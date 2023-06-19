«Вагнер»: полет валькирий. Хроника мятежа, шокировавшего весь мир

Во второй половине дня появилась новость, что один из президентских бортов вылетел в сторону Петербурга, а затем «исчез с радаров». Полагаем, это было не то, о чем многие подумали, а просто сервис Flightradar «попросили» скрыть его передвижение.

Одновременно стало известно о многократном взлёте цен на обычные авиабилеты и их дефицит. На многие популярные релокационные рейсы (Ереван, Стамбул и появившийся в этом списке Тбилиси) билетов просто не осталось.

Чуть позже стали приходить новости о важных оборонительных мерах – блокпостах, в том числе и на подступах к Москве, перекапывании дорог, снятии с фронтов живой силы. «Смогут ли подразделения, которые начнут снимать с театра боевых действий в Украине, догнать подразделения ЧВК, двигающиеся к Москве? Неважно, с какой целью», – сыронизировал глава фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров.

Закончилось все столь же внезапно, как и началось. Около 20:30 соцсети «Вагнера» распространили заявление Пригожина: «Мы разворачиваем свои колонны. И уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Официально сообщалось, что с Пригожиным вёл переговоры... Лукашенко. И таки уговорил свернуться. Лучшего переговорщика, видимо, не нашлось.

«Происходит что-то совершенно невероятное, – подвела итоги дня политолог Татьяна Становая. – Мы недооценили Пригожина, но теперь явно переоценили Путина. Это мощнейшее поражение для него. Но надо все же понять, что стоит за этим».

Тем временем в бегущих строках новостей под репортажами об измене и предательстве появилось сообщение о возврате товаров с символикой «Вагнера» в интернет-магазины. Уголовное дело в отношении Пригожина прекратили. Сам «повар» пообещал выплатить 50 млн компенсации семьям погибших военных.

А у москвичей на память остался объявленный Собяниным нерабочий понедельник. Правда, жители Ростова и Воронежа это не очень оценили. И хотя щели, судорожно сооружённые на федеральных трассах, чтобы помешать военной технике, уже заделали, второго «Марша справедливости» не состоялось. Пока...