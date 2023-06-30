Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:06

На верхнем «Ярусе»

Россияне могут не бояться повторить судьбу Северной Кореи – с такими темпами и успешностью построения «Чебурнета» он нам светит еще очень не скоро

Фото: Unsplash

В России, которая регулярно грозится обустроить свой собственный «Чебурнет» и наводнить его скрепным контентом отечественного производства, случился очередной казус. Стартовавшая в 2021 году соцсеть «Ярус» приказала не скучать и отключилась в пятницу, 30.06.2023, в 15:00 по мск. Получилось неудобненько, так как ресурс позиционировался «убийцей» всех зарубежных аналогов и YouTube до кучи. Тут возможна и оговорочка: «Ярус» связывают с опальным теперь Евгением Пригожиным, и, говорят, он вложил в проект сумму с изрядным количеством нулей. Может быть, «Ярус» свернули поэтому. Но не факт.

Судя по отзывам пользователей, на приложение пошли не все нули. В итоге народ туда особо не стремился, невзирая на халявную монетизацию, которая все равно не работала. Приложение постоянно лагало и зависало, что техподдержка оправдывала то «кибератаками», то «наплывом» новых пользователей. Над тем и над другим в голос хохотали даже полоумные бьюти-блогерши. Не уверены, что кто-то расстроится из-за его кончины.

Тут невольно вспоминается скрепный поисковик «Спутник», который тихо загнулся из-за невозможности работы без господдержки, сожрав 50 млн рублей. И многочисленные «убийцы» «Википедии», больше похожие на бюджетные черные дыры. И еще одна черная дыра Rutube, которую никто не спешит смотреть. Вдобавок на днях объявили о намерении создать «автоматизированное рабочее место госслужащего» за 907 млн рублей. Всё из добрых побуждений – чтобы чиновники «не пользовались иностранными мессенджерами, в частности Telegram». Это государство неизлечимо.

Напомним ему, что Telegram как раз таки отечественный мессенджер, создателя которого Павла Дурова вы сначала лишили его «ВКонтакте», а потом выжили из страны.

Но есть и хорошие новости. С такими темпами и успешностью построения «Чебурнета» он нам светит еще очень не скоро.

Поделиться статьей
Персона
Без рубрики 1 день назад

Олег Басилашвили: Мы вечные лакеи

Политика 3 часа назад

Нехорошая тенденция

Политика 3 часа назад

Тьфу на тебя!

Политика 9 часов назад

Гадание по амнистии. Когда стоит ждать досрочное освобождение заключённых и кого оно затронет?

Политика 9 часов назад

ЧВК: не «Вагнером» единым

Общество 1 день назад

ЛДПР предлагает бесплатно раздавать еду с истекающим сроком годности

Без рубрики 1 день назад

Олег Басилашвили: Мы вечные лакеи

Политика 1 день назад

«Возможно, приходит её время уйти» – политолог о предполагаемой отставке Мизулиной

Общество 1 день назад

Андрей Кураев: Нормальная атмосфера террора

Расследование 1 день назад

Евгений Пригожин: От зэка до миллиардера

Общество 1 день назад

Вопрос ребром: надо ли привлекать школьников к труду?

Общество 1 день назад

«Турецкие авиалинии» в аэропорту «Внуково» задерживают и отменяют свои рейсы

Политика 2 дня назад

Урушадзе о деле Беркович и Петрийчук: Суд не уважают даже заказчики этих процессов

Политика 2 дня назад

Григорий Лепс: За танк выплачу, но не 50 миллионов

Политика 2 дня назад

Вы нам яхты, мы вам нефть. Как торговцы российскими энергоресурсами обходят санкции

Общество 4 дня назад

Натурализация. Как в России «лечат» представителей секс-меньшинств

Политика 5 дней назад

Экологическое бедствие. Кому WWF*, Гринпис** и другие защитники природы перешли дорогу в России

Без рубрики 6 дней назад

Как дизайн квартиры может отразиться на здоровье

Политика 6 дней назад

Бывший генерал Денис Сугробов вышел на свободу

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика