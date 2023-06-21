Всемирный фонд природы (WWF) объявлен не только иноагентом, но и нежелательной в России организацией. А это совсем жестко: теперь за демонстрацию узнаваемого на всей планете черно-белого логотипа с пандой, который раньше гордо красовался на баннерах статусных российских мероприятий, может грозить до четырех лет тюрьмы. Еще пару лет назад природозащитники пользовались покровительством властей. Откуда теперь такая немилость?

Экологов не любят не только российские власти. Американский адвокат Джамиль Джаффер говорил, что под определение иноагента в США (там, как известно, и придумали этот статус) потенциально может попасть даже Гринпис**. Но в Америке международные организации пока все же не входят в черные списки, а в России, как обычно, пошли дальше учителей.

В мае и в апреле в списки нежелательных организаций попали Гринпис** и «Беллона»** (одноименные фонды в Мурманске и Петербурге были внесены в 2015-м и в 2017-м в реестр иноагентов). До этого нежелательным был только Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов**, получивший такой статус в 2018-м.

По количеству иноагентов экологи могут успешно соревноваться с политиками и правозащитниками. В реестр попадали челябинское движение «За природу»***, нижегородские «Дронт»*** и «Зеленый мир»***, «Эковахта Сахалина» (удалена из списка после самороспуска), алтайский «Архар»***, «Друзья Балтики»***, «Друзья сибирских лесов»*** и другие.

Тигры, леопарды, панды и министры

В 2020-м глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев первым в России призвал признать Гринпис** нежелательной организацией, ведущей подрывную деятельность. Депутат, к слову, в 1990-е сам работал на недружественную английскую газету Financial Times. В мае 2022-го Российское экологическое общество попросило Минюст проверить Гринпис** и WWF* на предмет соответствия их деятельности критериям иноагентов. Министерство ответило, что статус могут присвоить только российским организациям, а не международным. Но уже летом Чукотка первой из регионов расторгла договор о сотрудничестве с фондом.

А в феврале 2023-го в «Комсомольской правде» вышла статья с прямолинейным заголовком: «Совет истинным защитникам природы – держитесь подальше от российского WWF*» и еще более прямолинейным подзаголовком: «За громкими критическими заявлениями отечественного отделения Всемирного фонда дикой природы* нет ничего, кроме банального желания заработать». Авторами материала были председатель Наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергей Иванов и председатель Наблюдательного совета АНО «Амурский тигр» Константин Чуйченко, бывший министр обороны и действующий министр юстиции.

Кстати, в 2014-м в поздравительной телеграмме на 20-летие работы WWF* в России президент Путин особо отметил «значимые проекты» фонда по «сохранению амурского тигра» и «возвращению леопарда на Кавказ». До конца 2021-го организация считалась респектабельной и регулярно получала президентские гранты, отвечая взаимностью на преференции властей. Одна из главных путинских пиар-акций десятых годов – полет со стерхами – прошла не без участия фонда.