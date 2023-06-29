ЧВК: не «Вагнером» единым

После мятежа «Вагнера» Евгения Пригожина Госдума собирается вынести на рассмотрение законопроект о частных военных компаниях (ЧВК) в России. Сейчас они находятся вне закона, их деятельность не разрешена, но и не очень запрещена. Между тем в России десятки ЧВК.

Частные военные компании – явление в мире далеко не новое, они, например, активно использовались американцами в Ираке. В России ЧВК появились позже. Тот же «Вагнер», который на слуху после «марша справедливости» на Москву, заявил о себе в 2014 году, когда велись военные действия на Донбассе и в Сирии. В тот период в России частные военные компании можно было пересчитать на пальцах одной руки, но по законам бизнеса с началом спецоперации в России появилось много ЧВК, деятельность которых стала очень востребованной.

Спектр действий ЧВК большой и включает не только непосредственное участие в военных боестолкновениях. Это подготовка военных регулярных и специальных войск к ведению боевых действий, контроль безопасности и открытости логистических маршрутов, защита стратегически важных объектов, сооружений, территорий, дипломатических, политических и военных лиц, разминирование территорий, разведка и шпионаж, консультационные услуги.

В отличие от Евгения Пригожина, большинство лиц, стоящих за частными военными компаниями, не любят светиться в прессе, и даже о самих ЧВК информации в открытых источниках немного.

«Редут-Антитеррор» («Редут», «Щит»)

Компания появилась в 2008 году в результате слияния небольших групп ветеранов российской Службы внешней разведки, Военно-воздушных сил РФ, подразделений Министерства обороны, поэтому ее еще называют военно-профессиональным союзом.

У ЧВК есть опыт работы в Ираке, Афганистане, Югославии и других горячих точках. Бойцы «Редут-Антитеррор», как и вагнеровцы, принимали участие в военных действиях в Сирии, а сейчас задействованы в спецоперации на Украине. Компания ведет набор желающих принять участие в СВО и постит в своем телеграм-канале новости «с полей».

Ранее «Редут-Антитеррор» связывали с именем бизнесмена Геннадия Тимченко, в охране дочерних компаний которого он был задействован. Среди спонсоров компании также назывался Олег Дерипаска. «Редут-Антитеррор» стал конкурентом ЧВК «Вагнер» на СВО, в 2022 году он переманивал вагнеровцев в свои ряды, что привело к конфликту с Евгением Пригожиным.

О «Редуте» в 2019 году проводила расследование «Новая газета», в частности сообщалось, что база ЧВК расположена в подмосковной Кубинке и примыкает к территории 45-й бригады специального назначения воздушно-десантных войск, а на заре рождения «Редут» занимался охраной и обороной находящихся в Сирии объектов «Стройтрансгаза».

Moran Security Group

На сайте компании сообщается, что она является «международной группой компаний, предоставляющей комплекс услуг в области безопасности, консалтинга, транспортных перевозок и медицинского обеспечения» и работает в соответствии с международным законодательством.

На сайте также написано, что компания ведет историю с 1999 года, когда выходцами из Судана был захвачен танкер и его владельцу была оказана помощь. В двухтысячных MSG участвовала в обеспечении транзита танкеров, грузовых автомобилей по территории Ирака, обучала в Центрально-Африканской Республике, Кении и Нигерии персонал, отвечающий за безопасность, и организовывала сопровождение vip-персон.

С 2010 года компания защищает суда от пиратских нападений в Индийском океане. Сообщается, что MSG владеет военно-морским обучающим центром в Санкт-Петербурге. Ее заказчики – крупные российские судоходные компании. Охрана морских грузов – одно из востребованных направлений деятельности многих ЧВК в мире.

«РСБ-Групп»

Компания во главе с бывшим пограничником Олегом Криницыным также занимается охраной судов, разведкой, разминированием и аналитикой. На сайте «РСБ-Групп» содержится информация, что для выполнения специальных оперативных задач на территориях других государств был создан кадровый резерв в количестве 250 человек, состоящий из бывших военных.