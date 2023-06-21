Россия схватилась за Си

Но есть и хорошие новости. Сообщают, что в России появится первая за пределами Китая лаборатория по изучению идей товарища Си Цзиньпина. Ну вот когда-то в Китае было модно изучать идеи Мао Цзэдуна, и каждый желающий жить китаец имел в доме сборник его цитат. В России эту славную традицию продолжат с идеями председателя Си.

Не уверены, кстати, что в Китае есть такая практика. Может, местные студенты это проходят на политэкономии, не знаем. Возможно, мы не умеем пользоваться интернетом, но никакой информации о подобных исследованиях в Китае не нашли. Да и вообще, саму новость, хоть и через китайское агентство Синьхуа, сообщили вовсе не китайцы, а россиянин, директор Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Кирилл Бабаев. Си будут изучать именно на базе его института. Впрочем, нельзя сказать, что Бабаев соврал: лаборатория в любом случае будет первой, в Китае или за его пределами. Трудиться там будут не только подчиненные Бабаева, но и сотрудники Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова РАН и ВШЭ. В общем, за Си взялись всерьёз.

Но ненадолго. Уже в 2025 году ученые должны представить граду и миру «большую научную монографию» про идеи Си и «их значение для развития Китая и российско-китайских отношений». Во сколько обойдется эта, безусловно, интересная затея, гражданин Бабаев не уточнил. Но сказал, что правительству России «нужно хорошо понимать, в чем заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая».

Си мы тут решили не цитировать – много скучных букв. Можно долго рассуждать о том, как идеи его и других китайских вождей (все в уставе КПК) влияют на принятие решений в Поднебесной, но в общем политика Китая довольно проста – это приоритет китайских интересов. Чего именно своими трудами стремится добиться Бабаев с партнерами, не так уж и важно, гораздо важнее – с какой целью.