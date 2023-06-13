Небо в клеточку – письма в полосочку: кто и что пишет сегодня российским политзекам
Спецкор «Собеседника» побывала на вечере в поддержку политзаключенных, где им в места не столь отдаленные пишут те, кто на свободе
«Котячий митинг»
В просторной комнате пахло чаем и яблоками. Угощений от организаторов – столичного отделения партии «Яблоко», было много, но открыток, ручек и прочих канцелярских принадлежностей – еще больше. И все сидели за партами и писали – целый вечер, который тут устраивают каждый последний четверг месяца. Народу собралось много – и стар и млад, и дорого, и просто одетые…
Всех их объединяет одно – неравнодушие, сострадание, милосердие. Кстати, посильная помощь арестантам на Руси считалась одной из главных добродетелей.
Всех политзеков тут делят не только по статьям, но в первую очередь на очень знаменитых (Кара-Мурза*, Яшин*, Пивоваров, Сафронов, Гершкович, Чанышева** и др.) и известных чуть меньше. Последним стараются писать в первую очередь, полагая, что первые и так без внимания общества не остаются. И так среди менее медийных получаются свои звезды.
Много пишут поэту, участнику «Маяковских чтений» 32-летнему Артему Камардину – за стихотворение с просьбой не брать повесток ему грозит до 13 лет. Он в ответ рисует «котячие митинги» с лозунгами «Любовь сильнее репрессий». Пропустила же цензура!
В одной легендарной «Бутырке» с ним сидит 22-летний акционист Павел Крисевич, в октябре приговоренный к 5 годам за стрельбу холостыми на Красной площади. За два года в изоляторе он с помощью писем передал на волю сотни рисунков, которые теперь продают на благотворительных аукционах.
И там же содержится один из самых молодых политзеков страны – 18-летний Максим Лыпкань. За «фейки» об армии ему светит до 10 лет. Юноша всего за три месяца в заточении благодаря писем от заботливых граждан, славших ему даже прописи, превратил свой неразборчивый почерк практически в каллиграфический.
Флоксы и незабудки
– Меня зацепил случай Никиты Тушканова** – учителя истории и обществознания из крошечного города Микунь, что в Республике Коми, – шепотом, так как вечер сопровождается чтением стихов Мандельштама и игрой на виолончели, рассказывает 22-летняя Софа Пчелинцева. – Он выпустил лучший класс школы за последние 5 лет. Дети по нему скучают… В свои 29 лет он получил 5,5 лет колонии по статьям об оправдании терроризма и дискредитации – за посты в соцсети. Держится он хорошо. Переписываться с ним интересно, он столько всего интересного рассказывает о нашей Родине, которую очень любит.
А из Питера мне в ответ присылает свои работы Саша Скочиленко (32-летней художнице за замену 4 ценников в супермаркете на антивоенные стикеры грозит до 10 лет. – Авт.), она очень красиво рисует! И не теряет силу духа, улыбается даже за решеткой.
София постоянно поддерживает контакт с 38 (!) политзаключенным.
– Большинство из них охотнее общается на личные темы, – продолжает девушка. – В заключении людям не хватает контакта с такими же людьми, как они. Им искренне интересна личность, с которой они общаются. Взгляды и мнения по разным ситуациям туда обычно входят. Чаще всего в ответах они немного, но пишут о своих делах в заключении, как себя чувствуют, но больше рассказывают о своем прошлом на свободе, потому что оно, разумеется, ярче, чем жизнь в дали от общества. Иногда разговор завязывается на конкретную тему, например, какие-то книга или праздник, что помогает заключенным помнить, что они люди, а не «фамилия, имя, отчество, год рождения, статья».
Навальному** же, несмотря на его статус суперзвезды среди политзеков, все равно пишут все. А одна девушка даже наклеила на открытки для него собственноручно собранные, засушенные и сбрызнутые духами цветы. «Вы замечательный человек, вы не даете мне опускать руки… Позвольте подарить вам на день рождения то малое, что могу вам передать – флоксы и незабудки…»
– Прогулочный дворик в ШИЗО (как и в СИЗО) – это бетонная коробка, там ни травинки, – объясняет Ольга Е. – Если письмо ему передадут, для него это будет возможность увидеть и вдохнуть что-то красивое из прошлой свободной и мирной жизни…
Слово – организаторам
– Надеемся, что как можно скорее такие вечера у нас закончатся и что люди, которым тут пишут письма, вернутся домой к своим родным и близким, а термин политзаключенный уйдет в учебники истории, – сказал зампред московского «Яблока» Андрей Морев. – Но пока этого не произошло, очень важно, чтобы там знали, что за этими людьми тут присматривают, про них помнят. Эти письма для них – не только поддержка, но и гарантия их безопасности. Сегодня за вечер написали более 500 открыток и писем. Их всех отправят по адресатам за счет партии, а через месяц – раздадут отправителям ответы.
