Елена Осипова: «Больше всего убивает равнодушие общества»

«Каждый день мясо!»

– О-о-ох, – тяжело вздохнула хозяйка. – Ну проходите, раз уж пришли. Я только не накрашена – извините...

– Елена Андреевна, вы красавица! – Пока Осипова смущается и поправляет блузу, озираюсь по сторонам. Вся ее крохотная комнатка сплошь – нет, не в плакатах (их она рисует акрилом), а в картинах (а их – маслом). Последние висят от пола до потолка, а на полу стоят в несколько рядов, частично загораживая друг друга. Портреты мальчика и мужчины – ее покойного сына и его отца, и очень много сирени – любимый цветок активистки. Плакаты – те, что остались от акций – сложены отдельно в коридоре. – Как ваше здоровье?

– В больницу с инсультом попала в начале мая, а еще раньше упала в ванной и пролежала два часа – не могла подняться. Это было предынсультное состояние... В больнице долго лежала в реанимации, потом в отделении реабилитации. Там меня научили заново ходить – забыла и это, и многое другое.

– Скорейшего вам выздоровления! Вы продолжаете свои протестные акции?

– Я все-таки на День России решила устроить пикет ради людей, с которыми лежала в больнице, ради чудесных докторов, которым нелегко приходится. Вызвала такси, и меня привезли прямо к Казанскому собору, так что мне не пришлось никуда идти. Сделала несколько шагов с помощью специальной палочки, которую мне подарили врачи, и развернула свой призыв на отрезе простыни «России нужна реабилитация после тяжелой болезни», который прятала в сумочке. Но полицейских почти не было, и никто из них меня не прогнал. Напротив, подходило много прохожих, благодарили, желали здоровья, говорили хорошие слова. Большинство соглашались с моей позицией, особенно пожилые.

– У вас вся комната в картинах. Это все ваши работы?

– Да, многие участвовали в выставках. Тут и старые работы, и новые. Последняя картина антивоенная – с черной рябиной, которая понижает давление и является успокоительным. Я решила увязать ее с искалеченными судьбами военных – вот они ее собирают, кто без ноги, кто без руки, и им предстоит жить с этим. Сколько их сейчас!

– Что еще хотите донести до своего зрителя?

– После болезни мой главный посыл: люди, помогайте друг другу, как это делают люди в больнице. Меня там, кстати, очень хорошо кормили – каждый день мясо! Сейчас там много чего не хватает, и даже душ некому починить, потому что почти всех их мужчин мобилизовали... Меня за целый месяц так ни разу и не помыли, и все волосы на голове слиплись так, что приходилось выстригать их.