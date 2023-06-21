«Мне очень обидно за свою страну». Елена Агафонова – единственная в России доярка-иноагент
На забор ее дома вешали российский флаг с буквой Z, а на день рождения принесли траурный венок
В мае список иноагентов пополнился самой необычной участницей – в него вошла доярка из небольшого поселка Партизан Тульской области Елена Агафонова. Одной из возможных причин государственной «милости» могло стать активное участие женщины в деле шестиклассницы Маши Москалевой, чей отец был осужден на два года за антивоенный рисунок дочери.
«Вот стою я здесь перед вами, простая русская баба», – начинала свою известную речь колхозница-депутат Александра Соколова в фильме «Член правительства». Современных активных женщин в России избирают не в Верховный Совет, а посвящают в иноагенты, и трибуной для них становится YouTube. Видео с участием Елены Агафоновой* регулярно выкладываются на канале «Народный контроль Тульской области», на который подписаны менее двух тысяч человек. Почти столько же живет в поселке Партизан.
«Сейчас надо на все только реагировать с юмором», – говорит в одном из видео доярка-иноагент.
И действительно, реагирует с юмором.
Доильный аппарат из недружественной страны
В хозяйстве у Елены Агафоновой* есть, как она сама говорит, все домашние животные, кроме овец и лошадей. Главное украшение – это пять коров. Общественной деятельностью Елена* занимается «между утренней и вечерней дойкой».
– У вас очень интересный случай: доярка – и иноагент, – говорю в телефонную трубку.
– Вот поэтому вы мне и звоните, – не без кокетства отвечает Елена* и признается, что разговаривает с трудом, потому что болеет и лежит с высокой температурой. – Но я себя иноагентом не считаю. Неудивительно, что в государстве, где существует много противозаконного, есть очень много иноагентов. Я собираюсь подавать в суд по поводу статуса, хотя заранее знаю, чем это закончится.
Причины получения черной метки от государства Елена Агафонова* объясняет тоже с юмором:
– У меня есть машина-иномарка, несколько маслобоек и доильный аппарат из недружественной страны.
А если серьезно, то Елена* подтверждает, что основной причиной иноагентства скорее всего стало ее участие в судьбе Маши Москалевой. Но не принять участия она не могла – и не только потому, что Алексей Москалев – ее земляк и жил с дочерью на момент начала дела в Ефремове, в ста километрах от родного села общественницы. А потому, что ее моральные принципы, убеждения и вся предыдущая биография не позволяли поступить иначе. Процесс Москалевых освещался на канале «Народный контроль», а Елена* давала комментарии о его ходе независимым СМИ.
– Это дело несправедливое, потому что семья – это главная ценность в государстве. Об этом и наш гарант Конституции говорит, но чиновники на местах не выполняют его указания, – немного удивленно отвечает правозащитница на вопрос о том, почему она с самого начала стала защищать Москалевых. – У меня пятеро детей, две маленькие дочки. Я общественной деятельностью со школы занималась, прерываясь только на роды. В 2009-м я вошла в Ассоциацию многодетных семей в области. Мы боролись с абортами, организовывали бесплатные поездки для многодетных, помогали учебниками и вещами.
Елена* хотела даже оформить опеку над девочкой, нарисовавшей пацифистский рисунок, но суд отдал ребенка матери. С того времени активистка Машу не видела и только изредка общалась по телефону.
– Она говорит, что у мамы, но сейчас техника дошла до того, что можно подделать и голос, и манеру речи, и фото. Пока лично Машу не увижу, не могу быть на сто процентов уверена, как у нее дела, – говорит Елена*.
А вот пособия на детей от государства Елена Агафонова* не получает. Принципиально.
На день рождения – траурный венок
Правозащитница часто вместе со своими сторонниками наведывается в кабинеты местных чиновников и требует разрешить трудности жизни в регионе. Вот, например, цитата из недавнего видео, посвященного извечной российской проблеме:
«В очередной раз мне приснился бредовый сон, что у нас якобы есть какие-то платные дороги в стране, – сидя за рулем машины, говорит Елена Агафонова* и едет по ухабам проселка. – Сейчас вам покажу начало сна, что у нас дороги будто в 45-м году. Люди, чтобы хоть как-то проезжать, шифером засыпают».
Далее в ролике доярка-иноагент с группой инициативных граждан отправляется на прием к тульскому министру транспорта Родиону Дуднику, чтобы спросить его о состоянии дорог. Не найдя ответов на вопросы, чиновник в середине разговора просто встает и уходит от посетителей.
Ходила общественница вместе с соратницами и в администрацию соседнего с Партизаном города Узловая по поводу литеры Z на фасаде местного кинотеатра «Юность», исполняющего заодно роль дома культуры. Латинскую букву в георгиевских цветах, появившуюся с начала спецоперации, активистка со товарищи пытаются убрать со здания.
– Мне очень прискорбно, когда работники культуры не знают русского алфавита и вешают непонятные знаки. Мы обращались в Минобороны и МВД, где нам подтвердили, что эта буква не является каким-либо официальным символом, – говорит Елена Агафонова*.
Деятельность правозащитницы, естественно, привлекает внимание недоброжелателей. На забор ее дома вешали российский флаг с той самой нерусской буквой Z, а на день рождения принесли траурный венок.
«Я совершенно не обижаюсь на этот подарок. Живые цветы вянут, а эти будут служить долго», – записала видео по этому случаю Елена*.
Кстати, линия политического фронта проходит даже в семье Елены Агафоновой*.
– Муж мой поддерживает господина Путина В. В., – объясняет она ситуацию.
Но даже к этому общественница относится с юмором. На канале «Народный контроль» есть ролик, в котором она на тракторе вытягивает машину мужа из болота.
«Мой муж на вот этой машине – представьте себе, что это Эрэфия – заехал вот в это болото и застрял. А я – иноагент – приехала вот на такой технике иностранного производства». Получился исторический момент, когда иноагент вытаскивал сторонника Путина из болота.
Политическая программа Елены* проста: надо сплотиться всем здравомыслящим россиянам. Без разделения на хороших и плохих русских.
– Здешние люди боятся, что у них отберут их островки комфорта. Но их скоро отберут, и выжить смогут только те, кто объединится, – уверена Елена*. – Мне некуда уезжать отсюда и очень обидно за свою страну, которая положила миллионы людей в Великую Отечественную, а сейчас так живет. Наша беда в том, то мы не умеем объединяться – интеллигентные люди не хотят иметь дело с такой дояркой, как я, а у меня нет доступа к ним. Очень легко контролировать госорганы, очень легко контролировать выполнение законов, которые пока еще есть. Но делать это можно только сообща, а люди очень боятся что-то делать.
Увы, на вопрос, как объединиться, ответа не знает даже простая женщина из поселка Партизан Тульской области.
Когда верстался номер, стало известно, что Елену* оштрафовали на 45 тысяч рублей за «дискредитацию» армии. Административное дело было заведено незадолго до этого.
Две тульские иноагентки
Тульская земля небогата пока на иноагентов. Но Елена Агафонова* – не единственная. В городе оружейников родилась и жила некоторое время политолог Екатерина Шульман, которую внесли в иноагентские списки 15 апреля 2022 года. Доярка присоединилась к политологу через год с небольшим.
*Власти РФ считают иноагентом