«Система медийной власти России коррумпирована, частично связана с врагами России и нуждается в системных изменениях», – написал видный Z-политолог.

А вот депутат Мосгордумы и корреспондент ВГТРК Андрей Медведев назвал инцидент в эфире «Соловьев Live» спланированной информационной атакой, призванной внести смуту в ряды противника. То есть неслучайным событием. Пропагандист объяснил, что команда «Рыбаря» специально создала фейковый телеграм-аккаунт Лавриненко и засветила его, чтобы на «Труху» посыпались обвинения в связях с Москвой. Эту же версию, разумеется, принялся озвучивать и скандальный телеграм-канал.

«Достаточно такой малости, как слепленный за две минуты на коленке вброс, чтобы устроить такой переполох и борьбу жабы с гадюкой», – сообщил своим подписчикам «Рыбарь». Правда, не меньший переполох случился и в российском медиаполе, но, как говорится, лес рубят – щепки летят. Шпиономания во время военных конфликтов всегда работает в обе стороны.

Вбросом Кадыров объявил и растиражированную им же самим туманную историю про ранение или даже гибель своего соратника и депутата Госдумы Адама Делимханова. В кругах сетевых публицистов бытовала версия, что к случаю с парламентарием могут быть причастны «музыканты» – в частности, ее придерживался «вагнеровский пленник» Веневитин. Кадыров заявил, что его помощник жив и здоров, но железобетонных доказательств своего троллинга так и не привел.

«Запад уже выиграл»

Украинские блогеры и СМИ часто ссылаются на критические высказывания в отношении хода СВО со стороны российских лидеров мнений и делают это порой едва ли не комплиментарно. Чаще всего цитируются заявления все того же Пригожина и Игоря Гиркина-Стрелкова. А недавно похвала досталась снятому на Донбассе документальному фильму Максима Калашникова, компаньона Стрелкова по «Клубу рассерженных патриотов». Обративший внимание на репортаж украинский блогер Денис Казанский назвал его «неожиданно объективным», поскольку в нем были показаны разрушения во взятом российскими войсками луганском поселке Тошковка.

Обычно упомянутым персонажам их резкие критические замечания сходят с рук. А вот первому зампреду комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину, заявившему в начале июня, что ни одна из поставленных целей спецоперации не выполнена, не сошло. Как сообщила газета «Ведомости», депутата могут лишить его думского поста и членства во фракции «Единая Россия».