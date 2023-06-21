Экологическое бедствие. Кому WWF*, Гринпис** и другие защитники природы перешли дорогу в России
Еще пару лет назад экоактивисты пользовались покровительством властей
Всемирный фонд природы (WWF) объявлен не только иноагентом, но и нежелательной в России организацией. А это совсем жестко: теперь за демонстрацию узнаваемого на всей планете черно-белого логотипа с пандой, который раньше гордо красовался на баннерах статусных российских мероприятий, может грозить до четырех лет тюрьмы. Еще пару лет назад природозащитники пользовались покровительством властей. Откуда теперь такая немилость?
Экологов не любят не только российские власти. Американский адвокат Джамиль Джаффер говорил, что под определение иноагента в США (там, как известно, и придумали этот статус) потенциально может попасть даже Гринпис**. Но в Америке международные организации пока все же не входят в черные списки, а в России, как обычно, пошли дальше учителей.
В мае и в апреле в списки нежелательных организаций попали Гринпис** и «Беллона»** (одноименные фонды в Мурманске и Петербурге были внесены в 2015-м и в 2017-м в реестр иноагентов). До этого нежелательным был только Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов**, получивший такой статус в 2018-м.
По количеству иноагентов экологи могут успешно соревноваться с политиками и правозащитниками. В реестр попадали челябинское движение «За природу»***, нижегородские «Дронт»*** и «Зеленый мир»***, «Эковахта Сахалина» (удалена из списка после самороспуска), алтайский «Архар»***, «Друзья Балтики»***, «Друзья сибирских лесов»*** и другие.
Тигры, леопарды, панды и министры
В 2020-м глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев первым в России призвал признать Гринпис** нежелательной организацией, ведущей подрывную деятельность. Депутат, к слову, в 1990-е сам работал на недружественную английскую газету Financial Times. В мае 2022-го Российское экологическое общество попросило Минюст проверить Гринпис** и WWF* на предмет соответствия их деятельности критериям иноагентов. Министерство ответило, что статус могут присвоить только российским организациям, а не международным. Но уже летом Чукотка первой из регионов расторгла договор о сотрудничестве с фондом.
А в феврале 2023-го в «Комсомольской правде» вышла статья с прямолинейным заголовком: «Совет истинным защитникам природы – держитесь подальше от российского WWF*» и еще более прямолинейным подзаголовком: «За громкими критическими заявлениями отечественного отделения Всемирного фонда дикой природы* нет ничего, кроме банального желания заработать». Авторами материала были председатель Наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов и председатель Наблюдательного совета АНО «Амурский тигр» Константин Чуйченко, бывший министр обороны и действующий министр юстиции.
Кстати, в 2014-м в поздравительной телеграмме на 20-летие работы WWF* в России президент Путин особо отметил «значимые проекты» фонда по «сохранению амурского тигра» и «возвращению леопарда на Кавказ». До конца 2021-го организация считалась респектабельной и регулярно получала президентские гранты, отвечая взаимностью на преференции властей. Одна из главных путинских пиар-акций десятых годов – полет со стерхами – прошла не без участия фонда.
«Удалили паразита!»
Так отреагировал на запрет WWF* первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Генпрокуратура описала, в чем состоит «паразитство»: проекты WWF* «формируют угрозы безопасности в экономической сфере», а независимые оценки и рейтинги экологического состояния предприятий направлены на «сковывание экономического развития Российской Федерации».
– Последствие этого решения будет заключаться в том, что нам станет труднее находить общий язык в сфере экологии и экономики со всем миром, за исключением Белоруссии и беднейших стран Африки, – считает заслуженный эколог России Евгений Шварц, входивший до 2019 года в совет директоров WWF*. – Во власти много людей, которые, к сожалению, не понимают, что мировая экономика не может измениться «по приказу». Такие дружественные России страны, как Китай и Индия, знают, что такое добровольная рыночно ориентированная экологическая сертификация, и во многих случаях не станут использовать для переработки не прошедшие ее товары. А если станут, то речь будет идти только о внутреннем потреблении наиболее бедных регионов. Экспорт несертифицированной продукции на экологически нечувствительные и наименее платежеспособные рынки, безусловно, возможен, но вопрос состоит в том, окупит ли он возросшую стоимость логистики. Добровольная ответственность подразумевает прозрачность и защиту репутации: один или два раза нарушил – и теряешь место на рынке.
Евгений Шварц приводит примеры, когда WWF* действовал в интересах экономики страны. Вместе с Индией фондом был заблокирован радикальный переход на «зеленую энергетику», до этого приняты квоты по выбросам в атмосферу, которые устроили промышленность.
– Фонд отстаивал интересы страны во всемирной семье WWF*, добиваясь повышения конкурентоспособности российской экономики и природно-ресурсного экспорта, – считает эколог.
«В дураках останемся мы»
Экс-депутат Госдумы и бывший координатор антиядерного проекта Гринпис России** Максим Шингаркин добавляет, что и Гринпис** помогал стране. В девяностые с его подачи после ряда американских ядерных испытаний был принят договор об их международном запрещении, остановивший начатую было атомную гонку. А в 2013-м Гринпис** не допустил лоббируемое США строительство АЭС у российской границы в Литве.
– Нынешние государственные управленцы не умеют взаимодействовать и использовать в своих интересах международные экологические организации, – уверен Максим Шингаркин. – В России до недавнего времени отсутствовало массовое экологическое движение. После того как появилось природоохранное законодательство, в эту сферу потекли огромные деньги, и на них сразу же наложили руку коррупционеры всех мастей. Им захотелось иметь карманные природоохранные организации, и внезапно люди, никогда не имевшие отношения к экологии, стали ею заниматься. Но на фоне Гринпис** и WWF* они смотрелись блекло. А сейчас просто удобная ситуация, чтобы запретить международные организации. Но в дураках в итоге из-за этого останемся мы сами.
Между тем даже с учетом враждебного отношения WWF* не собирается забывать о нашей экологии. Российская национальная организация «Всемирный фонд природы» (экс-WWF России*) объявила о расторжении сотрудничества с международным WWF* и отказалась от логотипа с пандой. От иноагентства это не спасет, но продолжить работу, возможно, даст.
*Власти РФ считают иноагентом и нежелательной организацией
**Власти РФ считают нежелательной организацией
***Власти РФ считают иноагентом