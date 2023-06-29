Тьфу на тебя!

Штрафы – это новая нефть. Единственная работающая в России промышленность – штрафоразрабатывающая – вышла на новый уровень. Ярославская область стала первой в РФ, где ввели штраф за плевки в общественных местах. Инициатором стал губернатор Михаил Евраев.

Плевки дополнили статью местного КоАП, запрещающую гражданам ходить в туалет не в туалет. Как уточнили в правительстве Ярославской области, первый плевок в общественном месте (а это, по формулировкам, примерно вся Ярославская область) обойдется плюнувшему в 1,5 тысячи рублей штрафа. В случае повторного нарушения придется выложить уже 3 тысячи рублей. За дальнейшие нарушения, предполагаем, по установившейся уже много где логике «дадинской» статьи, гражданину предложат пройти с вещами. Но этого в правительстве Ярославской области не уточнили, возможно, просто не догадались. Сорри, не хотела подсказывать.

Вычислять некультурных граждан будут как лично сотрудники местных администраций, вышедшие в специальный антиплевательный рейд, так и по камерам с распознаванием лиц. Все серьезно!

Не, мы понимаем, что плеваться на публике нехорошо и некрасиво. Но иногда такая необходимость возникает. И не проще ли объяснить гражданам, как это сделать культурно и цивилизованно, чем принимать специальные законы и выписывать штрафы. Доход с которых, прямо скажем, довольно скромен. Ведь только для того, чтобы покрыть дефицит областного бюджета – 2023, который составляет 2,1 млрд рублей, гражданам понадобится плюнуть на камеру или на чиновничий рейд более 1,4 млн раз. Для субъекта, чье население меньше необходимого количества плевков, задача неподъемная.

Сдается нам, что это не последняя инициатива, внесенная губернатором, и он затеял еще какую-то законодательную гадость, со вступлением которой в силу у жителей Ярославской области появится непреодолимое желание плюнуть прицельно в чиновника. Так сказать, подстраховался. Но может получиться как в советском анекдоте про «мент, еще раз мент, и козел на рубль».