«Большое торжество правосудия» – в России перестанут сажать за «дискредитацию»?

Судья Ленинского райсуда Воронежа Мария Козьякова прекратила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («дискредитация», до 50.000 рублей штрафа) в отношении активиста Дмитрия Щербатюка, вышедшего с плакатом «Остановите ...» (то самое, когда стреляют), в связи «с отсутствием состава правонарушения». В мотивировочном постановлении судья написала:

«С учетом того, что в Российской Федерации не объявлено состояние войны, вывод должностного лица о том, что Щербатюк Д. А. дискредитировал использование Вооруженных Сил РФ при проведении специальной военной операции, основан на предположении и какими-либо доказательствами не подтверждается».

Решение еще может быть обжаловано в Воронежском областном суде, но все же, как ни крути, это большое торжество правосудия по нынешним меркам. Неужели и по более серьезным статьям возможны подобные вердикты?

– На мой взгляд, Мария Козьякова вынесла правосудное решение, о котором будет не стыдно рассказывать внукам, – считает адвокат многих политзаключенных Катерина Тертухина. – Судья напомнила коллегам: они тоже могут не согласиться с обвинением и положиться на собственные убеждения и свое понимание права. На сегодня около 20 тысяч человек задержаны за антивоенные выступления, более 600 преследуются в уголовном порядке.