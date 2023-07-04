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Ленинский трактъ

Новокузнецк или Сталинск? Некоторые выпрыгивают из штанов, чтобы устранить «несправедливость» с переименованием городов

«Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную» – в 1980-е эта песня Юрия Антонова звучала неправдоподобно романтично: граждане проходились в основном по Октябрьским и Коммунистическим, а сворачивали на Ленина, Свердлова или Дзержинского. Большевиков давно у власти нет, но чем жестче в России политическая повестка, тем больше у чиновников желания «украсить» топонимы новыми большевистскими метками. Хотя в России они и так остались почти везде.

Артемовску Украина в 2016-м вернула историческое название Бахмут (так называлась крепость XVI века, с которой начался город). Но российская пропаганда «вернула» ныне разрушенному Бахмуту имя друга Сталина и Кирова – революционера Артема, который в начале XX века раскачивал лодку Российской империи на Донбассе.

Инициативы подконтрольной России администрации Мелитополя вообще вызвали скандал. Там предложили переименовать улицу Ярослава Мудрого в улицу Розы Люксембург, Григория Чухрая (советского режиссера и уроженца города) – в того же Артема, космического конструктора Сергея Королева – в Куйбышева, Степной переулок – в Войкова, того самого, который был причастен к убийству царской семьи и в честь которого в Москве до сих пор названа станция метро «Войковская». Зачем? Видимо, для того, чтобы выразить свое фе проведенной в городе украинской декоммунизации.

В России разве что имя Сталина отовсюду исчезло еще при Хрущеве. И некоторые выпрыгивают из штанов, чтобы эту «несправедливость» устранить. Волгоград уже не первый год «временно переименовывают» в Сталинград. А на днях мэр Новокузнецка заявил, что его город нужно назвать Сталинск, потому что название Новокузнецк «не отражает всей истории населенного пункта, горожане не должны забывать о старом имени города». Старое имя – Кузнецк. Надежда только на то, что мэр таким «остроумным» способом проявляет свою личную скромность: его фамилия Кузнецов.

Рубрика: Политика

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