Ростов-на-Дону: Сутки под «Вагнером»
Как прошла минувшая суббота в городе-миллионнике, занятом боевиками Евгения Пригожина, наблюдала корреспондент «Собеседника»
Утром 24 июня ростовчан ждал шок: в город вошли «музыканты» в полном боевом снаряжении. Дула их танков были направлены на штаб Южного военного округа, куда прибыл для переговоров с представителями командования Российской армии глава ЧВК Евгений Пригожин...
Город разделился пополам
Ещё вечером в пятницу в Ростове стало известно, что собираются ввести в действие план «Крепость» по полной мобилизации полиции, Росгвардии и других силовых структур Ростовской области для отражения «наступления» вагнеровцев. Поэтому многие ростовчане недоумевали: как же так получилось, что уже с шести часов утра 24 июня к охране самого важного объекта донской столицы – штаба Южного военного округа на Будённовском проспекте – приступили не полицейские с гвардейцами, а бойцы ЧВК «Вагнер»?
Я живу на тихой Лермонтовской улице. То есть это раньше она была тихой. В последнее время – очень даже оживлённая: огромное здание неподалёку, на углу переулка Семашко, занимает штаб 4-й воздушной армии ЮВО. Чуть ниже – южный штаб МЧС, а за углом – областной военкомат...
Правда, из-за стен штаба армии в субботу просочились сведения, что командование оттуда уже съехало.
Между тем жители города, обнаружив на улицах «музыкантов», разделились. На перекрытом для движения Будённовском проспекте (это на другой стороне улицы напротив штаба ЮВО) ходили возбуждённые радостные люди. Особенно много было молодёжи. Большинство говорили бойцам добрые слова, кто-то приносил минеральную воду, печенье и булочки из магазинов: в окрестностях штаба все торговые сети в этот день не работали.
В других районах Ростова магазины работали – чем дальше от центра, тем более полный ассортимент. Но не везде: где-то, рассказывают, сметали с полок всю дешевую бакалею. Банкоматы тоже работали. Но знакомые рассказывали, что не всегда удавалось получить деньги: были только крупные купюры. Транспорт ходил в разных районах города по-разному: где-то как обычно, где-то с перебоями.
Более старшее поколение было не столь однородно в своих чувствах – мне встречались и бабушки, которые приносили бойцам «свойские» (то есть собственного приготовления) пирожки, и мужчины в возрасте, довольно сурово допытывавшиеся у «музыкантов», зачем они сюда пришли, чего хотят и что собираются делать.
Несмотря на спокойствие и даже доброжелательность бойцов, было жутковато проходить (или проезжать) мимо автоматчиков в балаклавах на лицах.
Неудивительно, что многие горожане потянулись к вокзалам. Люди буквально штурмовали поезда и междугородние автобусы. В эти дни – 24 и 25 июня – электрички во все направления – на юг и на север, в Таганрог или Лихую – были битком забиты. Выглядело так, будто ростовчанам было все равно, куда двигаться, лишь бы уехать из города.
Пустой автобус танку не помеха
Для офицеров, которые в субботу шли на службу в штаб ЮВО, появление в городе вагнеровцев, судя по всему, стало полной неожиданностью: оцепившие здание «музыканты» пропускали их только после проверки документов.
Бойцы частной военной компании оцепили также райотдел полиции №4 напротив штаба ЮВО на Будённовском проспекте, мэрию города, Главное управление МВД по Ростовской области на Большой Садовой улице, а заодно и соседнее с ним здание, где располагается областное управление ФСБ.
Никаких комментариев властей, официальной информации об этих событиях на момент подготовки репортажа не было.
Зато в соцсетях очевидцы рассказывали много интересного. Например, о том, что в Аксайском районе на подступах к Ростову-на-Дону федеральная дорога М4 была перекрыта пустыми автобусами, но танкисты просто объехали это заграждение по обочине.
На всех въездах-выездах из Ростова (и на главных трассах, и на объездных дорогах) вооружённые автоматами вагнеровцы 24 июня стояли до позднего вечера. Они ждали, когда (а главное – чем) закончатся переговоры Евгения Пригожина с руководством армии и страны.
Где был «Ахмат»
Город с некоторой опаской ждал прихода кадыровцев...
Они не приходили, и это тоже нервировало. Но вот интересная деталь. На аллеях и лавочках главного ростовского парка имени Горького, да и в толпе, что собралась напротив штаба ЮВО, были замечены люди в гражданской одежде с характерными одинаково стриженными прямоугольными бородами. Многие решили, что это чеченские воины, которые, видимо, пришли разведать обстановку.
Неожиданно у Дома профсоюзов на Ворошиловском проспекте я наткнулась на съёмочную группу одного из ростовских телеканалов. Коллеги брали интервью у старейшин чеченской диаспоры области. Аксакалы уверяли, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» прибыли на Дон исключительно «для наведения порядка». Подумала: а вдруг битва между ними и вагнеровцами все же начнётся? Что тогда будет?
Но все обошлось. 24 июня кадыровцы были уже в хуторе Большой Лог в 20 км от Ростова и ждали дальнейших приказов. В город не входили.
Кто знает, что произошло бы, если бы не удалось договориться с Евгением Пригожиным о возвращении вагнеровцев в места дислокации? Думала ли об этом экзальтированная молодёжь, провожавшая машину главы ЧВК восторженными криками, или та самая бабушка с пирожками?
В окне авто мелькнуло лицо Пригожина, кортеж тронулся вверх по Будённовскому проспекту мимо цирка... Того самого, где в ворота «вписался» танк... Своеобразный символ произошедшего, не правда ли? И страшный, и смешной. Вот только не стоит забывать, что бои-то ЧВК ведёт вполне настоящие.
Ростов-на-Дону