ПМЭФ-2023: арабы пронесли оружие в день выступления Путина, а Греф не смог завести новую «Ладу»
Спецкор «Собеседника» побывала на Петербургском международном экономическом форуме – том самом, о котором слагают легенды
Именно здесь, на ПМЭФ, гласит молва, собираются самые богатые мужчины и самые красивые женщины, чтобы найти и обрести друг друга – пусть всего на четыре белые ночи.
Ах да, а еще здесь заключаются самые важные (а может, и самые банальные) контракты, говорятся самые замысловатые (а может, и самые нелепые) фразы и презентуются самые-самые-самые такие штуки, в которые много всего вбухано (денег, времени, сил, нервов, а главное, идей), а по факту даже тут они порой… просто не заводятся. При всем желании их завести.
«Оскар» для Оскаровича
«Он сказал: «Поехали!» Он взмахнул рукой. Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над Землей…» Глава Сбербанка Герман Греф тоже сказал: «Поехали!» Тоже взмахнул рукой. Но по Петербургскому шоссе, на котором расположена площадка проведения ПМЭФ-2023 – гигантский, размером с целый небольшой город, конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», не пронесся. Даже, сидя за рулем новенькой черной Lada Aura, не поехал. Он отчаянно жал на все по очереди кнопки пульта – но авто на это не реагировало никак.
А вот Герман Оскарович в синем костюме без галстука реагировал мгновенно – улыбался такой довольной улыбкой, будто так и задумано, что у нас самые передовые машины в самый ответственный момент не заводятся. Как будто это и собирались показать на этом форуме, организовав столь шикарную презентацию – она была заявлена как одно из «событий дня» на всех информационных табло и во всех буклетах.
– Кнопку «Открыть» нажмите, пожалуйста, – подсказал ему президент АвтоВАЗа Максим Соколов на переднем пассажирском сидении негромко, но все слышали. Греф нажал. Но и это не помогло. – Чуть-чуть, пожалуйста, посильнее… И тормоз, тормоз еще…
– Вот когда Гагарин в космос взлетал, никто над душой у него не стоял, да и все исторические кадры этого процесса сделали уже потом, по возвращению, а Герману Оскаровичу камерами прямо в лицо тычут, даже в открытое окно уже просунули, – причитал стоящий рядом со мной один из помощников Грефа. – Не видят, что ли, что шефа это нервирует!
Тем временем нехило припекало питерское солнце – в дни форума распогодилось аж до под плюс 30. Всем хотелось, чтобы уже если не поехало, то хоть завелось. Но пока только тарахтело – безрезультатно.
– Ну, что там, никак? – посмел кто-то усомниться в толпе так, что глава Сбербанка услышал этот вопрос сквозь тарахтение.
– Ну, это прототип, подождите, – выручил незадачливого водителя Грефа его несостоявшийся пассажир Соколов.
– Мотор надо убрать! – отчаянно крикнули в толпе.
– Что-то я не так делаю!!! – не выдержал наконец накала страстей и сам Герман Оскарович. От досады крутанул что есть мочи руль. И – выскочил из Lada Aura. За ее рулем он пробыл 37 секунд.
– «Оскара» для Оскаровича! За самое быстрое и понятное тестирование! – усмехнулся кто-то среди зевак. К нему тут же подошли личные секьюрити Грефа и сфотографировали бейдж.
– Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta, она отличается увеличенным на 25 см пространством для пассажиров заднего ряда, салон выполнен в натуральной коже российского производства, – тем временем надрывался представитель АвтоВАЗа. Ну не пропадать же домашней заготовке! – Стоимость – более двух миллионов рублей…
– Это все понятно, а почему не завелась-то? – вклинилась я свои пять копеек в этот спич.
– Оставили с включенной передачей, сработала защита, – шепнули мне. – Пока додумались коробку передач перевести в нейтральное положение… Зря Греф на нас обиделся и ушел, мы так готовились, так старались…
Жириновский: живее всех живых
У мертвых дела тут шли куда веселее, чем у живых. Хотя как сказать, кто тут еще живее всех живых – Владимир Вольфович так уж точно! Жириновский спустя больше года после кончины предстал в виде нейросети. А что, самая модная нынче технология, как без нее!
