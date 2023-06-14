ПМЭФ-2023: арабы пронесли оружие в день выступления Путина, а Греф не смог завести новую «Ладу»

– Вот когда Гагарин в космос взлетал, никто над душой у него не стоял, да и все исторические кадры этого процесса сделали уже потом, по возвращению, а Герману Оскаровичу камерами прямо в лицо тычут, даже в открытое окно уже просунули, – причитал стоящий рядом со мной один из помощников Грефа. – Не видят, что ли, что шефа это нервирует!

Тем временем нехило припекало питерское солнце – в дни форума распогодилось аж до под плюс 30. Всем хотелось, чтобы уже если не поехало, то хоть завелось. Но пока только тарахтело – безрезультатно.

– Ну, что там, никак? – посмел кто-то усомниться в толпе так, что глава Сбербанка услышал этот вопрос сквозь тарахтение.

– Ну, это прототип, подождите, – выручил незадачливого водителя Грефа его несостоявшийся пассажир Соколов.

– Мотор надо убрать! – отчаянно крикнули в толпе.

– Что-то я не так делаю!!! – не выдержал наконец накала страстей и сам Герман Оскарович. От досады крутанул что есть мочи руль. И – выскочил из Lada Aura. За ее рулем он пробыл 37 секунд.

– «Оскара» для Оскаровича! За самое быстрое и понятное тестирование! – усмехнулся кто-то среди зевак. К нему тут же подошли личные секьюрити Грефа и сфотографировали бейдж.

– Модель премиум-класса Lada Aura создана на базе Lada Vesta, она отличается увеличенным на 25 см пространством для пассажиров заднего ряда, салон выполнен в натуральной коже российского производства, – тем временем надрывался представитель АвтоВАЗа. Ну не пропадать же домашней заготовке! – Стоимость – более двух миллионов рублей…

– Это все понятно, а почему не завелась-то? – вклинилась я свои пять копеек в этот спич.

– Оставили с включенной передачей, сработала защита, – шепнули мне. – Пока додумались коробку передач перевести в нейтральное положение… Зря Греф на нас обиделся и ушел, мы так готовились, так старались…