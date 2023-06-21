В мае список иноагентов пополнился самой необычной участницей – в него вошла доярка из небольшого поселка Партизан Тульской области Елена Агафонова. Одной из возможных причин государственной «милости» могло стать активное участие женщины в деле шестиклассницы Маши Москалевой, чей отец был осужден на два года за антивоенный рисунок дочери.

«Вот стою я здесь перед вами, простая русская баба», – начинала свою известную речь колхозница-депутат Александра Соколова в фильме «Член правительства». Современных активных женщин в России избирают не в Верховный Совет, а посвящают в иноагенты, и трибуной для них становится YouTube. Видео с участием Елены Агафоновой* регулярно выкладываются на канале «Народный контроль Тульской области», на который подписаны менее двух тысяч человек. Почти столько же живет в поселке Партизан.

«Сейчас надо на все только реагировать с юмором», – говорит в одном из видео доярка-иноагент.

И действительно, реагирует с юмором.

Доильный аппарат из недружественной страны

В хозяйстве у Елены Агафоновой* есть, как она сама говорит, все домашние животные, кроме овец и лошадей. Главное украшение – это пять коров. Общественной деятельностью Елена* занимается «между утренней и вечерней дойкой».

– У вас очень интересный случай: доярка – и иноагент, – говорю в телефонную трубку.

– Вот поэтому вы мне и звоните, – не без кокетства отвечает Елена* и признается, что разговаривает с трудом, потому что болеет и лежит с высокой температурой. – Но я себя иноагентом не считаю. Неудивительно, что в государстве, где существует много противозаконного, есть очень много иноагентов. Я собираюсь подавать в суд по поводу статуса, хотя заранее знаю, чем это закончится.

Причины получения черной метки от государства Елена Агафонова* объясняет тоже с юмором:

– У меня есть машина-иномарка, несколько маслобоек и доильный аппарат из недружественной страны.

А если серьезно, то Елена* подтверждает, что основной причиной иноагентства скорее всего стало ее участие в судьбе Маши Москалевой. Но не принять участия она не могла – и не только потому, что Алексей Москалев – ее земляк и жил с дочерью на момент начала дела в Ефремове, в ста километрах от родного села общественницы. А потому, что ее моральные принципы, убеждения и вся предыдущая биография не позволяли поступить иначе. Процесс Москалевых освещался на канале «Народный контроль», а Елена* давала комментарии о его ходе независимым СМИ.

– Это дело несправедливое, потому что семья – это главная ценность в государстве. Об этом и наш гарант Конституции говорит, но чиновники на местах не выполняют его указания, – немного удивленно отвечает правозащитница на вопрос о том, почему она с самого начала стала защищать Москалевых. – У меня пятеро детей, две маленькие дочки. Я общественной деятельностью со школы занималась, прерываясь только на роды. В 2009-м я вошла в Ассоциацию многодетных семей в области. Мы боролись с абортами, организовывали бесплатные поездки для многодетных, помогали учебниками и вещами.

Елена* хотела даже оформить опеку над девочкой, нарисовавшей пацифистский рисунок, но суд отдал ребенка матери. С того времени активистка Машу не видела и только изредка общалась по телефону.

– Она говорит, что у мамы, но сейчас техника дошла до того, что можно подделать и голос, и манеру речи, и фото. Пока лично Машу не увижу, не могу быть на сто процентов уверена, как у нее дела, – говорит Елена*.

А вот пособия на детей от государства Елена Агафонова* не получает. Принципиально.