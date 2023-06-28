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Вчера, в 13:52

«Возможно, приходит её время уйти» – политолог о предполагаемой отставке Мизулиной

Алексей Макаркин предположил, что у ВРИО губернатора Омской области могут быть свои интересы в Совфеде

Елена Мизулина
Фото: Global Look Press

Одиозный сенатор Елена Мизулина больше не будет заседать в Совете Федерации. Врио губернатора Омской области скорее всего не включит Елену Мизулину в тройку своих кандидатов в СФ.

Интрига разрешится в сентябре. А пока есть только мнения источников в разных ведомствах. Ни Мизулина, ни ее помощники возможный уход сенатора не комментируют.

Между тем из верхней палаты информация доносится самая разная. Одни источники говорят, что недавно назначенный в Омск врио губернатора Виталий Хоценко не планирует предлагать кандидатуру Мизулиной в СовФед. Другие, наоборот, уверяют, что есть желающие оставить за ней кресло сенатора...

Елена Мизулина, которая еще со времен работы в Госдуме стала известной благодаря нескольким скандальным законопроектам, работает в СовФеде с 2015-го, когда стала представлять губернатора Омской области Виктора Назарова. Сменивший его на этом посту Александр Бурков не стал менять представителя в верхней палате. Но 29 марта врио главы региона стал Виталий Хоценко, у которого могут быть свои приоритеты.

– Возможный уход Мизулиной, мне кажется, может иметь причиной либо какие-то свои интересы федерального центра, либо просто приходит ее время уйти: в этом году ей исполняется 69 лет, – размышляет политолог Алексей Макаркин. – Про Хоценко же пока трудно что-либо сказать, несмотря на его умопомрачительную карьеру. Вот его предшественник – Бурков – опытный политик. Но он эсер, стал губернатором, так сказать, по партийной квоте. Сейчас же глав регионов от партий оппозиции становится все меньше. Сегодня большим плюсом является не только школа губернаторов, но и работа в новых регионах. А Хоценко как раз из этой когорты – и этап «Лидеры России» прошел, и поработал в ДНР...

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