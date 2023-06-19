СВОйна. Нешуточные «диванные войны» между сторонниками спецоперации
По накалу страстей Z-сторона вышла за границы разборок в песочнице
Рейд Пригожина не то чтобы не стал неожиданностью, но назревал. Турбопатриотический лагерь уверенно опережал пацифистский по числу внутренних конфликтов. По накалу страстей Z-сторона вышла за границы разборок в песочнице, которые постепенно превращались в песчаную бурю.
Вагнеровцы и ахматовцы
Евгений Пригожин успел задеть почти всех. Продолжительный конфликт с Минобороны, включавший и матерную брань в отношении неприкасаемых, и наезды на родственников российских военачальников, дошел до задержания вагнеровцами бывшего командира 72-й мотострелковой бригады подполковника Романа Веневитина. Пригожинцы обвинили военных в минировании путей отступления ЧВК из Бахмута и обстреле, а Веневитин, освободившись из плена, сообщил, что над ним «издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ». Пригожин в свою очередь назвал все слова подполковника «абсолютно полной чушью».
Одновременно у вагнеровцев завязалась перепалка с ахматовцами. На музыкально-литературную баталию она мало походила. Скорее была в духе «лихих девяностых». Z-патриотический Рунет быстро распределился, за кого болеть. Главные участники конфликта – Пригожин и руководитель Чечни Рамзан Кадыров – некоторое время хранили молчание, потом встретились и вроде бы уладили все противоречия. Но после разговора чеченский лидер заявил, что неподнятых вопросов осталось еще много к «так называемому боевому товарищу Пригожину».
Даже Петербургский экономический форум, на котором выступал президент Путин, Евгений Пригожин назвал «пиром во время чумы». Единого мнения, откуда у него такая прыть, нет.
«Рыбарь» vs «Труха»
The Washington Post в одной из статей написала о контактах Пригожина с украинской разведкой во время боев за Бахмут. Статье в России не поверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, да и из блогеров мало кто согласился с выводами. Общение с противником в условиях спецоперации однозначно вызовет настоящую бурю. И она почти случилась, когда в эфире обер-пропагандиста Владимира Соловьева владелец одного из самых популярных Z-каналов в телеграме «Рыбарь» (1,1 млн подписчиков) Михаил Звинчук засветил переписку с основателем украинского телеграм-канала «Труха» (2,7 млн подписчиков) Максимом Лавриненко. Случайно или не случайно – выясняли и в России, и на Украине.
Экс-депутат Госдумы Сергей Марков посчитал, что Звинчук случайно выдал свою тайну, и обвинил «Рыбаря» в сотрудничестве с украинской пропагандой.
«Система медийной власти России коррумпирована, частично связана с врагами России и нуждается в системных изменениях», – написал видный Z-политолог.
А вот депутат Мосгордумы и корреспондент ВГТРК Андрей Медведев назвал инцидент в эфире «Соловьев Live» спланированной информационной атакой, призванной внести смуту в ряды противника. То есть неслучайным событием. Пропагандист объяснил, что команда «Рыбаря» специально создала фейковый телеграм-аккаунт Лавриненко и засветила его, чтобы на «Труху» посыпались обвинения в связях с Москвой. Эту же версию, разумеется, принялся озвучивать и скандальный телеграм-канал.
«Достаточно такой малости, как слепленный за две минуты на коленке вброс, чтобы устроить такой переполох и борьбу жабы с гадюкой», – сообщил своим подписчикам «Рыбарь». Правда, не меньший переполох случился и в российском медиаполе, но, как говорится, лес рубят – щепки летят. Шпиономания во время военных конфликтов всегда работает в обе стороны.
Вбросом Кадыров объявил и растиражированную им же самим туманную историю про ранение или даже гибель своего соратника и депутата Госдумы Адама Делимханова. В кругах сетевых публицистов бытовала версия, что к случаю с парламентарием могут быть причастны «музыканты» – в частности, ее придерживался «вагнеровский пленник» Веневитин. Кадыров заявил, что его помощник жив и здоров, но железобетонных доказательств своего троллинга так и не привел.
«Запад уже выиграл»
Украинские блогеры и СМИ часто ссылаются на критические высказывания в отношении хода СВО со стороны российских лидеров мнений и делают это порой едва ли не комплиментарно. Чаще всего цитируются заявления все того же Пригожина и Игоря Гиркина-Стрелкова. А недавно похвала досталась снятому на Донбассе документальному фильму Максима Калашникова, компаньона Стрелкова по «Клубу рассерженных патриотов». Обративший внимание на репортаж украинский блогер Денис Казанский назвал его «неожиданно объективным», поскольку в нем были показаны разрушения во взятом российскими войсками луганском поселке Тошковка.
Обычно упомянутым персонажам их резкие критические замечания сходят с рук. А вот первому зампреду комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину, заявившему в начале июня, что ни одна из поставленных целей спецоперации не выполнена, не сошло. Как сообщила газета «Ведомости», депутата могут лишить его думского поста и членства во фракции «Единая Россия».
Затулин уже не первый раз вызывает негодование самых яростных Z-патриотов. В ноябре прошлого года на него накинулся Соловьев в эфире своего «Воскресного вечера» за то, что депутат назвал четыре присоединенных к России региона «спорными территориями» и счел, что страна не вправе применять для их защиты ядерное оружие.
Колебания допускают даже самые непримиримые. Александр Дугин, которого на Западе считают главным идеологом российского истеблишмента, недавно признал невозможность поражения этого самого Запада.
«Я думаю, что Запад, который развязал эту кровавую битву между братскими народами, он уже выиграл для себя, он нас поссорил... Увы, я должен признать и констатировать, что он выиграл, как бы дальше ситуация ни развивалась», – сказал Дугин.
А в рупоре пропаганды РИА «Новости» появилась статья находящейся под международными санкциями колумнистки Виктории Никифоровой, в которой досталось слишком горячим головам из своего лагеря: «Наши враги пытаются затягивать украинский конфликт как можно дольше, чтобы обескровить и измучить Россию, ведь Великая Отечественная тоже разорила нас и обеспечила демографическую катастрофу на поколения вперед. Наши патриоты требуют примерно того же – воевать без конца, дойти до Львова, выйти на границу с Польшей».
Менее активны в применении на практике поговорки «бей своих, чтобы чужие боялись» кураторы культурного фронта. Недавно они пытались придраться к Театру Российской армии за отказ дать анонс патриотического концерта «Вещая правда Победы» с участием Владимира Машкова, Егора Бероева и Дмитрия Певцова. До этого желали отменить демонстративно возившую гуманитарку на Донбасс Ольгу Бузову за концерт в израильском гей-клубе. Признать все эти мелочи слаженной кампанией поиска врагов в собственном стане можно лишь с огромной натяжкой.
За день до мятежа Пригожина автор закончил эту статью словами: «Но то ли еще будет – песчаная буря может налететь в любой момент». Как в воду глядел.