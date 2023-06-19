Не ту колонну пятой называли

Не с той колонной Путин враждовал. Пока по автозакам паковали пикетчиков с антивоенными плакатами, обзывая их пятой колонной, на Москву готовили поход четырёх уже не воображаемых, а вполне вооружённых колонн. По примеру тех четырёх колонн, что фашист Франко когда-то бросил на Мадрид. Путин думал, что умеет выбирать друзей. Оказалось, не умеет выбирать врагов.

Как только не называют сейчас ту кашу, которую заварил бывший «повар Путина» Евгений Пригожин – от «марша справедливости» (сам Пригожин) до «мятежа» (ФСБ), «гнусного предательства» (Рамзан Кадыров), «удара в спину» (Владимир Путин) и даже «теста на зрелость» (Дмитрий Киселёв), – но кашу эту даже расхлёбывать не пришлось. Если в Ростове жители её хотя бы понюхали, то москвичам только показали, да и то с расстояния в 200 км. Впрочем, каша все равно оказалась без топора. На этот раз русский бунт оказался хоть и бессмысленный, но не так чтобы беспощадный. Растём.

Если это, конечно, был бунт. Только не спрашивайте: что тогда? Никто не знает, даже Ванга-Жириновский. Могли пригожинцы взять власть? Легко, конечно, если б захотели. Но, очевидно, не хотели. Видно, такая власть даже им не нужна. Могли силовики их остановить? Не менее легко. Но не пытались. Обошлись как Кутузов с Наполеоном, только без Бородино и даже Малоярославца. И ещё раз растём. Но это была такая задумка или просто одни не хотели брать власть, а другие не хотели её защищать? И главное, чем все закончилось? Не по факту, а в принципе. Либретто вообще непонятное. Вот тут нам расти и расти.

Из всего очевидно лишь, что никакого сильного государства и власти, равно как и консенсуса вокруг мощного лидера, у нас нет. Зато у некоторых было желание поддержать хоть черта лысого, лишь бы не Путина. Культ сильной власти обернулся культом силы и, как следствие, слабостью власти, когда прав тот, у кого кувалда. Нормальная власть должна держаться на законе, свободе и справедливости, а не на произволе, страхе, ОПГ или ЧВК. В итоге Кремль сам получил саечку за испуг. Стоило двадцать лет вставать с колен, чтобы голым задом опуститься в лужу.

Так что лично для меня символом происходящего стал танк, застрявший в воротах Ростовского цирка. Не поймёшь, то ли плакать с него, то ли смеяться. Конечно, даже бездарная буффонада лучше реальной трагедии, но как тут не понять тех ростовчан, которые триумфально провожали ЧВК. Танк уехал, а цирк остался. Теперь осталось сделать выводы. А то в следующий раз танк въедет в театр драмы.