Как еще отправить письмо политзеку
Бесплатно
1. На других вечерах в поддержку политзаключенных. В Москве их раз в 1-2 месяца устраивают также площадки «Только сами» и «Открытое пространство». Иногда эти мероприятия прерывают полицейские рейды. Проводятся такие вечера и во многих других городах и странах.
2. Через волонтерский проект «РосУзник» – сайт rosuznik.org. Выбираете адресата из имеющихся в списке и загружаете созданное на компьютере письмо (не менее 600, не более 6000 знаков). Проект перешлет его в место лишение свободы.
За свой счет
1. «Почтой России». Тарифы: 1-2 листа А4 (вес до 20 г) – от 27 рублей (марками) или 32,4 руб. (наличными/картой). За каждые следующие 20 г – 3,5 или 4,2 руб. Не доводите письмо до 100 г – это уже бандероль, а их сидельцам разрешается получать ограниченно.
2. Через сервис «ФСИН-Письмо» – сайт f-pismo.ru. Расценки: 1 страница письма (до 2500 знаков, максимум 9 стр.) – 55 руб., 1 фото – 30 руб., 1 стр. заказанного ответа (максимум 10 стр.) – 55 руб.
3. Через сервис «ЗонаТелеком» – сайт zonatelecom.ru. Расценки: 1 стр. письма (до 1800-2500 знаков, ограничения по кол-ву стр. нет) – 30 руб., 1 фото – 30 руб., 1 стр. заказанного ответа (максимум 3 стр.) – 30 руб.
Письма через сайты принимаются в виде набранного на компьютере текста, а ответ приходит в виде постраничного скана рукописи вашего адресата.
Какие данные указать для отправки
Помимо ваших собственных ФИО и вашего обратного адреса (почтового либо e-mail), это:
1. Место лишения свободы (полное название учреждения и его адрес с индексом);
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения подозреваемого, обвиняемого или осужденного.
Как их узнать эти данные
Через ФСИН сделать это практически невозможно: по закону, эту информацию сообщают лишь близким родственникам и то только с согласия самого сидельца. Однако почти у каждого преследуемого политически есть группа поддержи в соцсетях, где есть все необходимые сведения. Политзеков в нашей стране сегодня – несколько сотен! Почти полный их список (с краткой биографией человека, по какой статье и за какой поступок сидит) есть на сайте правозащитного центра «Мемориал»*** – memopzk.org. Там же по каждому из них указаны все требуемые данные для писем.
Отправлять послания можно как в следственные изоляторы, так и в колонии любого режима. Но не стоит писать осужденному сразу после вступления приговора в законную силу: его в ближайшее время начинают этапировать, а пересылочные пункты во время этапа (это те же изоляторы в разных городах и весях) в режиме реального времени не сообщаются. Пишите, пока человек или сидит в СИЗО в ожидании суда, во время самого процесса, в ожидании апелляции, или потом уже, когда он заехал на зону.
Цензура
Важно: какой бы способ отправки вы ни выбрали, ваша весточка и ответ на нее пройдет цензуру, она осуществляется в обязательном порядке. Письма читают цензоры, они есть в каждом учреждении.
Сервис «ФСИН-Письмо» предупреждает, что не пройдут цензуру письма, содержащие: 1) сведения, мешающие установлению истины по уголовному делу или способствующие совершению преступления; 2) государственную и иную охраняемую законом тайну; 3) тайнопись или шифр, в том числе смайлики и прочие эмодзи; 4) мат или жаргон; 5) копии литературных произведений или изданий периодической печати; 6) написанные не на русском языке. Последний пункт, кстати, расходится с законом, а именно со статьей 91 УИК РФ «Переписка осужденных к лишению свободы…», которая гласит: цензура писем на русском языке осуществляется в срок до трех рабочих дней, на иностранном – до семи.
Сервис «Зонателеком» в добавление к этим дает свои советы: 7) не высказывайте экстремистские и оппозиционные взгляды; 8) не должно быть шуток, в которых можно усмотреть призывы к бунту, побегу и пр.; 9) не вкладывайте материалы эротического или порнографического содержания!
На карандаш
Их адрес – не дом и не улица…
Политзаключенным будет приятно получить письмо и от вас, дорогие читатели.
167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, д. 99, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Коми, Тушканову** Никите Алексеевичу, 1994 г.р.
127055, Москва, ул. Новослободская, д. 45, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москва:
Камардину Артему Юрьевичу, 1990 г.р.;
Крисевичу Павлу Олеговичу, 2000 г.р.;
Лыпканю Максиму Кирилловичу, 2005 г.р.
601967, Владимирская обл., Ковровский р-н, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д. 261-А, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, Навальному** Алексею Анатольевичу, 1976 г.р.
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 11, СИЗО-5 УФСИН по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, Скочиленко Александре Юрьевне, 1990 г.р.
*Власти РФ считают иноагентом.
**Власти РФ внесли в список экстремистов и террористов.
***Власти РФ посчитали иноагентом и ликвидировали.