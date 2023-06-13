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Сегодня, в 13:20

Небо в клеточку – письма в полосочку: кто и что пишет сегодня российским политзекам

Спецкор «Собеседника» побывала на вечере в поддержку политзаключенных, где им в места не столь отдаленные пишут те, кто на свободе

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Фото: Елена Мильчановска

«Котячий митинг»

В просторной комнате пахло чаем и яблоками. Угощений от организаторов – столичного отделения партии «Яблоко», было много, но открыток, ручек и прочих канцелярских принадлежностей – еще больше. И все сидели за партами и писали – целый вечер, который тут устраивают каждый последний четверг месяца. Народу собралось много – и стар и млад, и дорого, и просто одетые…

Всех их объединяет одно – неравнодушие, сострадание, милосердие. Кстати, посильная помощь арестантам на Руси считалась одной из главных добродетелей.

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Фото: Елена Мильчановска

Всех политзеков тут делят не только по статьям, но в первую очередь на очень знаменитых (Кара-Мурза*, Яшин*, Пивоваров, Сафронов, Гершкович, Чанышева** и др.) и известных чуть меньше. Последним стараются писать в первую очередь, полагая, что первые и так без внимания общества не остаются. И так среди менее медийных получаются свои звезды.

Много пишут поэту, участнику «Маяковских чтений» 32-летнему Артему Камардину – за стихотворение с просьбой не брать повесток ему грозит до 13 лет. Он в ответ рисует «котячие митинги» с лозунгами «Любовь сильнее репрессий». Пропустила же цензура!

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Фото: Елена Мильчановска

В одной легендарной «Бутырке» с ним сидит 22-летний акционист Павел Крисевич, в октябре приговоренный к 5 годам за стрельбу холостыми на Красной площади. За два года в изоляторе он с помощью писем передал на волю сотни рисунков, которые теперь продают на благотворительных аукционах.

И там же содержится один из самых молодых политзеков страны – 18-летний Максим Лыпкань. За «фейки» об армии ему светит до 10 лет. Юноша всего за три месяца в заточении благодаря писем от заботливых граждан, славших ему даже прописи, превратил свой неразборчивый почерк практически в каллиграфический. 

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Фото: Telegram / Маяковское дело | Камардин, Дайнеко, Штовба
Артем Камардин
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Фото: Telegram / Свободу Крисевичу!
Павел Крисевич
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Фото: Telegram / Свободу Максиму Лыпканю
Максим Лыпкань

Флоксы и незабудки

– Меня зацепил случай Никиты Тушканова** – учителя истории и обществознания из крошечного города Микунь, что в Республике Коми, – шепотом, так как вечер сопровождается чтением стихов Мандельштама и игрой на виолончели, рассказывает 22-летняя Софа Пчелинцева. – Он выпустил лучший класс школы за последние 5 лет. Дети по нему скучают… В свои 29 лет он получил 5,5 лет колонии по статьям об оправдании терроризма и дискредитации – за посты в соцсети. Держится он хорошо. Переписываться с ним интересно, он столько всего интересного рассказывает о нашей Родине, которую очень любит.

А из Питера мне в ответ присылает свои работы Саша Скочиленко (32-летней художнице за замену 4 ценников в супермаркете на антивоенные стикеры грозит до 10 лет. – Авт.), она очень красиво рисует! И не теряет силу духа, улыбается даже за решеткой. 

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Фото: Telegram / Свободу Никите Тушканову**
Никита Тушканов**
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Фото: Личный архив героя публикации
Отрывок письма Соне от Никиты Тушканова**
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Фото: Telegram / Свободу Саше Скочиленко!
Александра Скочиленко
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Фото: Личный архив героя публикации
Отрывок письма Соне от Александры Скочиленко

София постоянно поддерживает контакт с 38 (!) политзаключенным.

– Большинство из них охотнее общается на личные темы, – продолжает девушка. – В заключении людям не хватает контакта с такими же людьми, как они. Им искренне интересна личность, с которой они общаются. Взгляды и мнения по разным ситуациям туда обычно входят. Чаще всего в ответах они немного, но пишут о своих делах в заключении, как себя чувствуют, но больше рассказывают о своем прошлом на свободе, потому что оно, разумеется, ярче, чем жизнь в дали от общества. Иногда разговор завязывается на конкретную тему, например, какие-то книга или праздник, что помогает заключенным помнить, что они люди, а не «фамилия, имя, отчество, год рождения, статья».

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Фото: Елена Мильчановска
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Фото: Елена Мильчановска
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Фото: Елена Мильчановска

Навальному** же, несмотря на его статус суперзвезды среди политзеков, все равно пишут все. А одна девушка даже наклеила на открытки для него собственноручно собранные, засушенные и сбрызнутые духами цветы. «Вы замечательный человек, вы не даете мне опускать руки… Позвольте подарить вам на день рождения то малое, что могу вам передать – флоксы и незабудки…»

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Фото: Елена Мильчановска
И это все ему – Алексею Анатольевичу Навальному**, 1976 г.р.

– Прогулочный дворик в ШИЗО (как и в СИЗО) – это бетонная коробка, там ни травинки, – объясняет Ольга Е. – Если письмо ему передадут, для него это будет возможность увидеть и вдохнуть что-то красивое из прошлой свободной и мирной жизни… 

Слово – организаторам

– Надеемся, что как можно скорее такие вечера у нас закончатся и что люди, которым тут пишут письма, вернутся домой к своим родным и близким, а термин политзаключенный уйдет в учебники истории, – сказал зампред московского «Яблока» Андрей Морев. – Но пока этого не произошло, очень важно, чтобы там знали, что за этими людьми тут присматривают, про них помнят. Эти письма для них – не только поддержка, но и гарантия их безопасности. Сегодня за вечер написали более 500 открыток и писем. Их всех отправят по адресатам за счет партии, а через месяц – раздадут отправителям ответы.

