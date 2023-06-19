Ростов-на-Дону: Сутки под «Вагнером»

Я живу на тихой Лермонтовской улице. То есть это раньше она была тихой. В последнее время – очень даже оживлённая: огромное здание неподалёку, на углу переулка Семашко, занимает штаб 4-й воздушной армии ЮВО. Чуть ниже – южный штаб МЧС, а за углом – областной военкомат...

Правда, из-за стен штаба армии в субботу просочились сведения, что командование оттуда уже съехало.

Между тем жители города, обнаружив на улицах «музыкантов», разделились. На перекрытом для движения Будённовском проспекте (это на другой стороне улицы напротив штаба ЮВО) ходили возбуждённые радостные люди. Особенно много было молодёжи. Большинство говорили бойцам добрые слова, кто-то приносил минеральную воду, печенье и булочки из магазинов: в окрестностях штаба все торговые сети в этот день не работали.