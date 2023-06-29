Гадание по амнистии. Когда стоит ждать досрочное освобождение заключённых и кого оно затронет?
Если всё пойдёт по плану, то по соответствующему законопроекту Госдума может проголосовать уже в июле
Если все пойдёт по плану, то уже скоро профильный комитет Госдумы изучит отзывы, предложения и замечания по постановлению об амнистии-2023 и в июле пройдёт голосование. Кого затронет долгожданная амнистия и каковы шансы, что она состоится?
Последний опрос на тему «Одобрили бы россияне амнистию» проводился в 2020 году. Тогда по заказу Ассоциации защиты бизнеса его сделал ВЦИОМ. 50% россиян положительно отнеслись к идее амнистии. 44% поддержали её проведение в честь 75-летия Победы. Но амнистия так и не состоялась.
Неподходящие даты
В России последние восемь лет, с 2015-го (когда в честь 70-летия Победы были прощены 220 тысяч заключённых), амнистии не было. Хотя в Госдуму регулярно вносились предложения о том, какие категории граждан, находящихся под следствием или уже осуждённых, достойны милосердия.
Так, в 2016-м, в связи со 110-летним учреждением Госдумы, от наказания предлагали освободить совершивших преступления по неосторожности (срок до 5 лет), женщин старше 55 лет, а также с несовершеннолетними детьми и беременных, мужчин старше 60 и ранее несудимых и т.д. Всего перечислялось более 20 статей УК.
В 2017-м, в связи со 100-летием Октябрьской революции, кроме перечисленных категорий, предлагалось амнистировать ещё и несовершеннолетних.
Ещё было предложено несколько проектов амнистии – в связи с 3-летием присоединения Крыма и Днём народного единства. А также в связи с 25-летием Конституции России – тем, кто возместил ущерб за свои преступления.
В 2019-м предлагали отметить амнистией 30-летний вывод войск из Афганистана. И кроме уже упоминавшихся категорий граждан, привлечённых за нетяжкие преступления, амнистировать ветеранов боевых действий.
В 2020-м – в связи с 75-летием Победы.
И так далее...
Но все эти проекты так и остались под сукном.
В конце прошлого года к обширному списку добавилось ещё одно предложение, внесённое коммунистами: к 100-летию образования СССР в 2023-м амнистировать привлечённых по нетяжким статьям (список весьма внушительный), а главное, тех, кого осудили/готовятся осудить за мнения, выход на митинги, оскорбление чувств верующих, по «фейковым статьям» и т.п.
Удивительно, но именно у последнего предложения сегодня появился шанс на реализацию.
Гуманизация – в повестке
Запрос на гуманизацию законодательства давно идёт снизу.
– Все же видят: людям дают семь лет за то, что они сидят в интернете и что-то комментируют, а те, кто совершил, скажем, убийство, могут и шесть лет получить. Понятно же, что в первом случае наказание совершенно несоразмерно правонарушению. А сейчас и вовсе за попытку вооружённого мятежа закрыли уголовное дело, – говорит юрист, глава платформы «Штаб кандидатов» Дмитрий Кисиев. – Три месяца назад мы от лица «Штаба кандидатов» вместе с некоторыми представителями науки и журналистами направили письмо депутатам Госдумы, где предложили провести амнистию в отношении тех людей, которые были осуждены (или находятся под следствием) за слова в интернете, где не было призыва к насилию. И от ряда парламентариев получили ответы. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что депутаты готовы проявить милосердие. Мне кажется, сейчас складывается такая обстановка в обществе, когда законодатели будут идти в сторону гуманизации законопроектов.
Эра милосердия?
«Собеседник» проанализировал полученные Дмитрием от депутатов ответы (они же должностные лица, так что их письма в данном случае конфиденциальными не являются) и пришёл к печальному выводу: говорить о том, что амнистия в 2023-м состоится, рано.
Из 44 ответивших самыми активными были представители «Единой России». От остальных фракций ответили единицы. К сожалению, независимо от партийной принадлежности большинство отделалось стандартным «ваше заявление рассмотрено, мнение учтём в работе, спасибо за активную гражданскую позицию».
Правда, были и те (причём среди них такие известные парламентарии, как Шаманов, Ресин, Саблин), кто не просто отписался, что «рассмотрел», а ещё и передал запрос Кисиева в профильный комитет Госдумы. Это вселяет некоторую надежду: должны же там увидеть, насколько общество волнует вопрос милосердия.
Но были и такие депутаты, кто менторски напоминал, как по закону надо направлять запросы (типа только своему депутату), другие зачем-то уточняли, что они «самостоятельно принимают решения по вопросам своей деятельности», и рассказывали, каков порядок принятия законов в стране.
Впрочем, нашлись избранники, которые подошли к теме без формальных отписок. Подробные и по существу письма пришли от эсера Чепы и коммуниста Синельщикова.
Первый на двух страницах объяснил, почему, на его взгляд, высказанное публично мнение не менее опасно, чем серьёзное преступление, и что, по его мнению, сейчас наказание за это соразмерно содеянному. Второй – он один из авторов предложения об амнистии в связи со 100-летием образования СССР – рассказал адресату, что фактически его запрос выполнен: такая инициатива уже существует и что в ней есть «правило о безусловном освобождении от наказания осуждённых за совершение преступлений, связанных с различными формами проявления так называемого «инакомыслия»... Фракция считает, что освобождение от наказания таких осуждённых в условиях сложной геополитической обстановки позволит наладить общественный мир, будет способствовать национальному примирению».
– Сейчас появилась информация, что предложение об амнистии все же будет рассмотрено Госдумой, – говорит Дмитрий. – Может быть, и наше письмо внесло свой вклад в то, что это произойдёт.
Инициатива в «рубке» уцелела
– Мы внесли предложение об амнистии за нетяжкие статьи (в том числе и за мнения) на рассмотрение в комитет ГД по государственному строительству и законодательству (в данном случае это профильный комитет. – Ред.) 13 декабря, – рассказывает депутат Госдумы Анжелика Глазкова. – А дальше видим: оно все не рассматривается и не рассматривается. Тогда я стала постоянно на комитете – в конце заседания есть раздел «разное», где разговор уже идёт не под запись – задавать один и тот же вопрос: когда мы будем рассматривать амнистию?
Однажды на комитете в повестке неожиданно появился вопрос об отклонении амнистий, – продолжает Глазкова. – Их к тому моменту накопилось много, и вот начали одну за другой отклонять: устарели, даты уже прошли... Кажется, зарубили тогда штук 18, не меньше. Но наша инициатива в этой «рубке» уцелела. И тогда я вновь напомнила о ней. Ответ получила невразумительный. Снова начала в конце каждого заседания спрашивать: когда же мы её рассмотрим? Думаю, если бы я не проявила настойчивость в этом вопросе, её бы тоже замолчали.
В итоге в конце мая было принято решение рассмотреть-таки предложение об амнистии в связи со 100-летием СССР. Правда, чем кончится голосование, ещё вопрос.
– Я надеюсь, многие фракции поддержат документ, – призывает коллег к гуманизму Глазкова. – На мой взгляд, консолидация в обществе, о которой так много сегодня говорят, достигается не путём репрессий, а именно милосердием. И эта амнистия как раз и может послужить таким сигналом.
Только цифры
Всего с 2000 по 2015 год было амнистировано 12 млн 215 тыс. человек (в том числе из мест заключения – 2 млн 225 тыс.). Это были подростки и женщины, осуждённые за нетяжкие преступления; участники конфликтов в Чечне и на Кавказе; осуждённые/привлечённые по 27 экономическим статьям УК.