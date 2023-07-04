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Вопрос ребром: мятеж укрепил или ослабил Россию?

«Собеседник» поинтересовался у известных россиян: как, по их мнению, повлиял мятеж Пригожина на российскую государственность, укрепил ее или ослабил?

Фото: Global Look Press

Юрий Поляков, писатель: 

– Когда я учился в школе и мы проходили разные восстания, основное внимание уделялось причинам и предпосылкам бунта, а также требованиям мятежников. К счастью, люди, возглавляющие нашу страну, учились еще в советской школе и сделают, верю, правильные выводы. Тогда это укрепит государство российское.
Юрий Поляков
Фото: Global Look Press

Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики: 

– Как вообще могло было быть допущено выступление воинской части с оружием? Какие могут быть частные компании?! Есть армия, вооруженные силы, Минобороны, должно быть непременное укрепление вертикали. Для России, для Руси испокон веков необходима только вертикаль.
Николай Харитонов
Фото: Global Look Press

Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике: 

– Я думаю, что произошедшее и все последующие дискуссии на эту тему ничего хорошего стране не приносят. Все подобные вопросы должны решаться кулуарно, за закрытыми дверями, с целью недопущения серьезных поводов для того, чтобы завистники извне радовались.
Ярослав Нилов
Фото: Global Look Press

Александр Проханов, писатель: 

– Сам мятеж Пригожина явился следствием слабости российского государства, результатом его несовершенства, внутренних процессов гниения. Его подавление сберегло хрупкое государство российское, но не избавило его от дальнейших потрясений. 
Александр Проханов
Фото: Global Look Press
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