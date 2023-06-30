В России, которая регулярно грозится обустроить свой собственный «Чебурнет» и наводнить его скрепным контентом отечественного производства, случился очередной казус. Стартовавшая в 2021 году соцсеть «Ярус» приказала не скучать и отключилась в пятницу, 30.06.2023, в 15:00 по мск. Получилось неудобненько, так как ресурс позиционировался «убийцей» всех зарубежных аналогов и YouTube до кучи. Тут возможна и оговорочка: «Ярус» связывают с опальным теперь Евгением Пригожиным, и, говорят, он вложил в проект сумму с изрядным количеством нулей. Может быть, «Ярус» свернули поэтому. Но не факт.

Судя по отзывам пользователей, на приложение пошли не все нули. В итоге народ туда особо не стремился, невзирая на халявную монетизацию, которая все равно не работала. Приложение постоянно лагало и зависало, что техподдержка оправдывала то «кибератаками», то «наплывом» новых пользователей. Над тем и над другим в голос хохотали даже полоумные бьюти-блогерши. Не уверены, что кто-то расстроится из-за его кончины.

Тут невольно вспоминается скрепный поисковик «Спутник», который тихо загнулся из-за невозможности работы без господдержки, сожрав 50 млн рублей. И многочисленные «убийцы» «Википедии», больше похожие на бюджетные черные дыры. И еще одна черная дыра Rutube, которую никто не спешит смотреть. Вдобавок на днях объявили о намерении создать «автоматизированное рабочее место госслужащего» за 907 млн рублей. Всё из добрых побуждений – чтобы чиновники «не пользовались иностранными мессенджерами, в частности Telegram». Это государство неизлечимо.

Напомним ему, что Telegram как раз таки отечественный мессенджер, создателя которого Павла Дурова вы сначала лишили его «ВКонтакте», а потом выжили из страны.

Но есть и хорошие новости. С такими темпами и успешностью построения «Чебурнета» он нам светит еще очень не скоро.