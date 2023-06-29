Уровень закредитованности россиян достиг 41%, а задолженность на 1 мая составила 30,22 трлн руб., сообщил на днях ЦБ. Чуть раньше регулятор отметил, что в стране 46 млн заемщиков и число их все время растет. И что настораживает: если еще 3 года назад у большинства была только ипотека, то сейчас каждый заемщик в среднем имеет по 2,7 кредита.

Наибольшая долговая нагрузка зафиксирована в Туве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%), Московской области (55%).

Все это вызывает опасения не только у ЦБ и экспертов, но и у граждан: чем обернется «кредитный бум»? Увеличением количества бедных, дальнейшим расслоением общества или финансовым коллапсом в России?

Тренд действительно тревожный. Тем более если посмотреть на динамику: реальные доходы населения даже в прошлом году, когда были мощные социальные выплаты, 10-процентная индексация пенсий, увеличение МРОТ и т.д., все равно снизились на 1% (год к году).

Между тем люди привыкли к определенному образу потребления. И чтобы поддерживать его, занимают все больше и больше...

Большая кредитная нагрузка – это прежде всего риски для самих граждан: не факт, что удастся обслуживать кредит. Но это и риски для банков. Правда, ЦБ пока не видит тут проблемы. Судя по всему, исходит из парадигмы, что какой-никакой рост в экономике все же будет. Думаю, здесь он может ошибиться: устойчивого роста, на мой взгляд, ждать не приходится. А значит, не будет и роста доходов населения. То есть обслуживать кредиты будет все сложнее, значит, риски и для россиян, и для банков будут расти.

Тем не менее ждать коллапса пока не стоит. Впрочем призрак его уже маячит на горизонте.

А в экономике зачастую тенденция важнее, чем абсолютные показатели. И если тенденция устойчивая (а нынешняя нехорошая тенденция достаточно устойчива с учетом состояния экономики), то неизвестно, что будет впереди.

Из-за этой неизвестности с помощью все новых и новых кредитов люди страхуются от того, чтобы их уровень жизни вообще не обвалился. Такой вот замкнутый круг. Поэтому, если обрушится система кредитования, это будет очень серьезный удар по гражданам.