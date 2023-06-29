ЧВК: не «Вагнером» единым
ЧВК: не «Вагнером» единым
После мятежа «Вагнера» Евгения Пригожина Госдума собирается вынести на рассмотрение законопроект о частных военных компаниях (ЧВК) в России. Сейчас они находятся вне закона, их деятельность не разрешена, но и не очень запрещена. Между тем в России десятки ЧВК.
Частные военные компании – явление в мире далеко не новое, они, например, активно использовались американцами в Ираке. В России ЧВК появились позже. Тот же «Вагнер», который на слуху после «марша справедливости» на Москву, заявил о себе в 2014 году, когда велись военные действия на Донбассе и в Сирии. В тот период в России частные военные компании можно было пересчитать на пальцах одной руки, но по законам бизнеса с началом спецоперации в России появилось много ЧВК, деятельность которых стала очень востребованной.
Спектр действий ЧВК большой и включает не только непосредственное участие в военных боестолкновениях. Это подготовка военных регулярных и специальных войск к ведению боевых действий, контроль безопасности и открытости логистических маршрутов, защита стратегически важных объектов, сооружений, территорий, дипломатических, политических и военных лиц, разминирование территорий, разведка и шпионаж, консультационные услуги.
В отличие от Евгения Пригожина, большинство лиц, стоящих за частными военными компаниями, не любят светиться в прессе, и даже о самих ЧВК информации в открытых источниках немного.
«Редут-Антитеррор» («Редут», «Щит»)
Компания появилась в 2008 году в результате слияния небольших групп ветеранов российской Службы внешней разведки, Военно-воздушных сил РФ, подразделений Министерства обороны, поэтому ее еще называют военно-профессиональным союзом.
У ЧВК есть опыт работы в Ираке, Афганистане, Югославии и других горячих точках. Бойцы «Редут-Антитеррор», как и вагнеровцы, принимали участие в военных действиях в Сирии, а сейчас задействованы в спецоперации на Украине. Компания ведет набор желающих принять участие в СВО и постит в своем телеграм-канале новости «с полей».
Ранее «Редут-Антитеррор» связывали с именем бизнесмена Геннадия Тимченко, в охране дочерних компаний которого он был задействован. Среди спонсоров компании также назывался Олег Дерипаска. «Редут-Антитеррор» стал конкурентом ЧВК «Вагнер» на СВО, в 2022 году он переманивал вагнеровцев в свои ряды, что привело к конфликту с Евгением Пригожиным.
О «Редуте» в 2019 году проводила расследование «Новая газета», в частности сообщалось, что база ЧВК расположена в подмосковной Кубинке и примыкает к территории 45-й бригады специального назначения воздушно-десантных войск, а на заре рождения «Редут» занимался охраной и обороной находящихся в Сирии объектов «Стройтрансгаза».
Moran Security Group
На сайте компании сообщается, что она является «международной группой компаний, предоставляющей комплекс услуг в области безопасности, консалтинга, транспортных перевозок и медицинского обеспечения» и работает в соответствии с международным законодательством.
На сайте также написано, что компания ведет историю с 1999 года, когда выходцами из Судана был захвачен танкер и его владельцу была оказана помощь. В двухтысячных MSG участвовала в обеспечении транзита танкеров, грузовых автомобилей по территории Ирака, обучала в Центрально-Африканской Республике, Кении и Нигерии персонал, отвечающий за безопасность, и организовывала сопровождение vip-персон.
С 2010 года компания защищает суда от пиратских нападений в Индийском океане. Сообщается, что MSG владеет военно-морским обучающим центром в Санкт-Петербурге. Ее заказчики – крупные российские судоходные компании. Охрана морских грузов – одно из востребованных направлений деятельности многих ЧВК в мире.
«РСБ-Групп»
Компания во главе с бывшим пограничником Олегом Криницыным также занимается охраной судов, разведкой, разминированием и аналитикой. На сайте «РСБ-Групп» содержится информация, что для выполнения специальных оперативных задач на территориях других государств был создан кадровый резерв в количестве 250 человек, состоящий из бывших военных.
СМИ пишут о связи «РСБ-Групп» с ФСБ, в спецоперации на Украине ее представители замечены не были. Криницын часто дает интервью в прессе. В адрес компании от бывших военных нередко звучит критика, что это скорее ЧОП с амбициями ЧВК и пиаром Криницына в СМИ.
«Патриот»
Название компании всплыло в 2018 году, когда журналисты телеканала «Дождь»* сделали сюжет о возможной причастности этой ЧВК к гибели журналистов, готовивших расследование о поставках оружия, в Центрально-Африканской Республике.
Считается, что компания «Патриот» появилась в результате конфликта министра обороны Сергея Шойгу и Евгения Пригожина и полностью подконтрольна Министерству обороны, по крайней мере сегодня она ассоциируется с именем Сергея Кужугетовича.
Согласно данным СМИ, компания действует в Сирии с весны 2018 года, на Украине была задействована с начала военной спецоперации.
«Поток»
О газпромовской ЧВК «Поток» первым рассказал Евгений Пригожин в интервью сотруднику РИА ФАН. Пригожин был недоволен тем, что в России создаются конкурирующие ЧВК. «Те люди, которые имеют деньги, считают, что это офигенная тема сейчас – собрать ЧВК. Поэтому они начинают плодиться. Газпромовская ЧВК «Поток», ЧВК Бокарева (миллиардер, председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». – Ред.), ЧВК «Редут» – каждой твари по паре», – негодовал главный вагнеровец.
Иностранные СМИ писали, что к «Газпрому» имеют отношение еще две ЧВК: «Факел» и «Пламя». В феврале этого года премьер Мишустин подписал распоряжение, разрешающее компании «Газпром нефть» создать собственную ЧВК для «защиты объектов российского ТЭК в любой точке, включая Арктику», то есть завести свою частную военную компанию «Газпром» может уже легально.
«Ударная русская добровольческая бригада»
Она состоит из казаков отряда специального назначения «Кубань» и была сформирована в начале специальной военной операции на Украине. Имеет статус добровольческого формирования и входит в 1-й Донецкий армейский корпус 8-й общевойсковой армии Южного военного округа МО РФ.
В ноябре в нее влился отряд «Царские волки», который был создан бывшим главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным для разработки инновационных военных технологий и испытания новинок в зоне СВО. «Царских волков» называют частной военно-промышленной компанией. В отряд входят специалисты с боевым прошлым, которые занимаются обучением военных разведке и штурму.
P. S. В России существуют десятки частных военных компаний, одни умирают, другие приходят им на смену. Нередко они меняют вывеску, перебрендируются. Так, например, одна из первых частных военных компаний в Петербурге «Мар» Алексея Марущенко, которая занималась поставкой гуманитарных грузов в Донбасс, прекратила существование в 2018 году и всплыла под новым брендом – ЧВК «Ястреб».
Многие из этих структур подконтрольны Министерству обороны, различным ведомствам и крупным чиновникам. Маленькие армии неплохо вооруженных и хорошо оплачиваемых наемников сегодня есть много у кого из представителей российской высшей власти и крупного бизнеса, и никто не может дать гарантию, что однажды чья-то ЧВК не сорвется, как «Вагнер». Это как чеховское ружье, которое висит на стене и в последнем акте должно обязательно выстрелить.