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Фото: Елена Мильчановска
Свободу политзаключенным!
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Фото: Елена Мильчановска

Как еще отправить письмо политзеку

Бесплатно

1.    На других вечерах в поддержку политзаключенных. В Москве их раз в 1-2 месяца устраивают также площадки «Только сами» и «Открытое пространство». Иногда эти мероприятия прерывают полицейские рейды. Проводятся такие вечера и во многих других городах и странах.

2.    Через волонтерский проект «РосУзник» – сайт rosuznik.org. Выбираете адресата из имеющихся в списке и загружаете созданное на компьютере письмо (не менее 600, не более 6000 знаков). Проект перешлет его в место лишение свободы.

За свой счет

1.    «Почтой России». Тарифы: 1-2 листа А4 (вес до 20 г) – от 27 рублей (марками) или 32,4 руб. (наличными/картой). За каждые следующие 20 г – 3,5 или 4,2 руб. Не доводите письмо до 100 г – это уже бандероль, а их сидельцам разрешается получать ограниченно.

2.    Через сервис «ФСИН-Письмо» – сайт f-pismo.ru. Расценки: 1 страница письма (до 2500 знаков, максимум 9 стр.) – 55 руб., 1 фото – 30 руб., 1 стр. заказанного ответа (максимум 10 стр.) – 55 руб.

3.    Через сервис «ЗонаТелеком» – сайт zonatelecom.ru. Расценки: 1 стр. письма (до 1800-2500 знаков, ограничения по кол-ву стр. нет) – 30 руб., 1 фото – 30 руб., 1 стр. заказанного ответа (максимум 3 стр.) – 30 руб.

Письма через сайты принимаются в виде набранного на компьютере текста, а ответ приходит в виде постраничного скана рукописи вашего адресата.

Какие данные указать для отправки

Помимо ваших собственных ФИО и вашего обратного адреса (почтового либо e-mail), это:

1.    Место лишения свободы (полное название учреждения и его адрес с индексом);

2.    Фамилия, имя, отчество, год рождения подозреваемого, обвиняемого или осужденного.

Как их узнать эти данные

Через ФСИН сделать это практически невозможно: по закону, эту информацию сообщают лишь близким родственникам и то только с согласия самого сидельца. Однако почти у каждого преследуемого политически есть группа поддержи в соцсетях, где есть все необходимые сведения. Политзеков в нашей стране сегодня – несколько сотен! Почти полный их список (с краткой биографией человека, по какой статье и за какой поступок сидит) есть на сайте правозащитного центра «Мемориал»*** – memopzk.org. Там же по каждому из них указаны все требуемые данные для писем.

Отправлять послания можно как в следственные изоляторы, так и в колонии любого режима. Но не стоит писать осужденному сразу после вступления приговора в законную силу: его в ближайшее время начинают этапировать, а пересылочные пункты во время этапа (это те же изоляторы в разных городах и весях) в режиме реального времени не сообщаются. Пишите, пока человек или сидит в СИЗО в ожидании суда, во время самого процесса, в ожидании апелляции, или потом уже, когда он заехал на зону.

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Фото: Telegram / Маяковское дело | Камардин, Дайнеко, Штовба
Вскоре после этого письма Тема Камардин и Сашенька Попова... поженились! Совет да любовь! И сил и терпения пройти все уготованные судьбой испытания

Цензура

Важно: какой бы способ отправки вы ни выбрали, ваша весточка и ответ на нее пройдет цензуру, она осуществляется в обязательном порядке. Письма читают цензоры, они есть в каждом учреждении.

Сервис «ФСИН-Письмо» предупреждает, что не пройдут цензуру письма, содержащие: 1) сведения, мешающие установлению истины по уголовному делу или способствующие совершению преступления; 2) государственную и иную охраняемую законом тайну; 3) тайнопись или шифр, в том числе смайлики и прочие эмодзи; 4) мат или жаргон; 5) копии литературных произведений или изданий периодической печати; 6) написанные не на русском языке. Последний пункт, кстати, расходится с законом, а именно со статьей 91 УИК РФ «Переписка осужденных к лишению свободы…», которая гласит: цензура писем на русском языке осуществляется в срок до трех рабочих дней, на иностранном – до семи.

Сервис «Зонателеком» в добавление к этим дает свои советы: 7) не высказывайте экстремистские и оппозиционные взгляды; 8) не должно быть шуток, в которых можно усмотреть призывы к бунту, побегу и пр.; 9) не вкладывайте материалы эротического или порнографического содержания!

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Фото: Елена Мильчановска
Письмо и рисунок от Павла Крисевича

На карандаш

Их адрес – не дом и не улица…

Политзаключенным будет приятно получить письмо и от вас, дорогие читатели.

167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, д. 99, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Коми, Тушканову** Никите Алексеевичу, 1994 г.р.

127055, Москва, ул. Новослободская, д. 45, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москва:

Камардину Артему Юрьевичу, 1990 г.р.;

Крисевичу Павлу Олеговичу, 2000 г.р.;

Лыпканю Максиму Кирилловичу, 2005 г.р.

601967, Владимирская обл., Ковровский р-н, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д. 261-А, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, Навальному** Алексею Анатольевичу, 1976 г.р.

195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 11, СИЗО-5 УФСИН по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, Скочиленко Александре Юрьевне, 1990 г.р.


*Власти РФ считают иноагентом.

**Власти РФ внесли в список экстремистов и террористов.

***Власти РФ посчитали иноагентом и ликвидировали.

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