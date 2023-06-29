Если все пойдёт по плану, то уже скоро профильный комитет Госдумы изучит отзывы, предложения и замечания по постановлению об амнистии-2023 и в июле пройдёт голосование. Кого затронет долгожданная амнистия и каковы шансы, что она состоится?

Последний опрос на тему «Одобрили бы россияне амнистию» проводился в 2020 году. Тогда по заказу Ассоциации защиты бизнеса его сделал ВЦИОМ. 50% россиян положительно отнеслись к идее амнистии. 44% поддержали её проведение в честь 75-летия Победы. Но амнистия так и не состоялась.

Неподходящие даты

В России последние восемь лет, с 2015-го (когда в честь 70-летия Победы были прощены 220 тысяч заключённых), амнистии не было. Хотя в Госдуму регулярно вносились предложения о том, какие категории граждан, находящихся под следствием или уже осуждённых, достойны милосердия.

Так, в 2016-м, в связи со 110-летним учреждением Госдумы, от наказания предлагали освободить совершивших преступления по неосторожности (срок до 5 лет), женщин старше 55 лет, а также с несовершеннолетними детьми и беременных, мужчин старше 60 и ранее несудимых и т.д. Всего перечислялось более 20 статей УК.

В 2017-м, в связи со 100-летием Октябрьской революции, кроме перечисленных категорий, предлагалось амнистировать ещё и несовершеннолетних.

Ещё было предложено несколько проектов амнистии – в связи с 3-летием присоединения Крыма и Днём народного единства. А также в связи с 25-летием Конституции России – тем, кто возместил ущерб за свои преступления.

В 2019-м предлагали отметить амнистией 30-летний вывод войск из Афганистана. И кроме уже упоминавшихся категорий граждан, привлечённых за нетяжкие преступления, амнистировать ветеранов боевых действий.

В 2020-м – в связи с 75-летием Победы.

И так далее...

Но все эти проекты так и остались под сукном.

В конце прошлого года к обширному списку добавилось ещё одно предложение, внесённое коммунистами: к 100-летию образования СССР в 2023-м амнистировать привлечённых по нетяжким статьям (список весьма внушительный), а главное, тех, кого осудили/готовятся осудить за мнения, выход на митинги, оскорбление чувств верующих, по «фейковым статьям» и т.п.

Удивительно, но именно у последнего предложения сегодня появился шанс на реализацию.

Гуманизация – в повестке

Запрос на гуманизацию законодательства давно идёт снизу.

– Все же видят: людям дают семь лет за то, что они сидят в интернете и что-то комментируют, а те, кто совершил, скажем, убийство, могут и шесть лет получить. Понятно же, что в первом случае наказание совершенно несоразмерно правонарушению. А сейчас и вовсе за попытку вооружённого мятежа закрыли уголовное дело, – говорит юрист, глава платформы «Штаб кандидатов» Дмитрий Кисиев. – Три месяца назад мы от лица «Штаба кандидатов» вместе с некоторыми представителями науки и журналистами направили письмо депутатам Госдумы, где предложили провести амнистию в отношении тех людей, которые были осуждены (или находятся под следствием) за слова в интернете, где не было призыва к насилию. И от ряда парламентариев получили ответы. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что депутаты готовы проявить милосердие. Мне кажется, сейчас складывается такая обстановка в обществе, когда законодатели будут идти в сторону гуманизации законопроектов.