– Это самый сногсшибательный, зубодробительный и умопомрачительный проект из всего, что делается и будет делаться в ближайшие годы, – без запинки и безапелляционно заявил с трибуны нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. – Я сразу должен сказать: это не Жириновский. Создать Жириновского и быть вторым Жириновским никому сейчас и в будущем наверняка не удастся.
И правда, при ближайшем после первого шока рассмотрении нейро-Жирик казался похожим больше на страшное лицо из заставки телекомпании «Вид». Однако предсказаниями сыпал столь же уверенно, как почивший глава партии. В частности Нейросеть «И. И. Жириновский» (нет, инициалы не перепутали, это значит «искусственный интеллект» предсказала победу Путина в 2024 году… Эх…
Арабские дни
А пока президент России и в этом году кое-что мог. Например, выступать больше трех часов кряду на пленарном заседании. К его приезду подошли основательно: всех, кто хотел присутствовать лично, вежливо попросили не ранее чем за сутки сдать второй ПЦР-тест (один и так был обязательным для всех независимо от отношения к ВВП). Также предусмотрительно продезинфицировали полы из шлангов, как у заправских садовников, отключили мобильный Интернет, зачем-то соврав про то, что «ведутся технические работы», хотя и так всем все было понятно.
А уж сколько было охраны! По двое вооруженных полицейских выставили через каждый (!) километр на подъезде к «Экспофоруму», начиная за 50 км! На въезде их стояло – у первой заставы человек сто, не считая с миноискателями и с собаками. И у второй заставы – еще двести. Как будто на форум ждали не президента нашей огромной и прекрасной страны, а объявленного в международный розыск военного преступника и готовились брать живьем. А впрочем…
А впрочем кое-кому удалось пронести внутрь настоящее оружие, несмотря на то, что при досмотре выкидывали даже духи объемом более 30 мл. Отличились наши арабские друзья – ОАЭ стали официально главным гостем ПМЭФ. И на радостях ее представители каждый день танцевали, а прямо за считаные минуты до прохода Владимира Владимировича внутрь, прямо в нескольких метрах от него трое арабов вертели на своих головах карабины. Вертели-вертели, да так и закончили танец. Эх, арабы! Дети пустыни, что с них взять.
Но перед ним было кому заливаться соловьем. И это был не только Соловьев.
– Ваше выступление, премногоуважаемый Владимир Владимирович, прямо сейчас смотрит многомиллионная, вернее многомиллиардная аудитория по всему миру! – не моргнув и глазом выдал модератор пленарки.
Помимо модератора, на сцене с президентом также сидел, казалось, не дыша, президент Алжира – за полтора часа, которые прошли с начала выступления Путина, его ни разу даже не представили по имени. А зовут его, на минуточку, Абдельмаджид Теббун. Но в мыслях и на языке ВВП в тот день был совсем другой глава государства.
– У меня много друзей-евреев, с детства, – начал издалека несменяемый. – Они говорят: «Зеленский – не еврей! Это позор еврейского народа!»
Путин говорил о всяком разном 2 часа 55 минут, Теббуну выделили 20 минут – и то не на собственную речь (мало ли, что сказал бы), а поотвечать на вопросы.
И это, конечно, было любопытно, а про экономику-то что-то было? Кое-какие интересные цифры «Собеседник» обнаружил. На стенде – кто бы мог подумать – Белгородской области. Он привлек внимание тем, что оказался тут самым роскошным – сплошь из живых (!) цветами, кустами и прочими растениями, привезенных из региона! И все это было бы круто, если бы Белгород не потратил на такую красоту вдвое больше денег, чем на компенсации жителям, потерявшим свои дома в результате военных действий.
Согласно информации, полученной с сайта Госзакупок, стоимость стенда Белгородчины для своей презентации области составила 11 миллионов рублей. В то же время, согласно бюджету на 2023 год, область выделила всего 6,4 миллиона рублей на субсидии для беженцев СВО. В многострадальном Шебекинском районе только один миллион рублей предназначен для жителей, чьи дома были разрушены, сгорели или подверглись бомбардировкам.
