Небо в клеточку – письма в полосочку: кто и что пишет сегодня российским политзекам

Как еще отправить письмо политзеку

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1. На других вечерах в поддержку политзаключенных. В Москве их раз в 1-2 месяца устраивают также площадки «Только сами» и «Открытое пространство». Иногда эти мероприятия прерывают полицейские рейды. Проводятся такие вечера и во многих других городах и странах.

2. Через волонтерский проект «РосУзник» – сайт rosuznik.org. Выбираете адресата из имеющихся в списке и загружаете созданное на компьютере письмо (не менее 600, не более 6000 знаков). Проект перешлет его в место лишение свободы.

За свой счет

1. «Почтой России». Тарифы: 1-2 листа А4 (вес до 20 г) – от 27 рублей (марками) или 32,4 руб. (наличными/картой). За каждые следующие 20 г – 3,5 или 4,2 руб. Не доводите письмо до 100 г – это уже бандероль, а их сидельцам разрешается получать ограниченно.

2. Через сервис «ФСИН-Письмо» – сайт f-pismo.ru. Расценки: 1 страница письма (до 2500 знаков, максимум 9 стр.) – 55 руб., 1 фото – 30 руб., 1 стр. заказанного ответа (максимум 10 стр.) – 55 руб.

3. Через сервис «ЗонаТелеком» – сайт zonatelecom.ru. Расценки: 1 стр. письма (до 1800-2500 знаков, ограничения по кол-ву стр. нет) – 30 руб., 1 фото – 30 руб., 1 стр. заказанного ответа (максимум 3 стр.) – 30 руб.

Письма через сайты принимаются в виде набранного на компьютере текста, а ответ приходит в виде постраничного скана рукописи вашего адресата.

Какие данные указать для отправки

Помимо ваших собственных ФИО и вашего обратного адреса (почтового либо e-mail), это:

1. Место лишения свободы (полное название учреждения и его адрес с индексом);

2. Фамилия, имя, отчество, год рождения подозреваемого, обвиняемого или осужденного.

Как их узнать эти данные

Через ФСИН сделать это практически невозможно: по закону, эту информацию сообщают лишь близким родственникам и то только с согласия самого сидельца. Однако почти у каждого преследуемого политически есть группа поддержи в соцсетях, где есть все необходимые сведения. Политзеков в нашей стране сегодня – несколько сотен! Почти полный их список (с краткой биографией человека, по какой статье и за какой поступок сидит) есть на сайте правозащитного центра «Мемориал»*** – memopzk.org. Там же по каждому из них указаны все требуемые данные для писем.

Отправлять послания можно как в следственные изоляторы, так и в колонии любого режима. Но не стоит писать осужденному сразу после вступления приговора в законную силу: его в ближайшее время начинают этапировать, а пересылочные пункты во время этапа (это те же изоляторы в разных городах и весях) в режиме реального времени не сообщаются. Пишите, пока человек или сидит в СИЗО в ожидании суда, во время самого процесса, в ожидании апелляции, или потом уже, когда он заехал на зону.