4 июня близ аэропорта в Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на приговор к Зареме Мусаевой, супруге отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери правозащитника Абубакара Янгулбаева (Немов защищал ее интересы во время следствия). Обоих жестоко избили и подвергли зверским издевательствам.

«Кто-то из них с нами летел»

Такси, в котором ехали Милашина и Немов, недалеко от аэропорта перехватили три автомобиля, после чего всех вытащили из машины. И начали жестоко избивать. После Елена Милашина расскажет, что давно знала о полипропиленовых трубах, которые используют в Чечне в качестве орудия пыток, но не знала, насколько оно мощное. Захваченных опрокинули на землю, били не только трубами, но и ногами, в том числе по голове, требовали разблокировать телефоны, а когда не добились своего, по очереди ломали один палец за другим. Приставляли пистолет к виску с криком: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Немову вонзили в ногу нож. Милашиной обрили голову. Обоих облили зеленкой. «У Саши сложилось впечатление, что кто-то из них с нами летел, – поделилась потом Милашина. – Потому что у нас там с отлетом из Москвы была интересная история. Задержали посадку, зашли двое человек и сели с ним вместе».

Строго и цинично говоря, нападение на таких людей, как Милашина и Немов (можно только восхищаться их мужеством), довольно сложно назвать большой новостью – бывало, и неоднократно, гораздо более страшное. Не только избивали, но и убивали, и увозили в неизвестном направлении.

– Не удивлен произошедшим, – признался «Собеседнику» правозащитник Игорь Каляпин, сам подвергавшийся нападению в Чечне, правда, по его словам, не настолько жестокому, в отличие от других его коллег, чудом оставшихся в живых. – Все это было, есть и, к сожалению, еще будет. И независимые журналисты, и независимые юристы, все, кто независим – главным образом от Кадырова, – в Чечне подвержены опасности. И к сожалению, так полагаю, в этот раз тоже никто не понесет ответственности.

Тем не менее инцидент имел огромный резонанс – высказались и депутат Хинштейн, и сенатор Клишас, даже Минцифры вспомнило, что оно не только для блокировки интернета, но еще и про свободу слова. И Рамзан Кадыров, в 2020 году требовавший заставить Милашину замолчать после ее статьи о ситуации с коронавирусом в ЧР, заявил, что отдал поручение найти нападавших. Довольно оперативно завели уголовное дело, хотя предварительно прозвучало, что нападавших установить не удалось, так как их транспорт не имел зарегистрированных номеров. Это, видимо, был намек, что в очередной раз никого не найдут. И тем не менее.

– Мы понимаем, что нападавшим ничего не будет, – говорит правозащитница Ольга Романова. – И куча народу при этом скажет: «Сама виновата, сиди дома, щи вари». Многие, наверное, представили, как им ломали пальцы – оттого и такая жуть. Представили, как бреют голову, явно не как в парикмахерской, стараясь не травмировать тебя бритвой. И еще – меня удивило, что Бастрыкин пообещал завести уголовное дело и как они все заволновались. А ведь это прозвучало после того, как чеченский омбудсмен заявил, что это «провокация против Чеченской Республики». Если мы когда-нибудь узнаем имена нападавших или увидим их, видимо, они окажутся агентами СБУ или Пригожина.

Милашину и Немова доставили в больницу в жутком состоянии. По свидетельству местных правозащитников, адвокат говорил и передвигался с трудом. Милашина периодически теряла сознание. Позже их перевезли в больницу Беслана, а затем – в Москву.