Зато на стенде ПМЭФ главным элементом стал подвешенный куб с экранами дополненной реальности, демонстрирующий графику о развитии и строительстве новых кварталов в Белгородской области. Шебекинцы могут гордиться!
Чем кормили
Народ на форуме хотел не только зрелищ, но и банально хлеба. Еще бы – за такие деньжищи! Стоимость участия в ПМЭФ в этом году оказалось самой дорогой за всю историю этой ярмарки тщеславия, то есть достижений народного хозяйства, – 1 миллион 272 тысячи рублей! При этом в пакет с гордым названием «Участник» не входил доступ на «специальные мероприятия», а также на самое главное событие – пленарное заседание, где выступал президент РФ!
А еще отдельно приходилось раскошеливаться на обеды, они тут были комплексными – по 4500 рублей с носа. Сет № 1: салат с ростбифом; уха из стерляди и семги; говядина с картофельным пюре и грибным соусом или судак с пюре из горошка и соусом биск; «медовик». Сет № 2: салат с форелью; говяжий бульон; утка с кремом из груши или гребешки и креветки с кремом из горошка и моркови; «сметанник»… И на выбор – вода, морс, чай или кофе.
Но и бесплатно кое-чем угощали, вернее в билет входило. На стенде Москвы робот (но не без помощи втихаря вливавшего в него молока человека) готовил мороженое, названное в честь самых линий столичного метрополитена (шоколадная Кольцевая, мятная Большая кольцевая) – и разливал по стаканчикам. Но к концу дня иногда промахивался. А на стенде Запорожской области раздавали вывезенную оттуда черешню.
– Вы не представляете, как олигархи падки на халяву, – признался мне один из сотрудников. – Только и успевали мыть. Умяли несколько десятков тонн! А еще на лежащие рядом палки колбасы, забранные с этой территории, зарились. Их пришлось охранять.
Избранные цитаты ПМЭФ-2023
...подслушанные «Собеседником» в кулуарах, на панелях (панельных дискуссиях) и на пленарном заседании
Владимир Соловьев: «Когда я куда-то поднимаюсь, утро для кого-то перестает быть добрым».
Михаил Мамиашвили (президент Федерации спортивной борьбы России): «Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет».
Мария Захарова: «Мы не должны быть «ценностнотекой» традиционных ценностей. Все, что мы сейчас делаем, не должно быть вхолостую. Это не для систематизации, не для передачи потомкам, это для того, чтобы мы не расчеловечились, как многие на наших глазах: у кого неонацизм, у кого гендеры, у кого трансформация себя – даже гвозди в себя вживляют».
Владимир Путин: «Уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование, а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется. Это неизбежный процесс (бурные, продолжительные аплодисменты)».
Главные итоги ПМЭФ-2023. Выбор «Собеседника»
1. «Аэрофлот» ведет переговоры о выкупе 47 самолетов из лизинга.
2. В конце июня в эфир Первого канала вернется шоу «Давай поженимся!»
3. Космическую драму «Вызов» покажут в кинотеатрах Китая.
4. Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что заплатят по одному миллиону рублей «за каждый подбитый танк Leopard и Leopard 2». Позже певцы уточнили, что выплаты будут осуществляться «через систему Минобороны», а деньги будут собираться «артисты Русской медиагруппы и те, кто присоединится к акции».
5. В павильоне Газпрома прошла выставка восковых фигур «Многонародная Россия», где россияне, украинцы и белорусы держались за руки.
6. Члены лиги «Сильнейшая нация мира» порвали грелку, чтобы доказать, что санкции нипочем.
7. Помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский призвал детей не верить учителям, пообещав обелить образ Ивана Грозного.
8. Омбудсвумен по правам ребенка Мария Львова-Белова представила мерч – футболки с принтом «На детей не жалко».
9. «Росатом» и Шри-Ланка совместно построят атомную электростанцию.
10. «Русал» возведет в Ленинградской области глиноземный завод и глубоководный порт за 400 млрд руб.
11. «Газпром» будет транспортировать природный газ из России в Узбекистан через Казахстан.
12. На ПМЭФ-2023 заключено более 900 соглашений на общую сумму 3 триллиона 860 миллиардов рублей.