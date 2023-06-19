«Вагнер»: полет валькирий. Хроника мятежа, шокировавшего весь мир
Восстанавливаем последовательность всего, что произошло в минувшие выходные
Утро прошлой пятницы вышло беспокойным: глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал новый стендап, в котором наговорил примерно на пять пожизненных сроков по статье о дискредитации ВС РФ. Телеграм-каналы так активно его цитировали весь день, что создалось впечатление, что Евгений Викторович говорит беспрерывно. А ближе к ночи Пригожин сообщил, что произошёл friendly fire по его позициям, в связи с чем он и 25 тысяч его воителей выдвигаются «Маршем справедливости» на Москву. Цель марширующих – покарать Шойгу и Герасимова. ФСБ тут же завела на Пригожина уголовное дело за призывы к вооружённому мятежу.
Уже утром в субботу стало известно, что «вагнеры» уютно, без единого выстрела взяли Ростов-на-Дону. Местные силовики не оказали никакого сопротивления.
«Если бы мы с вами разговаривали в нормальном тоне, мы бы сюда на танках не приехали», – заявил Пригожин заму Шойгу Евкурову и генералу Алексееву во дворе штаба ЮВО. И потребовал выдать Шойгу и Герасимова, на что Алексеев со смешком сказал: «Забирайте». Это видео переплюнул только вагнеровский танк, застрявший в воротах Ростовского цирка.
Тем временем мэр Москвы Собянин объявил о введении в городе режима КТО. Песков же сообщил о скором обращении Путина к народу. Вопреки традиции, Путина не пришлось ждать долго. В краткой, но грозной речи ВВП назвал Пригожина «изменником» и «предателем», не называя, впрочем, виновника торжества по имени, будто это Навальный*. Появились новости о демонтаже билбордов с рекламой ЧВК «Вагнер».
Между тем «Вагнер», как раскалённый докрасна нож вонзается в масло, продвигался к своей цели. Не успел Путин закончить свою речь, как появились сообщения о взятии «музыкантами» Воронежа. Были, правда, и сведения, что Воронеж «вагнеры» просто обошли, тем не менее без бомбёжки города не обошлось. В результате загорелась нефтебаза, сообщалось, что перед пожаром над ней кружил вертолёт. Осталось непонятным, атаковали ли федералы её с вертолёта, лишь бы не досталась «вагнерам», или «вагнеры» её подпалили, пытаясь сбить вертолёт. Но по итогам дня сам Пригожин отчитался об уничтожении четырёх вертолётов ВС РФ и одного транспортного самолёта. По разным данным, погибли от 12 до 15 лётчиков.
Во второй половине дня появилась новость, что один из президентских бортов вылетел в сторону Петербурга, а затем «исчез с радаров». Полагаем, это было не то, о чем многие подумали, а просто сервис Flightradar «попросили» скрыть его передвижение.
Одновременно стало известно о многократном взлёте цен на обычные авиабилеты и их дефицит. На многие популярные релокационные рейсы (Ереван, Стамбул и появившийся в этом списке Тбилиси) билетов просто не осталось.
Чуть позже стали приходить новости о важных оборонительных мерах – блокпостах, в том числе и на подступах к Москве, перекапывании дорог, снятии с фронтов живой силы. «Смогут ли подразделения, которые начнут снимать с театра боевых действий в Украине, догнать подразделения ЧВК, двигающиеся к Москве? Неважно, с какой целью», – сыронизировал глава фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров.
Закончилось все столь же внезапно, как и началось. Около 20:30 соцсети «Вагнера» распространили заявление Пригожина: «Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Официально сообщалось, что с Пригожиным вёл переговоры... Лукашенко. И таки уговорил свернуться. Лучшего переговорщика, видимо, не нашлось.
«Происходит что-то совершенно невероятное, – подвела итоги дня политолог Татьяна Становая. – Мы недооценили Пригожина, но теперь явно переоценили Путина. Это мощнейшее поражение для него. Но надо все же понять, что стоит за этим».
Тем временем в бегущих строках новостей под репортажами об измене и предательстве появилось сообщение о возврате товаров с символикой «Вагнера» в интернет-магазины. Уголовное дело в отношении Пригожина прекратили. Сам «повар» пообещал выплатить 50 млн компенсации семьям погибших военных.
А у москвичей на память остался объявленный Собяниным нерабочий понедельник. Правда, жители Ростова и Воронежа это не очень оценили. И хотя щели, судорожно сооружённые на федеральных трассах, чтобы помешать военной технике, уже заделали, второго «Марша справедливости» не состоялось. Пока...
После драки. Мемы уик-энда
Сразу после того, как все разрешилось, россияне принялись в сети иронизировать на тему произошедшего.
Представьте себе тех, кто сегодня купил доллары по 105, билеты в Ереван за 200.000, а сейчас читает новости.
Александр Горбунов, телеграм-канал StalinGulag
Короче, а теперь выходит в эфир Валдис Пельш и говорит: «Дорогие россияне, с вами была программа «Розыгрыш».
Ксения Собчак
Больше ни одному фильму или сериалу никогда не буду предъявлять претензий за тупые и нелогичные концовки.
Pikabu
Реакция пропаганды. «Твердыня единства неколебима»
Пропагандисты с госТВ не спешили появляться в своих телеграм-каналах в ночь на субботу. Дольше других лежала на дне Маргарита Симоньян: в пятницу, похоже, она очень рано заснула, а в субботу подозрительно долго спала.
Методички о том, как подавать события российским телезрителям, оформились к воскресенью. Что в них?
1. Это было предательство.
2. «Практически никто в обществе и государстве не поддержал мятеж» – Киселёв.
3. «Сработала ставка иностранных спецслужб» – Зейналова.
4. «Россия прошла тест на зрелость, и твердыня единства осталась неколебимой» – Киселёв.
То, что уголовное дело, возбуждённое против совершившего тяжкое преступление Пригожина, прекращено, Дмитрий Киселёв объяснил «помилованием, право на которое имеет только президент страны». Хотя процедура помилования возможна только после суда. Да и кто кого помиловал, будем откровенны, неочевидно. Интересно, что говорили бы эти же люди в случае иного исхода?
Теперь главная задача пропаганды – поднять упавший имидж Владимира Путина как сильного лидера, чью власть ничто не способно пошатнуть.
* Власти РФ считают экстремистом