельзя и так не будет. Они боятся реальной конкуренции, несмотря на то, что у них есть и ДЭГ, и в очередной раз подрихтованное избирательное законодательство. Но все равно боятся. Лучше это все пресечь на корню прямо на старте.

*Власти РФ считают экстремистом.