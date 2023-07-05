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Во вторник, в 21:50

«День Европы» – разврат, нацизм или что еще придумали пропагандисты?

Настоящий или постановочный гей-парад – силовики закроют всех

Фото: Global Look Press

Кинокомпания «Артос» режиссера Константина Харалампидиса и Институт развития интернета (ИРИ), что раздает бюджетные гранты пропагандистам, задумали снять агитку под названием «День Европы». Там есть все, что по нраву турбопатриотам: и бабушка с георгиевской ленточкой, и молодой украинский нацист, и все это на фоне украинских флагов и гей-парада.

И вот кинокомпания, собрав и нарядив соответствующим образом массовку, двинула со всей атрибутикой на натурные съемки. Почему-то прямо под окна СИЗО «Лефортово». Вот, помнится, когда граждане маршем шли к «Матросской Тишине», куда заключили Алексея Навального*, их жестко задерживали и били многочисленные силовики. А проукраинский гей-парад спокойно добрался до самого «Лефортово»! Но недосмотр силовиков компенсировали неравнодушные граждане, сообщившие о творимом безобразии куда надо.

Если бы граждане сообщили о жестоком убийстве прямо на улице или о криках пытаемых узников изолятора, мы бы сейчас писали про что-нибудь другое. Например, про то, как тетка из жилконторы прочитала «Отче наш» гражданам с протекшими трубами. Но услышав про гей-парад и украинскую символику, силовики материализовались на месте моментально. И столь же стремительно повязали весь съемочный балаган. Как выяснилось, предупреждением властей о проведении художественного гей-парада никто из съемочной группы не озаботился. Поэтому задержанные просидели в отделении до ночи, строча объяснительные о том, что они не агитировали, а занимались творчеством, чтобы донести до зрителей, что ЛГБТ – это плохо.

Получив пачку объяснительных, полиция, однако, не поспешила закрыть дело. Тем более что инцидент заинтересовал прокуратуру – ее представитель прибыл прямо в отдел к задержанным. Позже адвокат их всех, конечно, отбил, но, насколько известно, кинокомпанию в покое не оставили и активно допытывают вопросами, откуда у них такое количество украинской и гей-атрибутики.

*Признан в РФ экстремистом

Теги: #Пропаганда

Рубрика: Политика

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