Экс-начальник антикоррупционного главка МВД бывший генерал Сугробов был тайно вывезен из колонии. Как уверяют источники, это было сделано, чтобы экс-генерал не столкнулся с журналистами. Сугробов отсидел 6 из присуждённых ему 12 лет. Правда, с 2014-го он находился в СИЗО. Так что, можно сказать, «десятку» он все же отбыл. Поначалу суд присудил ему 22, но потом уменьшил срок до 12 лет.

– Почему такое снисхождение человеку, который был призван бороться с коррупцией, но сам оказался втянутым в неё? – прошу объяснить главу Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилла Кабанова.

– То, что Сугробов выйдет по УДО, было понятно с самого начала. Кроме того, как мне рассказывали патронировавшие его сотрудники ФСИН, он все для этого делал: строго соблюдал распорядок, старался не допускать ни малейшего нарушения… С другой стороны, сейчас он ни для кого интереса не представляет. Его история закончилась.

– Но ведь почему-то ему скостили сразу 10 лет срока – уникальный случай…

– Видите ли, из обвинения убрали ст. 210 УК – организованное преступное сообщество. Но тут нет никакого заговора. Дело в том, что когда принималась ст. 210, она была расписана под банды. Потом её пытались применить и в отношении чиновников, создававших коррупционные модели. Но это не проходит: в УК есть и ст. 159 в группе, и другие аналогичные, которые подходят под такие случаи.

– Что же мешает изменить УК, сделав его более современным?

– В нашем УК до сих пор нет раздела «коррупционные преступления». И мы ещё лет 5-6 назад предлагали доработать ст. 210 в отношении коррупционных групп. Я даже президенту докладывал: мы должны это сделать, если хотим ужесточить ответственность за серьёзные коррупционные преступления. Обсуждали это и с депутатами Госдумы, в частности, с Яровой… Почти все было готово. Но в последний момент почему-то вся эта история была снята с повестки. Кто снял? Не знаю. Правительство сказало: нецелесообразно…

P. S. Вместе с Сугробовым по делу проходили многие высокие чины. По сути это была преступная группа, которая занималась фальсификацией доказательств, становившихся основанием для возбуждения уголовных дел, «провокациями взятки» и т.д. Сугробов сам в преступлениях не участвовал, но осуществлял общее руководство. В 2014-м сотрудники его главка пытались спровоцировать на взятку руководящего сотрудника управления собственной безопасности ФСБ. На том и погорели. В правоохранительных органах экс-генерал больше не будет занимать какие-либо должности.