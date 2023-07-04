Вопрос ребром: мятеж укрепил или ослабил Россию?
«Собеседник» поинтересовался у известных россиян: как, по их мнению, повлиял мятеж Пригожина на российскую государственность, укрепил ее или ослабил?
Юрий Поляков, писатель:
– Когда я учился в школе и мы проходили разные восстания, основное внимание уделялось причинам и предпосылкам бунта, а также требованиям мятежников. К счастью, люди, возглавляющие нашу страну, учились еще в советской школе и сделают, верю, правильные выводы. Тогда это укрепит государство российское.
Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики:
– Как вообще могло было быть допущено выступление воинской части с оружием? Какие могут быть частные компании?! Есть армия, вооруженные силы, Минобороны, должно быть непременное укрепление вертикали. Для России, для Руси испокон веков необходима только вертикаль.
Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике:
– Я думаю, что произошедшее и все последующие дискуссии на эту тему ничего хорошего стране не приносят. Все подобные вопросы должны решаться кулуарно, за закрытыми дверями, с целью недопущения серьезных поводов для того, чтобы завистники извне радовались.
Александр Проханов, писатель:
– Сам мятеж Пригожина явился следствием слабости российского государства, результатом его несовершенства, внутренних процессов гниения. Его подавление сберегло хрупкое государство российское, но не избавило его от дальнейших потрясений.