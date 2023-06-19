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Вчера, в 18:26

Навальный*: еще 30 лет тюрьмы?

Как проходил очередной судебный процесс по очередному делу политика

В прошлом году, когда в ИК-6 города Покрова, где сидит Алексей Навальный*, шел связанный с ним судебный процесс, журналистов хоть только с ручками и блокнотами, но все-таки пустили в импровизированный «зал суда». Сейчас на суд над Навальным* и экс-техническим директором ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэлем Холодным в зал не пустили даже родителей политика. Им выделили отдельное небольшое помещение, а журналистов поместили в «зал для трансляций», похожий на столовую.

Единственное, что отчетливо доносилось до журналистов, это запахи кухни, которая, по-видимому, располагалась где-то рядом. Там что-то подгорело... Что говорят участники процесса, разобрать можно было далеко не всегда. Не помогало даже приближение к телевизору вплотную. Навальный* сразу ходатайствовал о допуске родителей в зал, и судья Суворов пообещал разобраться с этим после ходатайства адвоката Вадима Кобзева. Но Кобзев, судя по всему, ходатайствовал об отводе судьи Суворова. Последний, вероятно, обиделся, отказался отводиться и, не вспомнив о родителях подсудимого, начал процесс.

Навальный* дал понять суду, что разбирательство в колонии – проявление предвзятости. «Не было дня, чтобы мне не напомнили, что я такой же осужденный, как все, – заявил он. – Если я, как все – судите меня, как всех». К политику присоединилась адвокат Холодного Светлана Давыдова, заявив, что заседание даже приблизительно не похоже на нормальный суд: человека, который обвиняется в преступлениях, совершенных в Москве, должны судить в Москве. «Как получилось, что у суда не получается сделать так, чтобы защита проходила в равных условиях? – поинтересовалась Давыдова. – Получается, что суд несвободен? Что над судом что-то довлеет?» Навальный* в свою очередь заявил, что все происходит с единственной целью – скрыть процесс от публики. «Следствие, обвинение и вообще наша власть не желает, чтобы про этот процесс узнали», – заявил он.

И оказался прав. Через некоторое время телевизор в «зале трансляций» погас... 

Что вменяется политику

По информации с карточки дела на сайте Мосгорсуда, Навальный* обвиняется в призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. В совокупности ему грозит примерно 30 лет лишения свободы. Даниэлю Холодному, занимавшемуся техническими вопросами на ютуб-канале политика, – 15 лет.

﻿﻿﻿﻿*Власти РФ считают экстремистом

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