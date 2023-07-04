Елена Милашина: избита, обрита, но не сдается
Нападение в Чечне на журналистов «Новой газеты» вызвало резонанс не только у неравнодушных людей, но и во властных кругах
4 июня близ аэропорта в Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые приехали на приговор к Зареме Мусаевой, супруге отставного федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери правозащитника Абубакара Янгулбаева (Немов защищал ее интересы во время следствия). Обоих жестоко избили и подвергли зверским издевательствам.
«Кто-то из них с нами летел»
Такси, в котором ехали Милашина и Немов, недалеко от аэропорта перехватили три автомобиля, после чего всех вытащили из машины. И начали жестоко избивать. После Елена Милашина расскажет, что давно знала о полипропиленовых трубах, которые используют в Чечне в качестве орудия пыток, но не знала, насколько оно мощное. Захваченных опрокинули на землю, били не только трубами, но и ногами, в том числе по голове, требовали разблокировать телефоны, а когда не добились своего, по очереди ломали один палец за другим. Приставляли пистолет к виску с криком: «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите». Немову вонзили в ногу нож. Милашиной обрили голову. Обоих облили зеленкой. «У Саши сложилось впечатление, что кто-то из них с нами летел, – поделилась потом Милашина. – Потому что у нас там с отлетом из Москвы была интересная история. Задержали посадку, зашли двое человек и сели с ним вместе».
Строго и цинично говоря, нападение на таких людей, как Милашина и Немов (можно только восхищаться их мужеством), довольно сложно назвать большой новостью – бывало, и неоднократно, гораздо более страшное. Не только избивали, но и убивали, и увозили в неизвестном направлении.
– Не удивлен произошедшим, – признался «Собеседнику» правозащитник Игорь Каляпин, сам подвергавшийся нападению в Чечне, правда, по его словам, не настолько жестокому, в отличие от других его коллег, чудом оставшихся в живых. – Все это было, есть и, к сожалению, еще будет. И независимые журналисты, и независимые юристы, все, кто независим – главным образом от Кадырова, – в Чечне подвержены опасности. И к сожалению, так полагаю, в этот раз тоже никто не понесет ответственности.
Тем не менее инцидент имел огромный резонанс – высказались и депутат Хинштейн, и сенатор Клишас, даже Минцифры вспомнило, что оно не только для блокировки интернета, но еще и про свободу слова. И Рамзан Кадыров, в 2020 году требовавший заставить Милашину замолчать после ее статьи о ситуации с коронавирусом в ЧР, заявил, что отдал поручение найти нападавших. Довольно оперативно завели уголовное дело, хотя предварительно прозвучало, что нападавших установить не удалось, так как их транспорт не имел зарегистрированных номеров. Это, видимо, был намек, что в очередной раз никого не найдут. И тем не менее.
– Мы понимаем, что нападавшим ничего не будет, – говорит правозащитница Ольга Романова. – И куча народу при этом скажет: «Сама виновата, сиди дома, щи вари». Многие, наверное, представили, как им ломали пальцы – оттого и такая жуть. Представили, как бреют голову, явно не как в парикмахерской, стараясь не травмировать тебя бритвой. И еще – меня удивило, что Бастрыкин пообещал завести уголовное дело и как они все заволновались. А ведь это прозвучало после того, как чеченский омбудсмен заявил, что это «провокация против Чеченской Республики». Если мы когда-нибудь узнаем имена нападавших или увидим их, видимо, они окажутся агентами СБУ или Пригожина.
Милашину и Немова доставили в больницу в жутком состоянии. По свидетельству местных правозащитников, адвокат говорил и передвигался с трудом. Милашина периодически теряла сознание. Позже их перевезли в больницу Беслана, а затем – в Москву.
– Несмотря на неожиданный резонанс, все, как обычно, кончится ничем, – уверен Каляпин. – Будут только громкие обещания, которые мы уже слышали, но никто не посмеет ничего расследовать. Дело Эстемировой было на контроле у всех – от Медведева до Чайки – и что? По делу Немцова попытались допросить ближайшего соратника Кадырова, но их послали – и они пошли!
Инциденты, связанные с работой Елены Милашиной
- 16 февраля 2006 года на Милашину напали в Беслане.
