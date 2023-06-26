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Григорий Лепс: За танк выплачу, но не 50 миллионов

Чтобы лично получить миллион рублей наличными, «отличившемуся военному» придётся… поймать певца на гастролях

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Фото: Александра Никольская-Волконская

Несколько артистов, выступая в июне на ПМЭФ-2023, объявили, что за каждый (!) подбитый танк ВСУ они выплатят по миллиону рублей. Был среди инициаторов и Григорий Лепс. «Собеседник» спросил его, как обстоят дела с выплатами, подловив на светском мероприятии.

– Григорий Викторович, можно вас спросить по поводу вашей инициативы выплачивать миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard и Leopard 2…

– У вас неправильная информация! – тут же перебил меня Лепс. – Каждый артист выплачивает – тот, кто, естественно, хочет, или тот, у кого есть такие возможности, – выплачивает один (на этом моменте певец, видимо, чтобы точно не осталось никаких сомнений, показал правой рукой один указательный палец – Авт.) миллион рублей. Я выплачу свой миллион, думаю, числа 4–5 (июля 2023 года – Авт.).

– То есть с каждого по одному миллиону?

– Нет! Каждый артист выплачивает…

Тут Лепс сбился с мысли, строго посмотрел на своего телохранителя и обратился к нему: «Неправильная информация!!!»

– Люди это воспринимают как будто Григорий Лепс должен выплатить 50 миллионов! – продолжил он после паузы. – Нет, каждый артист, кто имеет на это, конечно, возможность и у кого есть такое желание, или бизнесмен там, или просто состоятельный человек, или просто человек – несостоятельный – просто платит миллион. Тому человеку, кто отличился на поле боя. Всё! И я свой выплачу.

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Фото: Александра Никольская-Волконская

– Выходит, уже есть такой «отличившийся»?

– Есть человек, который, действительно… как бы… Данные подтверждены, получается, он это сделал.

– Вы с ним будете лично общаться? Ему, наверное, было бы интересно с вами встретиться…

– Скорее всего нет, но если они подъедут туда, где я буду гастролировать… Если они найдут время для этого, потому что люди они военные, могут быть не всегда свободны. Либо я лично в руки вручу, либо переведу на личный счет.

– Имя и фамилию этого военного можете назвать?

– Нет: это не тайна, но я не могу. Он должен сам это сказать, если он пожелает и посчитает это нужным.

– А вы друг друга нашли через министерство обороны или как?

– Нет, у меня очень много друзей, которые находятся в Донецке и Луганске, которые воюют. Я их попросил – они нашли.

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