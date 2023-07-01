В России уникальный случай: рок-коллектив, концерты которого запрещали по политическим причинам и доносам, снова разрешили. После истории со срывом тура по Центральной России Диана Арбенина без проблем выступила в Калининграде, потом провела ростовский концерт и теперь спокойно готовится к главному стадионному московскому шоу – 8 июля на «Спартаке». Когда ее снова пытались запретить, сами «запретители» сели в лужу.

Проблемы у «Снайперов», напомним, начались в Чебоксарах, где местный мэр в ходе онлайн-общения с горожанами дважды получил донос о неблагонадежности Арбениной. На первый градоначальник не среагировал, не реагировать и на второй было уже опасно по чиновничьим понятиям, и концерт был запрещен. Через сутки аккаунт, с которого доносили, был удален. За Чебоксарами посыпались и другие города, власти которых могли прослыть в глазах московских аппаратчиков тайными поклонниками «врагов России».

Лидер «Снайперов» сохраняла невозмутимое спокойствие и оптимизм. В день, когда должен был состояться концерт в Казани, она провела онлайн-концерт для своих фанатов.

Потом Диана Сергеевна повредила позвоночник (нет, это не было местью «патриотов»: травма бытовая), и часть июньского тура перенеслась еще и по этой причине. Калининградский концерт стал своего рода тестом после восстановления, который артистка успешно прошла. После этого в графике был Ростов-на-Дону, уже переживший нашествие вагнеровцев.

На пути вагнеровцев в Ростов, как мы помним, не встал никто, а вот Арбениной путь в город решила героически преградить депутат от «Единой России» Стенякина. Она накатала донос директору культурно-спортивного комплекса «Экспресс» Поповой, сообщив, что «еще в 2018 году музыкант и исполнительница Диана Арбенина дала интервью украинским СМИ, в котором рассказала о своем отношении к ситуации на Украине». «Кроме того, – продолжила стучать единоросска, – в 2014 году она со сцены объявила, что против присоединения Крыма к Российской Федерации». Высказывания артистки были охарактеризованы как «пропитанные духом сепаратизма».

После этого концерт был объявлен «отмененным». Причем, если верить Стенякиной, Попова ей (видимо, с перепугу) сказала, что он «не планировался в принципе». КСК «Экспресс» принадлежит РЖД, и из управления Северо-Кавказской железной дороги директор Арбениной также получила письмо о том, что собственник «не имеет возможности проведения концерта», поскольку «на объекте запланированы корпоративные мероприятия» и проводятся некие работы по восстановлению безопасности.

После этого в КСК раздался неожиданный звонок из головного офиса РЖД с настоятельной рекомендацией концерт все-таки провести. Об этом телеграм-канал Baza узнал из своих источников. За два дня до шоу Диана опубликовала в инстаграме (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сообщение, что «27-го у нас все в силе, мы приедем, и я буду петь, очень хочу вас поддержать».

В день концерта там же – ролик, как лидер «Снайперов» выходит из белого лимузина и победоносно кричит: «Ростов!!!» И вообще, в соцсетях Дианы этот концерт освещался чуть ли не в почасовом режиме. Следом – уже беспроблемные концерты в Краснодаре и Сочи.

Что это было? То, что решается под ковром, конечно, официально не комментируется. Но можно предположить, что у Дианы Сергеевны нашлись весьма высокие покровители на уровне администрации президента, которая, как следует из сообщений некоторых промоутеров, и занимается неформальными запретами на концерты в России.

Причина, конечно, не в том, что в АП или тем более в РЖД с ума сходят по творчеству «Ночных снайперов». За Арбенину могли поручиться люди, считающиеся весьма надежными – условный Олег Газманов или другие представители лояльной части российского шоу-бизнеса, с которыми в годы между «крымнашем» и «спецоперацией» у лидера «НС» сформировались хорошие отношения. Более того, до 2014 года Диана действительно охотно комментировала политическую жизнь: не понимала и не принимала политику в отношении Украины, на концерте могла посвятить песню памяти Бориса Немцова...

Но после того, как оказалась в списках «предателей» и «друзей (украинской) хунты» (в фильме-пасквиле НТВ), приняла решение дистанцироваться от политики – и стала регулярно появляться в телеэфирах на главных каналах уже в качестве топ-артистки. В 2022 году, правда, не удержалась и на концерте в Челябинске исполнила свеженаписанную песню о событиях, свалившихся на страну. Произведение было бомбой, но довольно быстро убралось в стол (хотя и не убралось с YouTube).