- 5 апреля 2012 года Милашину избили и ограбили в Балашихе. По ее словам, подъехавшая спустя 1,5 часа полиция не оказала помощи.
- В 2015 году Милашина расследовала дело о свадьбе пожилого начальника РОВД Ножай-Юртовского района Чечни и несовершеннолетней девушки. В связи с этим ей поступали угрозы убийством.
- В 2017 году Милашина писала о массовых преследованиях геев в Чечне, после чего получила множество угроз.
- В 2020 году Милашина и адвокат Мария Дубровина приехали в Грозный освещать преследование блогера Ислама Нуханова. Нуханов снял и выложил в сеть небольшой ролик о поселке кадыровской элиты. У входа в гостиницу на журналистку и адвоката напали неизвестные мужчины и женщины. В основном Милашину и Дубровину избивали женщины. Нападение участники снимали на камеру.
Скоро по всей России
СК возбудил уголовное дело по двум статьям: об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК). Дело ведет СК по Чеченской Республике.
– На данный момент у органов нет практически никакой информации, – комментирует руководитель Команды против пыток (КПП) Сергей Бабинец. – Опрос Елены и Александра не провели, медицинские справки есть только из грозненской БСМП, где им оказали медпомощь, но обследования не проводили. Возможно, в ходе расследования статьи будут переквалифицированы.
– Я не верю, что все эти действия не были согласованы с центром в Москве, – прокомментировал Абубакар Янгулбаев. – С того момента, как выжили правозащиту в Чечне, ее выживают и в России. И сегодняшние действия, обстоятельства и события, происходящие там, скоро ожидают и всю Россию.
Не беремся предсказывать судьбу России, а вот насчет Чечни правозащитник Игорь Каляпин уверен: даже если закончится правление Кадырова, не факт, что ситуация изменится.
– Он ведь не сам появился, его таким создали, – поясняет Каляпин. – Кто-то решил, что в Чечне нужен именно такой человек. И случись с ним что, не факт, что не назначат нового Кадырова.
Травмы, диагностированные у Елены Милашиной в больнице Москвы:
- Сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
- Тупая травма и ушиб грудной клетки.
- Колото-резаная рана на левой кисти.
- Закрытый перелом четырех костей на левом запястье.
- Перелом двух пальцев правой руки, а также несколько закрытых переломов запястья.
- Множественные ушибы головы и лица, а также ссадины на теле, руках и ногах.
«Смертный приговор»
Даже на этом фоне суд в Грозном приговорил Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии, признав ее виновной в нападении на полицейского и мошенничестве. Она не признает вину и намерена обжаловать приговор. Через адвоката передала письмо для Немова и Милашиной: «Сашенька, выздоравливай, пожалуйста, побыстрее. Удачи, успехов, здоровья тебе желаю от души. Всем огромное спасибо за все, всего самого доброго всем. Леночка, выздоравливай. Держись, дорогая».
Напомним, что в начале 2022 года тогда еще юрист КПП Абубакар Янгулбаев заявил о пропаже в Чечне ряда своих родственников. После чего в нижегородскую квартиру его родителей вломились люди в черном и насильно увезли Зарему в Грозный, не дав даже обуться. Там на женщину завели уголовное дело и отправили в СИЗО. Брата Абубакара – Ибрагима объявили в федеральный розыск, его отец и сестра покинули Россию.
– Когда в твой дом врываются неизвестные, которые оказываются потом чеченскими силовиками, то считается, что это ты на них напал, – возмущается Ольга Романова. – И никто не стесняется произносить это вслух!
Представительница КПП Ольга Садовская назвала вердикт суда в Грозном смертным приговором.
– Зарема Мусаева не сможет пережить заключение, – говорит Садовская. – Она очень нездоровая женщина. Ее состояние усугубляется огромным стрессом. Она страдает от диабета второго типа. Зарема получает какие-то медикаменты, но мы не знаем, какие, в каком объеме и насколько грамотно они назначены. Нам известно, что лечение, которое ей назначено, не соответствует той схеме лечения, которая у нее была до ареста. И мы знаем, что у нее, судя по всему, начинается некроз конечностей, потому что она перестает чувствовать пальцы рук и ног и они у нее синеют.